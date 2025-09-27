Zehn Jahre Ortsentwicklung in Mering: So soll es mit dem ISEK weitergehen

Zehn Jahre ist es her, dass sich Mering auf den Weg gemacht hat, seine Zukunft bewusst zu gestalten. Damals entstand mit viel Herzblut, Ideenreichtum und einem aufwändigen Beteiligungsprozess das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept – kurz ISEK. Nun, an einem Abend im Trachtenheim, kamen Bürgerinnen und Bürger, Fachleute und Politiker erneut zusammen, um den Maßnahmenkatalog neu zu durchdenken, zu prüfen und fortzuschreiben.
