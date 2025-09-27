Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Zukunft von Mering: Bürger gestalten das ISEK für Mobilität, Markt und Heimat

Mering

Zehn Jahre Ortsentwicklung in Mering: So soll es mit dem ISEK weitergehen

Die Öffentlichkeitsbeteiligung zeigt, was den Menschen für die Zukunft Merings auf den Nägeln brennt. Die Gestaltung des Ludwig-Areals steht im Fokus.
Von Christine Hornischer
    • |
    • |
    • |
    Erst in diesem Sommer hat Mering die Einweihung der neuen Ortsmitte gefeiert - es ist eines der abgeschlossenen Projekte aus dem ISEK-Programm. Welche noch folgen sollen, damit befasste sich nun eine Bürgerversammlung.
    Erst in diesem Sommer hat Mering die Einweihung der neuen Ortsmitte gefeiert - es ist eines der abgeschlossenen Projekte aus dem ISEK-Programm. Welche noch folgen sollen, damit befasste sich nun eine Bürgerversammlung. Foto: Bernhard Weizenegger

    Zehn Jahre ist es her, dass sich Mering auf den Weg gemacht hat, seine Zukunft bewusst zu gestalten. Damals entstand mit viel Herzblut, Ideenreichtum und einem aufwändigen Beteiligungsprozess das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept – kurz ISEK. Nun, an einem Abend im Trachtenheim, kamen Bürgerinnen und Bürger, Fachleute und Politiker erneut zusammen, um den Maßnahmenkatalog neu zu durchdenken, zu prüfen und fortzuschreiben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden