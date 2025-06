Alkoholisierter Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit anderem Radler

Zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern kam es am Mittwoch um 22.30 Uhr auf dem Radweg der Staatsstraße zwischen Mering und Königsbrunn. Ein 61-Jähriger war nach Angaben der Friedberger Polizei mit seinem Fahrrad in Richtung Königsbrunn unterwegs, als er von einem in gleicher Richtung fahrenden 38-Jährigen gestreift wurde. Der 61-Jährige stürzte und verletzte sich leicht, der Unfallverursacher flüchtete.

Fahrradunfall unter Alkohol-Einfluss: Fahrlässige Körperverletzung

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung fand die Polizei den 38-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,4 Promille. Der Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung strafrechtlich verantworten. (AZ)