Täter klaut zwei Bollerwägen im Wert von 660 Euro aus Waldkindergarten

Die Bollerwägen waren im Friedberger Ortsteil Hügelshart mit einem Schloss gesichert. Der Täter ist bislang nicht bekannt.
    Zwei Bollerwagen wurden aus dem Waldkindergarten gestohlen.
    Zwei Bollerwagen wurden aus dem Waldkindergarten gestohlen. Foto: picture alliance, dpa (Symbolbild)

    Im Waldkindergarten in der Kriststraße im Friedberger Ortsteil Hügelshart hat ein bislang unbekannter Täter zwischen dem 1. August und dem 3. September zwei Bollerwägen gestohlen. Nach Aussagen der Polizei waren die beiden Bollerwägen mit einem Schloss am Kindergarten gesichert. Der Schaden für den Kindergarten beträgt ungefähr 660 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

