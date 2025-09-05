Zehn Monate altes Baby mit Masern infiziert: Wie gefährlich ist die Krankheit?

Kürzlich wurde ein zehn Monate altes Baby aus dem Landkreis Aichach-Friedberg in der Notaufnahme der Augsburger Uniklinik behandelt und stationär aufgenommen. Das ist an sich keine Besonderheit, der Grund für die Aufnahme ist es allerdings schon: Das Baby hatte Masern, eine hochansteckende, potenziell tödlich verlaufende Infektionskrankheit. In seinem familiären Umfeld gab es laut Gesundheitsamt zudem noch einen weiteren Masernfall. Ist die Infektionskrankheit in der Region auf dem Vormarsch?

Masern-Fälle in Aichach-Friedberg: Betroffene waren zuvor in Osteuropa

Das Gesundheitsamt gibt Entwarnung: „Wir gehen nicht von einem größeren Ausbruch aus, da die mögliche Inkubationszeit und somit Ansteckungsgefahr bei weitem ausgereizt ist und keine neuen Erkrankungsfälle hinzugekommen sind.“ Die Familie sei zuvor im osteuropäischen Ausland im Urlaub gewesen, „einem Gebiet, in dem die Durchimpfungsrate im Vergleich zu Deutschland gering ist“. Eine dortige Ansteckung liegt deshalb nahe.

Insgesamt gibt es im Wittelsbacher Land und darüber hinaus kaum Masernfälle. In der Stadt Augsburg lag die Zahl seit 2004 zwischen null und sechs pro Jahr. Im Landkreis Aichach-Friedberg gab es in den Jahren 2023 und 2024 jeweils einen Fall. Das liegt auch an der hohen Impfquote in Deutschland. Laut KV-Impfsurveillance, einer Analyse von Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigungen des Robert-Koch-Instituts, haben 87 Prozent aller Kinder bis zum Alter von 15 Monaten die erste von zwei Masernimpfungen. Allerdings sind nur 77 Prozent der Kinder bis zu ihrem zweiten Geburtstag vollständig geimpft; vier Jahre später immerhin 92 Prozent.

In den meisten Fällen geht eine Maserninfektion glimpflich vorüber: Fieber, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Lichtempfindlichkeit und der typische Ausschlag sind häufige Symptome. Bei Kindern unter fünf Jahren und Erwachsenen kann es aber auch zu schwereren Komplikationen kommen: eine Mittelohr- oder Lungenentzündung etwa. Selten zwar, aber dafür umso kritischer, ist eine Gehirnentzündung. Zudem gibt es eine sehr seltene, immer tödlich endende Langzeitfolge sechs bis acht Jahre nach einer Infektion: die sogenannte subakute sklerosierende Panenzephalitis.

Wer sein Kind etwa in einer Kita betreuen lassen möchte, muss es gegen Masern impfen lassen. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Gesundheitsamt Aichach-Friedberg: „Schulpflicht wiegt schwerer als Impfpflicht“

Seit 1984 ist die weltweite Ausrottung der Masern ein erklärtes Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Davon ist Deutschland aber noch relativ weit entfernt, denn dafür bräuchte es eine Impfquote von 95 Prozent. Stattdessen nimmt die Impfskepsis grundsätzlich – auch bei der Masernimpfung – eher zu. Seit 2020 gibt es eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, die auch kontrolliert wird. „Ein ungeimpftes Kind darf keine Gemeinschaftseinrichtung, das heißt Kindergarten, Kita, Hort et cetera, besuchen“, erklärt das Gesundheitsamt des Landkreises Aichach-Friedberg. Bei der Schule sieht das anders aus. „Schulpflicht wiegt schwerer als Impfpflicht.“ Bedeutet: Ein ungeimpftes Kind darf und muss in die Schule gehen.

Ungeimpfte Kinder in Betreuungseinrichtungen müssen aber dem Gesundheitsamt gemeldet werden. 2025 waren das im Wittelsbacher Land circa zehn Stück. Für Kinder, die keinen Impfnachweis erbringen oder kein gültiges Attest vorlegen können, das sie von einer Impfung „befreit“, erfolgt zweimalig eine Einladung zu einem Beratungsgespräch beim Gesundheitsamt. Wird dieses Angebot von den Eltern nicht wahrgenommen, geht der Fall an den Vollzug und es wird gegebenenfalls ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Das Bußgeld beläuft sich auf 500 Euro. Auch Familien mit ungeimpften, schulpflichtigen Kindern droht ein Bußgeldverfahren.

Doch auch darüber hinaus gibt es für nicht-geimpfte Schulkinder einen großen Nachteil: Die Abwägung, dass Schulpflicht schwerer als die Impfpflicht wiegt, gilt nämlich nur bis zum Ende der Pflichtschulzeit. „Ein Wechsel beispielsweise auf die FOS wird ungeimpft nicht möglich sein“, so das Gesundheitsamt.