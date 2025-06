Zweites Austauschfrühstück für Gewerbetreibende in Mering

Anfang Juni begrüßten der Gewerbeverein Mering Aktuell und die Marktgemeinde Mering wieder zahlreiche Gewerbetreibende zum Austauschfrühstück für Gewerbetreibende, diesmal im neuen Casa Florentina. Dabei war auch Bürgermeister Florian Mayer, der ein paar Begrüßungsworte an die Runde richtete.

Er nutzte die Gelegenheit, Werbung für das neue Ortszentrum zu machen und sich bei allen Engagierten, die für die Belebung des Ortszentrums eintreten, zu bedanken. Mayer bat darum, bei den Eigentümern Werbung zu machen, damit entsprechende Leerstände wieder vermietet werden können. Meist liege es nicht am Bedarf, sondern am fehlenden Vermietungswillen oder negativen Erfahrungen der Eigentümer. Außerdem warb Mayer bei den Geschäftsleuten um mehr Miteinander, denn nur gemeinsam sei das Zentrum stark, sagte der Bürgermeister. Das Besondere an diesem Treffen war eine Online-Zuschaltung von Katrin Damme von der Wirtschaftsförderung der Digitalstadt Ahaus und von Dieter van Acken von der Firma Tobit. Sie brachten den Teilnehmenden Projekte wie das „aufHaus“ in Ahaus näher, das digitalen und analogen Einkauf verbindet. Im Anschluss konnten die Anwesenden den Referierenden Fragen stellen und es wurde diskutiert, ob die eine oder andere Idee auch etwas für Mering wäre. Neben dem Frühstück gab es Gelegenheit für einen freien Austausch untereinander, der rege genutzt wurde. Die Moderation der Veranstaltung übernahm erneut Marktmanagerin Lisa Leiter. (AZ)