Zwei Autos stoßen zwischen Ried und Bachern frontal zusammen

Am Donnerstagmorgen sind auf der Verbindungsstraße zwischen Bachern und Ried zwei Autos frontal zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 28-jährige Frau von Ried in Richtung Bachern. In einer langen Rechtskurve kam sie mit ihrem Auto ins Rutschen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammen. Das Auto der 28-Jährigen wurde zurück auf die andere Spur geschleudert.

Sowohl die junge Frau als auch der 60-jährige Fahrer des anderen Autos wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Auskunft geben. Später teilte die Polizei mit, dass beide Personen außer Lebensgefahr seien. Mitfahrende befanden sich in den beiden Autos nach Auskunft der Polizei keine.

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Bachern und Ried

Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort, neben der Freiwilligen Feuerwehr Ried war auch die Freiwillige Feuerwehr Mering im Einsatz. Die Verbindungsstraße zwischen Bachern und Ried war nach dem Unfall mehrere Stunden lang komplett gesperrt, dadurch kam es in dem Bereich zu Beeinträchtigungen des Verkehrs. Erst gegen etwa 13 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Aufgrund der Schwere des Unfalls war auch ein Gutachter vor Ort.

Wie die Polizei mitteilt, war die Fahrbahn nicht nur durch den Regen nass, sondern auch durch eine andere, noch unbekannte Flüssigkeit. Es sei nicht auszuschließen, dass die 28-Jährige aufgrund dieser Flüssigkeit auf die Gegenfahrbahn geraten war. Hinweise, wer diese Flüssigkeit verloren haben könnte, nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)