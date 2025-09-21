Zwölfjähriger Ersthelfer versorgt verletztes Mädchen in Dünzelbach

Am Samstagnachmittag verletzte sich in Moorenweis, Gemeindeteil Dünzelbach, ein elfjähriges Mädchen beim Aufsteigen auf ihr Fahrrad. Sie rutschte mit dem Bein ab und riss sich an einem Schnellspanner des Rades den Unterschenkel auf.

Ein zwölfjähriger Bub, der in der Nähe wohnte, kümmerte sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um die medizinische Erstversorgung. Da er neuerdings als Schulsanitäter ausgebildet war, brachte er Erste-Hilfe-Material herbei, legte einen Druckverband an und setzte den Notruf ab.

Sein außergewöhnlich ruhiges und organisiertes Handeln beeindruckte die Polizei. Die verletzte Radfahrerin wurde von ihren Eltern ins Krankenhaus gebracht. Technische Mängel konnten am Fahrrad nicht festgestellt werden. (AZ)