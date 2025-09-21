Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Zwölfjähriger Junge leistet Erste Hilfe nach Unfall eines Mädchens in Dünzelbach

Dünzelbach

Zwölfjähriger Ersthelfer versorgt verletztes Mädchen in Dünzelbach

Das elfjährige Mädchen hatte sich beim Aufsteigen auf ihr Radl verletzt. Der Bub blieb bis zum Eintreffen der Retter bei ihr.
    • |
    • |
    • |
    Ein zwölfjähriger Bub, der auch Schulsanitäter ist, leistete in Dünzelbach Erste Hilfe bei einem elfjährigen Mädchen.
    Ein zwölfjähriger Bub, der auch Schulsanitäter ist, leistete in Dünzelbach Erste Hilfe bei einem elfjährigen Mädchen. Foto: Alexander Kaya (Symbolfoto)

    Am Samstagnachmittag verletzte sich in Moorenweis, Gemeindeteil Dünzelbach, ein elfjähriges Mädchen beim Aufsteigen auf ihr Fahrrad. Sie rutschte mit dem Bein ab und riss sich an einem Schnellspanner des Rades den Unterschenkel auf.

    Ein zwölfjähriger Bub, der in der Nähe wohnte, kümmerte sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um die medizinische Erstversorgung. Da er neuerdings als Schulsanitäter ausgebildet war, brachte er Erste-Hilfe-Material herbei, legte einen Druckverband an und setzte den Notruf ab.

    Sein außergewöhnlich ruhiges und organisiertes Handeln beeindruckte die Polizei. Die verletzte Radfahrerin wurde von ihren Eltern ins Krankenhaus gebracht. Technische Mängel konnten am Fahrrad nicht festgestellt werden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden