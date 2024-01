Hertha-Präsident Kay Bernstein im Alter von 43 Jahren gestorben

Hertha BSC trauert um seinen Präsidenten: Völlig überraschend ist Kay Bernstein mit nur 43 Jahren gestorben. Der Verein spricht von einem "schrecklichen Ereignis".

Hertha BSC Berlin steht unter Schock: Wie der Verein mitteilte, ist Präsident Kay Bernstein unerwartet im Alter von nur 43 Jahren gestorben. Bernstein war 2022 zum Präsidenten des Hauptstadtklub gewählt worden. Der Zweitligist veröffentlichte auf Twitter, ehemals X, ein Statement: "Hertha BSC trauert um Kay Bernstein. Am heutigen Dienstag hat Hertha BSC die furchtbare Nachricht erhalten, dass Präsident Kay Bernstein im Alter von 43 Jahren unerwartet verstorben ist. Der gesamte Verein, seine Gremien und Mitarbeitenden sind fassungslos und zutiefst bestürzt. ""Die Hertha-Familie trauert mit Kays Hinterbliebenen und ist in dieser schweren Zeit in Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern. Wir bitten darum, die Privatsphäre der Familie nach diesem schrecklichen Ereignis zu respektieren."

Über die Umstände wurde zunächst nichts bekannt. Bernstein war einst Vorsänger des Clubs in der Ostkurve und engagierte sich bei der Hertha auch gesellschaftlich. Bei der Mitgliederversammlung am 26. Juni 2022 wurde er überraschend gegen den favorisierten CDU-Politiker Frank Steffel und einen weiteren Mitbewerber zum Präsidenten gewählt. Er wurde damit Nachfolger von Werner Gegenbauer, der den Club lange geführt hatte. Seine Wahl galt auch Ohrfeige für das Hertha-Establishment, das in Teilen unverhohlen seinen Gegenkandidaten Frank Steffel durchsetzen wollte.

Die Wahl von Bernstein war ein Novum: Ein Ultra an der Spitze eines Bundesligaklubs

Ein Ex-Ultra an der Spitze eines Clubs, der damals noch in der Bundesliga spielte, war ein Novum. Bernstein sprach Probleme stets klar an. Er machte den Club und das Amt wieder nahbarer. Nicht nur mit seiner allgegenwärtigen Hertha-Trainingsjacke, die er meistens trug, wurde das deutlich.

Hertha zeigte sich von dem Todesfall geschockt. In der 2. Bundesliga steht der Hauptstadtclub nach 17 Spieltagen auf dem siebten Platz. Am Sonntag bestreitet die Mannschaft von Trainer Pal Dardai im heimischen Olympiastadion das erste Spiel des Jahres gegen Fortuna Düsseldorf. (eisl, AZ mit dpa)

