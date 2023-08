Bundesliga, EM 2024, Champions League: So ist der Fußball im TV zu sehen

Wie läuft die Fußball-Übertragung in der aktuellen Saison? Hier erfahren Sie, wo die Spiele der Bundesliga, des DFB-Pokals, der Champions League oder der EM 2024 zu sehen sind.

Fußball im TV – das ist mittlerweile eine richtig teure Sache geworden. Nicht zuletzt deshalb, weil DAZN in diesem Jahr erneut die Preise erhöht hat: 45 Euro kostet ein monatlich kündbares Abo, in etwa so viel wie beim Konkurrenten Sky. Wer Zugriff auf alle Spiele der ersten drei deutschen Ligen sowie die Partien der Wettbewerbe plus Nationalmannschaftsauftritte haben will, benötigt sechs Abos: Sky, Amazon Prime, DAZN, RTL+, Magentasport und Magenta TV. Diese teilen sich die Übertragung mit ARD und ZDF sowie Sport1, RTL, Nitro und Sat.1.

Wer zeigt die Bundesliga?

Wie gehabt: Sky zeigt die Spiele am Samstag, der Streamingdienst DAZN überträgt die Partien am Freitag und Sonntag. Die Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde, das Freitagsspiel am 17. Spieltag und die Relegationsspiele sind parallel bei Sat.1 zu sehen.

Und der DFB-Pokal?

Sky überträgt alle Partien beim DFB-Pokal live. Insgesamt neun Spiele laufen in der ARD. In den ersten beiden Runden jeweils eine Partie, ab dem Viertelfinale zwei. Sport1 zeigt bis einschließlich Viertelfinale ein Spiel pro Runde.

Wo ist die Champions League zu sehen?

DAZN und Amazon Prime teilen sich die Königsklasse auf, deutlich mehr Spiele hat DAZN. Amazon hat ein Spiel am Dienstag exklusiv, das ZDF überträgt das Finale.

Wer überträgt die Europa- und Conference-League?

RTL, Nitro und das Streamingportal RTL+ übertragen. Pro Spieltag ist im Free-TV auf RTL oder Nitro eine Begegnung zu sehen.

Wo ist die 2. Liga zu sehen?

Sky zeigt alle Spiele live. Das Eröffnungsspiel war auf Sat.1 zu sehen, das Topspiel am Samstag um 20.30 Uhr wird zudem auf Sport1 gezeigt.

Wo läuft die 3. Liga?

Alle Spiele sind beim Streamingdienst Magentasport von der Telekom live zu sehen. Mindestens zwei werden an jedem Spieltag in der ARD oder ihren Regionalsendern wie dem Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt. Insgesamt pro Saison 86 Spiele.

Wo ist die EM 2024 in Deutschland zu sehen?

Wie schon bei der Winter-WM in Katar sind alle Spiele live bei Magenta TV zu sehen. Dabei handelt es sich um einen eigenen Streamingkanal der Telekom. Dazu werden 34 der insgesamt 51 EM-Spiele bei ARD und ZDF laufen. Die anderen 17 Partien sind bei RTL zu sehen. Im Livestream sind diese Begegnungen aber nicht kostenlos empfangbar, sondern nur über den kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+.