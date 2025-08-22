Icon Menü
Nahrung und Wohnraum: So wird Ihr Garten fledermausfreundlich

Nahrung und Wohnraum

So wird Ihr Garten fledermausfreundlich

Lautlose Jäger der Nacht: Fledermäuse brauchen Insektenvielfalt im Garten. Wer nachtblühende Pflanzen setzt, lockt ihre Beute an.
Von dpa
    Gutes Versteck: Ein Flachkasten dient Fledermäusen als Unterschlupf.
    Gutes Versteck: Ein Flachkasten dient Fledermäusen als Unterschlupf. Foto: Swen Pförtner/dpa/dpa-tmn

    Wer im Sommer in der Dämmerung draußen sitzt, kann sie leise durch die Luft huschen sehen. Damit Fledermäuse im Garten nicht in Nahrungs- und Wohnungsnot geraten, kann man vorsorgen. Der Nabu gibt Tipps, wie sich Fledermäuse im Garten richtig wohlfühlen.

    Naturnah und artenreich

    Wer mit artenreichen Wiesen sowie heimischen Stauden und Gehölzen Insekten, Spinnen und Käfer in den Garten lockt, schafft eine gute Nahrungsquelle für Fledermäuse.

    Für ein Fledermausbeet eignen sich am besten nachtblühende, nektarreiche Blütenpflanzen wie etwa Leimkraut, Seifenkraut und Wegwarte. Ihr intensiver Duft lockt Nachtfalter an - die Leibspeise vieler Fledermausarten.

    Weitere Beispiele für Pflanzen, die im fledermausfreundlichen Garten nicht fehlen dürfen:

    Wie man Wohnraum für Fledermäuse schafft

    Ebenso kann ein Teich im Garten helfen, denn Wasser zieht viele Insekten an. Zudem sollte man auf Gift wie etwa Pestizide verzichten, weil dadurch die Nahrungsgrundlage von Fledermäusen vernichtet wird.

    Übrigens: Am liebsten wohnen Fledermäuse in Höhlen in alten Bäumen oder frostfreien Kellern. Man kann ihnen Wohnraum schaffen, indem man Fledermausbretter oder Flachkästen an der Giebelwand anbringt. Auch Höhlenkästen nehmen die Tiere gern an. Viele Kästen lassen sich ebenfalls gut an Bäumen anbringen.

    Der intensive Duft von Leimkraut lockt Nachtfalter an, die Fledermäuse gern verspeisen.
    Der intensive Duft von Leimkraut lockt Nachtfalter an, die Fledermäuse gern verspeisen. Foto: Andreas Arnold/dpa/dpa-tmn
    Einen Flachkasten für Fledermäuse kann man etwa an einem Baum anbringen.
    Einen Flachkasten für Fledermäuse kann man etwa an einem Baum anbringen. Foto: Lino Mirgeler/dpa/dpa-tmn
    In der Dämmerung und in der Nacht sind Fledermäuse unterwegs, um Insekten zu jagen.
    In der Dämmerung und in der Nacht sind Fledermäuse unterwegs, um Insekten zu jagen. Foto: Marcus Brandt/dpa/dpa-tmn
    Auch ein Teich im Garten sorgt für mehr Insektenvielfalt - und damit für satte Fledermäuse.
    Auch ein Teich im Garten sorgt für mehr Insektenvielfalt - und damit für satte Fledermäuse. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
