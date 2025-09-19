Icon Menü
Potenziell invasive Art: Heimische Alternativen für Kirschlorbeer

Potenziell invasive Art

Heimische Alternativen für Kirschlorbeer

Vom Liguster bis zur Kornelkirsche: Diese sieben Alternativen machen Ihren Garten nicht nur schöner, sondern auch wertvoller für Bienen, Vögel und Schmetterlinge.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Liguster ist eine Heckenpflanze, die erst bei tieferen Temperaturen das Laub abwirft.
    Der Liguster ist eine Heckenpflanze, die erst bei tieferen Temperaturen das Laub abwirft. Foto: Kai Remmers/dpa-tmn

    Er ist immergrün, pflegeleicht und sieht hübsch aus: Kirschlorbeer schmückt als Hecke oder Sichtschutz viele Gärten. Allerdings erntet der beliebte Gartenstrauch auch Kritik, denn er ist in Deutschland als potenziell invasiv gelistet. In der Schweiz ist der Verkauf von Kirschlorbeer mittlerweile sogar verboten.

    Dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zufolge kann sich Kirschlorbeer ungehindert ausbreiten und so heimische Sträucher und Stauden verdrängen. Da er giftig ist, wird er von vielen Tieren gemieden. Seine Blüten bieten Wildbienen oder Schmetterlingen nur wenig Nektar und Pollen. Auch die Entsorgung seines Schnittguts ist aufwendig, da er sehr schlecht verrottet.

    Laut Nabu Berlin muss man seinen Kirschlorbeer jetzt aber nicht gleich ausgraben - auch wenn es Wildsträucher gibt, die ökologisch wertvoller sind. Im dichten und üppigen Wuchs finden trotzdem auch einige Vögel Unterschlupf, Vogelarten wie Amseln und Drosseln fressen sogar die Beeren.

    Wer jetzt neu pflanzt, kann aber zu Alternativen greifen. Denn auch heimische Gehölze können echte Hingucker im Garten sein. Und: Sie bieten Insekten, Vögeln und anderen Tieren ausreichend Nahrung und einen Lebensraum. Der BUND hat sieben Vorschläge:

    Liguster

    Der robuste Liguster ist eine halbimmergrüne Heckenpflanze, in milden Wintern behält er seine Blätter, in kälteren wirft er sie ab. Insekten freuen sich über seine Blüten, Vögel über die Beeren.

    Kornelkirsche

    Die robuste Kornelkirsche blüht bereits früh im Jahr - nützlich für Insekten. Ihre Früchte sind sowohl für Tiere als auch für Menschen essbar.

    Hainbuche

    Die schnittverträgliche Heckenpflanze wächst dicht und eignet sich daher perfekt als Sichtschutz. Vielen Insekten- und Vogelarten bietet die Hainbuche einen Lebensraum.

    Feldahorn

    Die Pflanze ist gut schnittverträglich. Sie bietet Insekten Nahrung und zugleich Kleintieren Schutz und Deckung.

    Weißdorn

    Der Strauch ist pflegeleicht und mit Dornen versehen. Er ist eine gute Bienenweide und dient als Nektar- und Pollenlieferant und Raupenfutter für viele Schmetterlinge. Auch Vögeln bietet er einen perfekten Lebensraum.

    Roter Hartriegel

    Seine roten Zweige, weißen Blüten und dunklen Beeren machen ihn zu einem echten optischen Highlight im Garten. Obendrein ist er ökologisch wertvoll.

    Berberitze

    Die Berberitze ist ein dorniger und anspruchsloser Strauch, der im Herbst mit schönem Laub punktet. Vögeln bietet sie Schutz sowie einen Nistplatz und auch Insekten wohnen hier gern.

    Kirschlorbeer als Gartenhecke: Die immergrüne Pflanze ist pflegeleicht, aber potenziell invasiv und giftig.
    Kirschlorbeer als Gartenhecke: Die immergrüne Pflanze ist pflegeleicht, aber potenziell invasiv und giftig. Foto: Christoph Reichwein/dpa/dpa-tmn
    Die Berberitze: Im Herbst begeistert sie mit farbenfrohem Laub und bietet Vögeln Schutz sowie Nistmöglichkeiten.
    Die Berberitze: Im Herbst begeistert sie mit farbenfrohem Laub und bietet Vögeln Schutz sowie Nistmöglichkeiten. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn
    Der Rote Hartriegel ist ein optisches Highlight im Garten.
    Der Rote Hartriegel ist ein optisches Highlight im Garten. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn
    Die Hainbuche ist schnittverträglich, wächst dicht und eignet sich ideal als Sichtschutz.
    Die Hainbuche ist schnittverträglich, wächst dicht und eignet sich ideal als Sichtschutz. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn
