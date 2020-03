400.000 Teile pro Jahr: In Günzburg gibt es ein Leiter-Imperium

Plus Die Günzburger Steigtechnik ist für ihre Leitern bekannt. Aber das Familienunternehmen kann noch viel mehr. Zu den Kunden zählen Airlines oder die Raumfahrtindustrie.

Natürlich geht Ferdinand Munk unter Leitern durch, die an Wänden lehnen. Abergläubisch sagt der 58-Jährige, das sei er nicht. Dazu hat der Unternehmer auch viel zu viel zu tun. Und dazu stehen in seiner Firma auch ein paar zu viele Exemplare aus Holmen und Sprossen herum. Rund 400.000 Leiternteile werden in Günzburg pro Jahr gefertigt. Dabei geht es um präzises Wissen, um Können und Qualität. Hirngespinste helfen nicht weiter, um sich am Weltmarkt zu behaupten. Was die Günzburger Steigtechnik GmbH tut. Produziert wird zwar ausschließlich im Donauried, aber die Leitern, Rollgerüste oder Sonderkonstruktionen werden global ausgeliefert. In Deutschland gibt es zwölf Vertriebsbüros und internationale Vertretungen in 20 Ländern, von Österreich bis Dubai, von Israel bis Hongkong.

Man denkt das zunächst nicht, wenn man das Unternehmen durch ein in den 80er Jahren errichtetes Empfangshaus betritt, wo Munk mit seiner Familie bis vor ein paar Jahren noch gewohnt hat. Aber der erste Eindruck täuscht. Denn hinter dem bescheidenen Gebäude erstreckt sich ein Leiter-Imperium, das sich erst nach einem ausgedehnteren Spaziergang durch die sich anschließenden Hallen, Werkstätten, das Campusgelände bis hin zum Mitarbeitergarten erschließt. Am besten geht man mit dem Chef, denn Ferdinand Munk kann einem die Finessen einer Teleskop-Anlegeleiter genauso erklären wie die besonderen Herausforderungen einer Fertigungsstraße für Busse. Auch solche hochkomplexen Großprojekte werden hier umgesetzt.

Ganz zu Beginn aber führt der Weg vorbei an einer Vitrine, wo das Modell einer ausziehbaren Feuerwehrleiter steht, das an die über 120-jährige Firmengeschichte erinnert. Die reicht zurück bis ins Jahr 1899, als der Urgroßvater des jetzigen Chefs in Günzburg-Reisensburg eine „Wagnerei“ gründete. Aber Leopold Munk beließ es nicht allein bei der Stellmacherei, dem Handwerk für Räder, Wagen und landwirtschaftliches Gerät aus Holz. Er erfand eine fahrbahre Feuerwehrleiter. Auch dabei blieb es nicht.

Der Umsatz liegt mittlerweile bei rund 50 Millionen Euro

Auf der Münchener Handwerksmesse wird ihm 1925 die Goldmedaille für eine von ihm entwickelte Gartenleiter überreicht. Und rund sieben Jahrzehnte und drei Munk-Generationen später steht der Urgroßenkel Leopolds, Ferdinand Munk, an der Spitze des längst gewachsenen Unternehmens. Metallhandwerksmeister Munk hatte sich gemeinsam mit seiner Frau Ruth zuvor in einem eigenen Betrieb auf Leitern aus Aluminium, Stahl und Edelstahl spezialisiert, zukunftsträchtigere Werkstoffe für das, was die Familie am besten kann. Nach dem Tod des Vaters, der das traditionelle Holzleitern-Geschäft weitergeführt hatte, werden die beiden Unternehmen 1993 zusammengelegt. Die Munk-Gruppe entsteht, die seither unter „Günzburger Steigtechnik“ firmiert.

Und prosperiert. Auch 2019 konnte der Umsatz, wie in den neun Jahren zuvor, auf inzwischen über 50 Millionen Euro gesteigert werden. Auch die Gewinne stiegen Unternehmensangaben zufolge kontinuierlich. Gleiches gilt für die Zahl der Mitarbeiter. Über 350 sind es inzwischen, darunter 18 Azubis. Sollte es zur Wirtschaftskrise kommen, betont Munk: „Wir wollen keinen entlassen.“ 2009, als es zuletzt wirtschaftlich wirklich schwierig war, sei man auch ohne Kündigungen ausgekommen. Der vierfache Familienvater Munk wirkt wie ein zuversichtlicher Mensch. Er sagt: „Sollte die Krise kommen, haben wir die Schubladen voll mit Ideen.“ Er habe in den guten Jahren vorgesorgt.

Munk ist seinen Angestellten kein Chef, den sie nur ab und zu mal sehen. Jeden Morgen, so sagt er, macht er seine Runde durch den gesamten Betrieb. „Das Unternehmertum“, so ein von ihm wiederholter Satz, „das muss man leben.“ Und so wie er es versteht, will er engen Kontakt zu seinen Mitarbeitern halten.

Sein morgendlicher Rundgang führt ihn auch durch die Abteilung für Sonderkonstruktionen. Wenn es für eine einfache Sprossen- oder Stufenleiter rund 50 Fertigungsschritte braucht, sind für die Auftraggeber, die hier bedient werden, mehr Teile und Arbeit nötig. Zum Beispiel für die Airline, für die die Günzburger Wartungsdocks für den A380 entworfen und gebaut haben. 44 Seefrachtcontainer mussten dafür pro Dock und Flugzeug auf die arabische Halbinsel verschifft werden. 16 Wochen von Auftragseingang bis zur Auslieferung vor Ort.

Auch für die Raumfahrtindustrie hat die Firma gearbeitet

Die Exporte machen etwa 20 Prozent des Umsatzes aus. Der Großteil des Geschäfts wird aber mit den über 1600 Serienprodukten gemacht, den Leitern, den Arbeitspodesten, den Leiterbühnen oder Transportkisten. Wissen muss man: Produziert wird für den Fachhandel. Munk-Leitern gibt es nicht im herkömmlichen Baumarkt zu kaufen. Man will sich bewusst absetzen. Dafür gibt es auch 15 Jahre Garantie auf die Serienprodukte. Jeder Auftrag über 10.000 Euro geht über seinen Schreibtisch. „Das ist meine Kraft, die ich aufbaue“, sagt Munk. Und lacht dabei. Wer als Kunde einmal das Unternehmen von innen gesehen habe, komme in aller Regel „gerne wieder“. Aber, so weiß Munk auch nach all den erfolgreichen Jahren: „Er muss erst mal kommen.“

In Fachkreisen allerdings ist der Name seit Jahrzehnten bekannt. Nicht nur den Konkurrenten wie Hymer oder Zarges. Auch für die amerikanische Raumfahrt hat die Günzburger Steigtechnik schon gearbeitet. Da ging es um unterschiedliche Arbeits- und Montagebühnen, die allerdings unter Reinraum-Bedingungen hergestellt sein mussten. Sprich: Es durfte kein Staubkörnchen mehr irgendwo dran sein.

Ein Erzeugnis, das vielen zugänglicher sein dürfte, als solche Spezialprodukte sind dagegen Betankungsleitern. Die kennt man von den Flughäfen dieser Welt, vom Blick durch das Gatefenster. Schließlich beliefern die Günzburger – ein dritter großer Geschäftszweig – zum Beispiel auch Feuerwehren mit Steigtechnik und Transportlogistik für Rettungs- und Katastropheneinsätze. Man hat schließlich bis auf Urgroßvater Munk zurückgehende Expertisen. Der Urenkel, Stadtrat in Günzburg für die parteiunabhängige Gruppierung UWB, ist heute selbst Feuerwehrreferent in seiner Heimat.

Die ist ihm wichtig und in der wird das Unternehmen wohl noch lange produzieren. Gerade wird ein neues Empfangs- und Verwaltungsgebäude geplant, weitere Expansionsfläche wäre vorhanden. Auch die Nachfolge „ist geregelt“, sagt Munk. Seine vier Kinder sind in unterschiedlichen Funktionen alle in der Firma, seine Frau Ruth, sein Bruder Leopold und der Schwiegersohn Alexander Werdich in der Geschäftsführung. Abergläubisch ist auch von ihnen keiner.