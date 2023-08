Mitnahme-Regeln beim 49-Euro-Ticket: So behalten Sie den Überblick beim Flickenteppich

Nicht überall dürfen Sie Ihr Fahrrad oder Ihren Hund mit dem Deutschlandticket kostenfrei mitnehmen. Wir haben Ihnen den Flickenteppich aller Verkehrsverbünde zusammengestellt.

Seit dem 1. Mai 2023 dürfen Passagiere offiziell mit dem Ticket fahren. Wer keine 49 Euro für das Ticket ausgeben möchte, kann bei seinem Arbeitgeber nachfragen, ob es das Ticket auch als Jobticket gibt. Und auch Studentinnen und Studenten können manchmal Vergünstigungen bekommen. Und neben dem Nahverkehr möchte jetzt auch Flixbus eventuell beim Deutschlandticket mitmischen. Doch ob das wirklich klappt, bleibt abzuwarten.

Doch nun ist klar: Besonders bei den Mitnahmeregelungen kommt es bundesweit zu einem Flickenteppich. Denn die Verkehrsverbünde gehen teilweise eigene Wege mit beispielsweise Zusatztickets.

Generell gilt: Das Ticket ist nicht übertragbar und es dürfen nur Kinder unter 6 Jahren mitgenommen werden. In manchen Verkehrsverbünden kann jedoch ein Zusatzticket gekauft werden, wodurch das Deutschlandticket übertragbar oder die Personenmitnahme erlaubt wird.

Wir haben bei allen Verkehrsverbünden in Deutschland nachgeschaut, wie es dort um die Mitnahmeregelungen steht.

Kann ich beim Deutschlandticket meinen Hund mitnehmen?

Eine Fahrkarte für den Hund ist beim Deutschlandticket nicht mit inbegriffen. Doch in den Verkehrsverbünden gibt es unterschiedliche Regelungen. Das hängt unter anderem auch von den tariflichen Bestimmungen vor Ort ab.

Kann man beim Deutschlandticket das Fahrrad mitnehmen?

Auch Fahrräder sind nicht automatisch beim Deutschlandticket inkludiert. Wer sein Fahrrad mitnehmen möchte, sollte sich vorher informieren, ob der betreffende Verkehrsverbund die Fahrradmitnahme kostenfrei erlaubt. Manche Verbünde erlauben nämlich die kostenfreie Mitnahme eines Fahrrads.

Deutschlandticket: Mitnahmeregeln in Baden-Württemberg

Folgende Mitnahme-Regeln gelten in Ihrem Verkehrsverbund in Baden-Württemberg:

Bodensee Oberschwaben Verkehrsverbund (BODO)

Laut einer Mitteilung des Bodensee Oberschwaben Verkehrsverbund (BODO) wollen viele Kundinnen und Kunden nicht auf bisherige Features ihres BODO-Abos verzichten. "Dazu zählt die Übertragbarkeit des Fahrscheins auf andere Personen, zum Beispiel innerhalb der Familie", sagt Geschäftsführer Jürgen Löffler, "aber auch die Möglichkeit, bis zu vier weitere Personen zu bestimmten Zeiten kostenlos in Bus und Bahn mitnehmen zu können, ist sehr beliebt. Beides ist mit dem Deutschlandticket eigentlich nicht möglich."

Aus diesem Grund soll ein Upgrade angeboten werden. Durch einen Aufpreis sollen diese Feature weiter gelten. "Die monatlichen Kosten sind auch mit dem Upgrade in den meisten Fällen immer noch deutlich niedriger als bisher", heißt es von Löffler dazu weiter in der Mitteilung.

Ob dies auch für die erste Klasse gilt und ob auch Fahrräder mitgenommen werden können, ist bislang noch unklar. Auch der Preis für das Upgrade steht noch nicht fest. Bisher bekannt ist jedoch, dass das Upgrade lediglich im BODO-Verkehrsnetz nutzbar ist und nicht für andere Tarifzonen gilt. Weitere Informationen finden Sie auf der BODO-Website.

Donau-Iller-Nahverkehrsverbund (DING)

Beim Donau-Iller-Nahverkehrsverbund (DING) darf man einen Hund bei Fahrten im DING-Gebiet kostenlos mitnehmen. Die Fahrradmitnahme wird im DING-Netz nach den örtlichen Bestimmungen geregelt. Dafür gibt es auf der Website eine eigene Rubrik zur Fahrradmitnahme. Weitere Informationen finden Sie auf der DING-Website.

Heilbronner Hohenloher Haller Nahverkehr (HNV)

Der Heilbronner Hohenloher Haller Nahverkehr (HNV) erlaubt die Mitnahme eines Hundes im HNV-Netz. Bei Fahrrädern kommt es auf die Uhrzeit an. Außerhalb der Sperrzeit, also von 6 bis 9 Uhr, dürfen Fahrräder kostenfrei im Schienenverkehr mitgeführt werden. Innerhalb der Sperrzeit muss eine Fahrradkarte für zwei Euro erworben werden. In Bussen dürfen keine Fahrräder mitgenommen werden, außer in folgenden Regiobuslinien:

7 Waldenburg – Künzelsau

– 11 Möckmühl – Dörzbach

– 19 Künzelsau – Bad Mergentheim

– Außerdem am Wochenende im Sommer in einzelnen Fahrten (nicht alle!) der 635 (Willsbach – Wüstenrot )

Weitere Informationen finden Sie auf der HNV-Website.

Heidenheimer Tarifverbund (HTV)

Vom Heidenheimer Tarifverbund (HTV) gibt es die Erlaubnis, einen Hund mit dem Deutschlandticket mitfahren zu lassen. Fahrräder können in den Nahverkehrszügen kostenfrei mitgenommen werden, außer zu Stoßzeiten zwischen 6 und 9 Uhr. Wer in diesem Zeitraum ein Fahrrad mitnehmen möchte, muss ein entsprechendes Ticket kaufen. In Linienbussen können Fahrräder Montag bis Freitag von 8.30 bis 11.30 Uhr und ab 17 Uhr bis Betriebsende mitgenommen werden. Samstags ab 13 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ganztags. Allerdings gibt es keinen Anspruch auf tatsächliche Mitnahme. Denn in jedem Bus ist maximal Platz für zwei Fahrräder.Weitere Informationen finden Sie auf der HTV-Website.

Kreisverkehr Schwäbisch Hall

Der Kreisverkehr Schwäbisch Hall scheint bislang auch keine Erweiterung des Tickets zu planen. So steht auf der Website, dass eine Mitnahme von Fahrrädern und Hunden beim Deutschlandticket "derzeit nicht vorgesehen" ist. Auch eine Übertragung auf andere Personen sei nicht möglich. Weitere Informationen finden Sie auf der Kreisverkehr Schwäbisch Hall-Website.

Karlsruher Verkehrsverbund (KVV)

Auch beim Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) sind keine weiteren Informationen über mögliche Zusatzregeln zu finden. So heißt es auf der Website, dass das Ticket personalisiert und nicht übertragbar sei.

Dafür können die französischen Bahnhöfe im KVV-Gebiet, Wissembourg und Lauterbourg, mit dem Deutschlandticket angefahren werden. Wie die KVV schreibt, gilt das aber nicht auf der Strecke von Rastatt nach Soufflenheim/Seltz. Dort gilt das 49-Euro-Ticket nur bis Wintersdorf. Weitere Informationen finden Sie auf der KVV-Website.

Verkehrsverbund Neckar Alb Donau (NALDO)

Im Verkehrsverbund Neckar Alb Donau (NALDO) können Fahrräder kostenfrei im Schienenverkehr mitgenommen werden, außer zur Sperrzeit Montag bis Freitag von 6 bis 9 Uhr. In den Bussen gibt es jedoch eigene Regelungen. Die Busse müssen im Fahrplan jedoch mit dem Fahrradsymbol versehen sein. Das gilt in den NALDO-Bussen:

In Bussen mit Fahrradsymbol können Fahrräder von 20 bis 5 Uhr kostenfrei mitgenommen werden.

von 20 bis 5 Uhr kostenfrei mitgenommen werden. In den RegioBussen X2, X3, X7 und 500 können Fahrräder von Montag bis Freitag vor 6 und nach 9 Uhr sowie am Wochenende und an Feiertagen ganztägig kostenlos mitgenommen werden.

von Montag bis Freitag vor 6 und nach 9 Uhr sowie am Wochenende und an Feiertagen ganztägig kostenlos mitgenommen werden. Keine Fahrradmitnahme ist in den RegioBussen X340, 600 und 800 möglich.

ist in den RegioBussen X340, 600 und 800 möglich. In den Freizeitbussen zur Sommersaison können Räder kostenlos mitgenommen werden.

Ein Hund darf kostenlos mitgenommen werden. Das Deutschlandticket hier zunächst in Papierform. Außerdem kann mit dem Ticket "naldo-Plus" für 9,90 Euro monatlich das Deutschlandticket erweitert und dadurch an beliebig viele Personen weitergegeben werden. Allerdings gilt das nur im Netz des Verkehrsverbunds. Unter der Woche können zudem vier weitere Personen ab 19 Uhr, sowie Samstags, Sonntags und Feiertags ganztägig mitgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie auf der NALDO-Website.

Ostalb Mobil

Auch Ostalb Mobil scheint bislang keinen Alleingang beim 49-Euro-Ticket zu planen. Auf der Website steht, dass weitere Mitnahmeregelungen "derzeit nicht geplant" seien. Außerdem ist das Ticket dort auch nicht übertragbar. Weitere Informationen finden Sie auf der Ostalb Mobil-Website.

Regio Verkehrsverbund Freiburg (RVF)

Der Regio Verkehrsverbund Freiburg (RVF) plant ebenfalls keine Zusatzangebote zum Deutschlandticket. Auch hier ist es nicht übetragbar. Und es dürfen mit dem Deutschlandticket keine Hunde, Fahrräder oder Personen über sechs Jahren kostenfrei mitgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie auf der RVF-Website.

Regio Verkehrsverbund Lörrach (RVL)

"Bis zur Landesgrenze" soll das Deutschlandticket beim Regio Verkehrsverbund Lörrach (RVL) gelten. So steht es auf der Website. Doch ansonsten gelten auch hier die ursprünglichen Bedingungen des Tickets: nicht übertragbar und Fahrräder, Hunde und Personen, die älter als sechs Jahre sind, dürfen nicht mitgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie auf der RVL-Website.

Tarifverbund Ortenau (TGO)

Auch beim Tarfiverbund Ortenau (TGO) gelten die normalen Bestimmungen für das Deutschlandticket. Kinder unter sechs Jahren dürfen kostenlos mitfahren. Fahrräder und Hunde dürfen nur zu den tariflichen Regelungen mitgenommen werden. Und auch eine Erweiterung auf die 1. Klasse ist bislang noch nicht möglich. Weitere Informationen finden Sie auf der TGO-Website.

Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar-Heuberg (move)

Auch beim move-Verbund, der die Regionen Schwarzwald, Baar und Heuberg bedient, gibt es keine Ausnahmen beim Deutschlandticket. Das Ticket ist ebenfalls nicht übertragbar und Hunde, Fahrräder und andere Personen dürfen nicht mitgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie auf der move-Website.

Verkehrsgesellschaft Bäderkreis Calw (VGC)

Die Verkehrsgesellschaft Bäderkreis Calw (VGC) bietet keine Erweiterung des Deutschlandtickets an. So gelten hier die üblichen Bedingungen, wie die personalisierte Ticketausgabe und auch Hunde und Fahrräder dürfen nicht kostenfrei mitgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie auf der VGC-Website.

Verkehrsgemeinschaft Landkreis Freudenstadt (VGF)

Auf der Website der Verkehrsgemeinschaft Landkreis Freudenstadt (VGF) gibt es keine Informationen dazu, ob der Verbund ein eigenes Zusatzangebot zum 49-Euro-Ticket plant. Deshalb ist davon auszugehen, dass die üblichen Bedingungen für das Ticket gelten, der Fahrschein also nicht übertragbar ist und auch Hunde und Fahrräder nicht kostenfrei mitgenommen werden dürfen. Weitere Informationen finden Sie auf der VGF-Website.

Verkehrsverbund Hegau Bodensee (VHB)

Beim Verkehrsverbund Hegau Bodensee (VHB) gibt es keine Zusatztickets. Deshalb dürfen Passagiere Hunde oder Fahrräder nur zu den tariflichen Regelungen mitnehmen. Außerdem gilt das Ticket nur innerhalb der Landesgrenzen. Wie der VHB auf seiner Website schreibt, können Passagiere mit dem 49-Euro-Ticket nicht in der OTV-Zone 256 (Kreuzlingen) fahren. Weitere Informationen finden Sie auf der VHB-Website.

Verkehrsverbund Pforzheim Enzkreis (VPE)

Beim Verkehrsverbund Pforzheim Enzkreis (VPE) können mit dem Deutschlandticket Fahrräder und Hunde innerhalb des VPE-Netzes mitgenommen werden. Für Fahrräder gelten allerdings bestimmte Mitnahmezeiten. Diese können auf der Website eingesehen werden. Ein Wechsel in die 1. Klasse sei zudem mit dem Erwerb einer entsprechenden Fahrkarte möglich. Weitere Informationen finden Sie auf der VPE-Website.

Verkehrsverbund Rhein Neckar (VRN)

Beim Verkehrsverbund Rhein Neckar (VRN) gilt das Deutschlandticket nicht nur für den öffentlichen Nahverkehr, sondern auch für die Ruftaxis. Innerhalb des VRN-Netzes kann zudem in die 1. Klasse gewechselt werden, wenn eine "1. Klasse-Zuschlagkarte" gelöst wird.

Hunde, die nicht in einer Transportbox transportiert werden, brauchen ein eigenes Ticket im VRN-Netz. Fahrräder, die an Werktagen (Montag bis Freitag) zwischen 6 und 9 Uhr mitgenommen werden, brauchen ebenfalls einen Fahrschein. Weitere Informationen finden Sie auf der VRN-Website.

Verkehrsverbund Stuttgart (VVS)

Wer innerhalb des Netzes des Verkehrsverbunds Stuttgart (VVS) fährt und ein Deutschlandticket besitzt, darf laut der VVS einen Hund und ein Fahrrad kostenlos mitnehmen. Das gilt allerdings nur im Gebiet der VVS. Eine weitere Besonderheit in diesem Netz: Wer für 9,90 Euro ein "TicketPlus" zusätzlich zum Deutschlandticket kauft, kann letzteres dann an andere Personen verleihen, berichtet die Stuttgarter Zeitung. Dies gelte allerdings nicht für das Handyticket, sondern gilt nur auf der Chipkarte "Polygo". Weitere Informationen finden Sie auf der VVS-Website.

Waldshuter Tarifverbund (WTV)

Beim Waldshuter Tariverbund (WTV) können keine Hunde mit dem Deutschlandticket mitgenommen werden. Für Fahrräder gelten die tariflichen Bestimmungen, die auf der Website eingesehen werden können. Weitere Informationen finden Sie auf der WTV-Website.

Deutschlandticket: Mitnahmeregeln in Bayern

Folgende Mitnahmeregeln gelten in den bayerischen Verkehrsverbünden:

Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV)

Bei Fahrten im Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) brauchen Passagiere für ihre Fahrräder eine Fahrradtageskarte. Hundebesitzer dürfen jedoch einen Hund kostenlos mitnehmen. Dies gilt laut der Website auch, wenn das Deutschlandticket in einem anderen Verkehrsverbund gekauft wurde.

Außerdem gilt: Das Ticket gilt "immer bis zum letzten Tarifbahnhof". Dies gilt laut MVV auch beispielsweise nach Salzburg und Kufstein. Übertragbar auf andere Personen ist das Ticket nicht. Weitere Informationen finden Sie auf der MVV-Website.

Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN)

Beim Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) gibt es keine eigenen Mitnahmeregeln. Auf der Website des VGN wird dazu geraten, eine entsprechende Einzelfahrkarte Kind für die benötigte Tarifstufe für Kinder (vom 6. bis zum 15. Geburtstag) zu lösen. Dies gilt für Fahrten im VGN-Netz. Dies gilt auch für Fahrräder und Hunde. Weitere Informationen finden Sie auf der VGN-Website.

Regensburger Verkehrsverbund (RVV)

Für den Regensburger Verkehrsverbund (RVV) ist derzeit keine kostenfreie Mitnahme von Tieren und Fahrrädern geplant. Weitere Informationen finden Sie auf der RVV-Website.

Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV)

Im Netz des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbunds (AVV) ist derzeit keine eigene Mitnahmeregelung geplant. Dennoch dürfen je Person ein Hund kostenfrei mitgenommen werden. Für Fahrräder muss ein separates Ticket gekauft werden. Weitere Informationen finden Sie auf der AVV-Website.

Verkehrsunternehmens-Verbund Mainfranken (VVM)

Beim Verkehrsunternehmens-Verbund Mainfranken (VVM) gelten die tariflichen Bestimmungen. Das bedeutet, dass ein Hund kostenfrei mitgeführt werden darf. Für Fahrräder muss eine Kinderfahrkarte gelöst werden. Weitere Informationen finden Sie auf der VVM-Website.

Verkehrsgemeinschaft Region Ingolstadt (VGI)

Eigene Mitnahmeregelungen sind bei der Verkehrsgemeinschaft Region Ingolstadt (VGI) nicht geplant. So muss für Fahrräder und Hunde ein Ticket zu den tariflichen Bedingungen gekauft werden. Das Ticket ist zudem nicht übertragbar. Weitere Informationen finden Sie auf der VGI-Website.

Deutschlandticket: Mitnahmeregeln in Berlin und Brandenburg

Folgende Regeln gelten in den Berliner und Brandenburger Verkehrsverbünden:

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB)

In Berlin und Brandenburg, also innerhalb des Verkehrsverbunds Berlin Brandenburg (VBB), dürfen keine Fahrräder kostenfrei mitgenommen werden. Hierfür brauchen Passagiere ein separates Ticket.

Hunde hingegen dürfen im VBB-Verbundgebiet laut der Website mitgenommen werden. Pro Passagier mit Deutschlandticket darf ein Hund kostrenfrei mitgeführt werden.

Und auch ein Wechsel in die 1. Klasse ist möglich. Dafür gelten die Bestimmungen des VBB-Tarifs Teil D. Weitere Informationen finden Sie auf der BVG-Website oder der VBB-Website.

Deutschlandticket: Mitnahmeregeln in Bremen und Niedersachsen

Die Mitnahmeregeln beim Deutschlandticket unterscheiden sich in Bremen und Niedersachsen je nach Verkehrsverbund. Folgende Regeln gelten für Ihren Verbund:

Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN)

Bremen teilt sich einen Verkehrsverbund mit einem Teil von Niedersachsen, den VBN. Auf der Website des VBN steht zu den Mitnahmeregeln klar: "Gilt für eine Person. Keine Mitnahmemöglichkeit weiterer Personen, von Fahrrädern oder Hunden. Kinder unter 6 Jahren fahren grundsätzlich kostenlos mit." Anders ist es jedoch für bereits bestehende VBN-Kunden des MIAplus und des JobTicket für Erwachsene sein. Dort gelten laut Website die selben Mitnahmemöglichkeiten. Weitere Informationen finden Sie auf der VBN-Website.

Großraum Verkehr Hannover (GVH)

Der Großraum Verkehr Hannover (GVH) erlaubt die kostenfreie Mitnahme von Fahrrädern mit dem Deutschlandticket eigentlich nicht. Jedoch gibt es bestimmte Zeiten, in denen ein Fahrrad generell kostenlos im GVH-Netz mitgenommen werden darf. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Website. Bei Hunden gilt jedoch, dass je nach Verkehrsunternehmen im GVH ein Ticket für Tiere benötigt wird. Weitere Informationen finden Sie auf der GVH-Website.

Verkehrsverbund Region Braunschweig (VRB)

Im Verkehrsverbund Region Braunschweig (VRB) dürfen Hunde kostenfrei mitgenommen werden. Für Fahrräder braucht es eine Fahrradtageskarte. Ein Upgrade zur Mitnahme von Personen gibt es mit dem "D-Ticket Mitnahme". Für 10 Euro im Monat können ein Fahrrad, ein Erwachsener oder ein Kind bis einschließlich 14 Jahren mitgenommen werden. Das gilt "Montag bis Freitag ab 19 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie am 24. und 31. Dezember ganztägig", heißt es auf der Website. Weitere Informationen finden Sie auf der VRB-Website.

Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (VSN)

Auch beim Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (VSN) gibt es keine abweichenden Mitnahmeregeln. So ist das Ticket nicht übertragbar. Fahrräder dürfen in Zügen nicht kostenfrei mitgeführt werden. Dafür braucht es eine Fahrradtageskarte. Ein Hund darf nach den tariflichen Bestimmungen kostenfrei mitgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie auf der VSN-Website.

Deutschlandticket: Mitnahmeregeln in Hamburg

Diese Mitnahmeregeln gelten im Hamburger Verkehrsverbund (HVV):

Hamburger Verkehrsverbund (HVV)

Beim HVV gibt es bestimmte Regeln zur Mitnahme von Fahrrädern:

In Schnellbahnen (U-Bahn, S-Bahn, AKN ) und einigen Buslinien dürfen Fahrräder vor 6 Uhr, von 9 bis 16 Uhr sowie ab 18 Uhr unter der Woche kostenfrei mitgenommen werden. An Wochenenden und an Feiertagen sogar ganztägig.

) und einigen Buslinien dürfen vor 6 Uhr, von 9 bis 16 Uhr sowie ab 18 Uhr unter der Woche kostenfrei mitgenommen werden. An Wochenenden und an Feiertagen sogar ganztägig. Auf den Hamburger Fährfahren (Linien 61 bis 75) dürfen Fahrräder immer kostenlos mitgenommen werden.

immer kostenlos mitgenommen werden. In den RB/RE-Zügen in den hvv-Tarifringen A bis F muss eine Tageskarte für Fahrräder für 3,50 Euro gekauft werden.

Hunde dürfen generell kostenlos im hvv-Netz mitgenommen werden. Weitere Personen dürfen mit dem Deutschlandticket nicht mitgenommen werden. Doch auf der Website heißt es zu einem Upgrade: "Mit Kauf einer Zeitkarten-Ergänzung Wochenend-Mitnahme zum Preis von 15,00 € können 1 Person und 3 Kinder (6-14 Jahre) im hvv-Gesamtnetz kostenlos an Sonnabenden, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen sowie an Heiligabend und Silvester mitfahren." Das Ticket gelte den gesamten Kalendermonat. Weitere Informationen finden Sie auf der HVV-Website.

Deutschlandticket: Mitnahmeregeln in Hessen

Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV)

Wer im Netz des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) fährt, kann einen Hund oder ein Fahrrad kostenlos mitnehmen. Und auch Upgrades in die 1. Klasse im RMV-Netz sind möglich, jedoch müssen dafür spezielle Fahrkarten gekauft werden. Weitere Informationen finden Sie auf der RMV-Website.

Nordhessischer Verkehrsverbund (NVV)

Im Netz des Nordhessischen Verkehrsverbunds (NVV) dürfen Hunde und Fahrräder kostenfrei mitgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie auf der NVV-Website.

Verkehrsverbund Rhein Neckar (VRN)

Beim Verkehrsverbund Rhein Neckar (VRN) gilt das Deutschlandticket nicht nur für den öffentlichen Nahverkehr, sondern auch für die Ruftaxis. Innerhalb des VRN-Netzes kann zudem in die 1. Klasse gewechselt werden, wenn eine "1. Klasse-Zuschlagkarte" gelöst wird.

Hunde, die nicht in einer Transportbox transportiert werden, brauchen ein eigenes Ticket im VRN-Netz. Fahrräder, die an Werktagen (Montag bis Freitag) zwischen 6 und 9 Uhr mitgenommen werden, brauchen ebenfalls einen Fahrschein. Weitere Informationen finden Sie auf der VRN-Website.

Deutschlandticket: Mitnahmeregeln in Mecklenburg-Vorpommern

Diese Mitnahmeregeln für das Deutschlandticket gelten in den Verkehrsverbünden in Mecklenburg-Vorpommern:

Nahverkehr Schwerin GmbH (NVS)

Bei der Nahverkehr Schwerin GmbH (NVS) gelten die normalen tariflichen Bestimmung zur Mitnahme von Hunden und Fahrrädern. Diese sind im Deutschlandticket nicht inbegriffen. Weitere Informationen finden Sie auf der NVS-Website.

Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR)

In den Bussen der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) dürfen Fahrräder und Tiere nicht kostenfrei mit dem Deutschlandticket mitgenommen werden. Hunde, die nicht in eine Transportbox passen, brauchen ein Ticket "Tier" für 1,80 Euro. Es gelten die normalen Bestimmungen des Deutschlandtickets. Weitere Informationen finden Sie auf der VVR-Website.

Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim (VLP)

Für das Deutschlandticket im Netz der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim (VLP) gelten voraussichtlich die normalen Bedingungen des Tickets. Weitere Informationen finden Sie auf der VLP-Website.

Neubrandenburger Verkehrsbetriebe

Auf der Website der Neubrandenburger Verkehrsbetriebe gibt es derzeit keine Informationen zu gesonderten Mitnahmeregeln. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Neubrandenburger Verkehrsbetriebe.

Verkehrsverbund Warnow

Beim Verkehrsverbund Warnow gelten die normalen Mitnahmeregeln des Deutschlandtickets. Wer einen Hund oder ein Fahrrad mitnehmen möchte, muss sich hierfür ein Ticket kaufen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Verkehrsverbunds Warnow.

Deutschlandticket: Mitnahmeregeln in Nordrhein-Westfalen

Diese Mitnahmeregeln gelten in den Verkehrsverbünden in Nordrhein-Westfalen:

Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)

Im Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) dürfen mit dem Deutschlandticket keine Fahrräder umsonst mitgenommen werden. Hierfür wird ein Fahrradticket für das VRS-Netz benötigt. Hunde dürfen hingegen kostenfrei im VRS-Gebiet bei Passagieren mit Deutschlandticket mitfahren. Auch ein Upgrade in die 1. Klasse ist gegen Aufpreis möglich. Weitere Informationen finden Sie auf der VRS-Website.

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)

Fahrräder können beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) mit dem Deutschlandticket nicht kostenfrei mitgenommen werden. Dafür braucht es das FahrradTicket, das einen Tag lang gilt. Hunde können in NRW generell kostenlos mitgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie auf der VRR-Website.

Westfalen Tarif

Auch beim Westfalen Tarif können Hunde umsonst mitgenommen werden. Ein Upgrade in die 1. Klasse ist laut Website beim Deutschlandticket ausgeschlossen. Zudem dürfen Passagiere mit Deutschlandticket auch Fahrräder nicht kostenfrei mitnehmen. Dafür braucht es ein entsprechendes Tagesticket. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Westfalen Tarifs.

Aachener Verkehrsverbund (AVV)

Zum Start des Deutschlandtickets ist die Fahrradmitnahme im Netz des Aachener Verkehrsverbunds (AVV) nicht vorgesehen. Dafür braucht es ein Fahrradticket. Hunde können kostenfrei mitgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie auf der AVV-Website.

Deutschlandticket: Mitnahmeregeln in Rheinland-Pfalz

Diese Mitnahmeregeln gelten in den Verkehrsverbünden in Rheinland-Pfalz:

Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM)

Im Gebiet des Verkehrsverbunds Rhein-Mosel kann man Fahrräder in der Regel umsonst mitnehmen - auch mit dem Deutschlandticket. Allerdings gilt dies nicht im Busverkehr an Werktagen vor 9 Uhr. Im Schienenverkehr muss vor 9 Uhr ein Fahrradticket (Fahrschein Preisstufe 4) gekauft werden. Für RadBusse gelten eigene Tarife. Hunde dürfen dafür kostenfrei mitgenommen werden, auch mit dem Deutschlandticket. Weitere Informationen finden Sie auf der VRM-Website.

Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN)

Im Rhein-Nahe Verkehrsverbund (RNN) brauchen Passagiere mit Deutschlandticket keinen Extra-Fahrschein für ihren Hund. Ab dem zweiten muss jedoch ein weiteres Ticket gekauft werden.

Auch Fahrräder können kostenlos mitgenommen werden. An Werktagen ab 9 Uhr und am Wochenende sowie an Feiertagen den ganzen Tag. Weitere Informationen finden Sie auf der RNN-Website.

Verkehrsverbund Region Trier (VRT)

Laut der Website des Verkehrsverbunds Region Trier (VRT) wird das Deutschlandticket auch auf der Zugstrecke nach Luxemburg gelten. In den luxemburgischen RGTR-Linien wird das 49-Euro-Ticket jedoch voraussichtlich nicht gelten. Dafür jedoch in den grenzüberschreitenden VRT-Buslinien.

Fahrräder können mit dem Deutschlandticket kostenfrei mitgenommen werden. An Werktagen vor 9 Uhr brauchen Passagiere jedoch ein ermäßigtes EinzelTicket für das Rad. Hunde brauchen ein eigenes Ticket. Auch RufBusse sollen mit dem Deutschlandticket genutzt werden können. Weitere Informationen finden Sie auf der VRT-Website.

Verkehrsverbund Rhein Neckar (VRN)

Beim Verkehrsverbund Rhein Neckar (VRN) gilt das Deutschlandticket nicht nur für den öffentlichen Nahverkehr, sondern auch für Ruftaxis. Innerhalb des VRN-Netzes kann zudem in die 1. Klasse gewechselt werden, wenn eine "1. Klasse-Zuschlagkarte" gelöst wird.

Hunde, die nicht in einer Transportbox transportiert werden, brauchen ein eigenes Ticket im VRN-Netz. Fahrräder, die an Werktagen (Montag bis Freitag) zwischen 6 und 9 Uhr mitgenommen werden, brauchen ebenfalls einen Fahrschein. Weitere Informationen finden Sie auf der VRN-Website.

Karlsruher Verkehrsverbund (KVV)

Auch beim Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) sind keine weiteren Informationen über mögliche Zusatzregeln zu finden. So heißt es auf der Website, dass das Ticket personalisiert und nicht übertragbar sei.

Dafür können die französischen Bahnhöfe im KVV-Gebiet, Wissembourg und Lauterbourg, mit dem Deutschlandticket angefahren werden. Wie die KVV schreibt, gilt das aber nicht auf der Strecke von Rastatt nach Soufflenheim/Seltz. Dort gilt das 49-Euro-Ticket nur bis Wintersdorf. Weitere Informationen finden Sie auf der KVV-Website.

Deutschlandticket: Mitnahmeregeln in Saarland

Diese Mitnahmeregeln gelten im Saarländischen Verkehrsverbund:

Saarländischer Verkehrsverbund (saarVV)

Auf der Website des Saarländischen Verkehrsverbunds (saarVV) heißt es zur Mitnahme von Fahrrädern: "Fahrräder können im Rahmen der Beförderungsbedingungen (insbesondere unter Berücksichtigung vorhandener Platzkapazitäten) zurzeit montags bis freitags ab 9.00 Uhr, samstags, sonn- und feiertags ganztägig unentgeltlich mitgenommen werden. In den übrigen Zeiten ist ein Einzelfahrschein Rad der entsprechenden Preisstufe zu erwerben." Die Mitnahme von Hunden ist kostenlos. Weitere Informationen finden Sie auf der saarVV-Website.

Deutschlandticket: Mitnahmeregeln in Sachsen

Diese Mitnahmeregeln gelten für die Verkehrsverbünde in Sachsen:

Verkehrsverbund Vogtland (VVV)

Im Netz des Verkehrsverbunds Vogtland (VVV) dürfen Hunde beim Deutschlandticket nicht kostenfrei mitgenommen werden. Diese brauchen einen Einzelfahrschein Tier, außer sie werden in einer geeigneten Transportbox mitgeführt. Dann dürfen sie umsonst mitfahren. Im Gebiet des VVV dürfen Fahrräder jedoch kostenfrei mitgenommen werden. Auch mit dem Deutschlandticket. Weitere Informationen finden Sie auf der VTV-Website.

Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS)

Hunde und Fahrräder dürfen nicht kostenfrei mit dem Deutschlandticket mitgeführt werden. Allerdings gibt es ein Upgrade, das sogar die Mitnahme einer weiteren Person im VMS-Netz zu bestimmten Zeiten erlaubt. Folgende Regeln gelten für das VMS-Deutschlandticket+: Es dürfen bis zu fünf Personen mitgenommen werden, davon darf allerdings nur eine Person über 15 Jahre alt sein. Die Mitnahme ist von 18 bis 4 Uhr möglich sowie an Wochenenden und Feiertagen. Hunde und Fahrräder können mit dem Ticket jederzeit mitfahren. Allerdings entweder ein Hund oder ein Fahrrad. Beides gleichzeitig ist nicht möglich. Weitere Informationen finden Sie auf der VMS-Website.

Mitteldeutscher Verkehrsverbund (MDV)

Im Netz des Mitteldeutschen Verkehrsverbunds (MDV) können Passagiere ihr Fahrrad oder ihren Hund nicht kostenfrei mitnehmen. Zudem kann das Ticket auch nicht übertragen werden. Weitere Informationen finden Sie auf der MDV-Website.

Verkehrsverbund Oberelbe (VVO)

Im Gebiet des Verkehrsverbunds Oberelbe (VVO) können sich Passagiere für 10 Euro im Monat eine Fahrkarte für eine weitere Person, ihren Hund oder ihr Fahrrad zusätzlich zum Deutschlandticket kaufen. Ansonsten werden die normalen tariflichen Regelungen für die Mitnahme gelten. Weitere Informationen finden Sie auf der VVO-Website.

Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)

Im Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) brauchen Deutschlandticket-Passagiere ein Ticket für ihr Fahrrad oder ihren Hund. Es gelten die normalen Bedingungen des Deutschlandtickets. Weitere Informationen finden Sie auf der ZVON-Website.

Deutschlandticket: Mitnahmeregeln in Sachsen-Anhalt

Diese Mitnahmeregeln gelten in den Verkehrsverbünden in Sachsen-Anhalt:

Magdeburger Regionalverkehrsverbund (marego)

Im Magdeburger Regionalverkehrsverbund (marego) ist die Fahrradmitnahme in Zügen und Regionalbussen inbegriffen. Für die Mitnahme in Straßenbahnen oder den Stadtbussen der Magdeburger Verkehrsbetriebe muss ein Ticket gelöst werden. Dort ist die Fahrradmitnahme unter der Woche von 8 bis 14 Uhr sowie 18 bis 6 Uhr möglich. An den Feiertagen und Wochenenden ganztägig. Hunde benötigen ein Kinderticket. Weitere Informationen finden Sie auf der marego-Website.

Mitteldeutscher Verkehrsverbund (MDV)

Im Netz des Mitteldeutschen Verkehrsverbunds (MDV) können Passagiere ihr Fahrrad oder ihren Hund nicht kostenfrei mitnehmen. Zudem kann das Ticket auch nicht übertragen werden. Weitere Informationen finden Sie auf der MDV-Website.

Deutschlandticket: Mitnahmeregeln in Schleswig-Holstein

Diese Mitnahmeregeln gelten beim Deutschlandticket im Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein:

Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein

Wer mit dem Deutschlandticket im Netz des Nahverkehrsverbunds Schleswig-Holstein sein Fahrrad mitnehmen möchte, muss eine entsprechende Fahrradtageskarte kaufen. Und auch für Hunde, die nicht in einer kleinen Transportbox befördert werden, muss ein entsprechendes Ticket gelöst werden. Wer ein Upgrade in die 1. Klasse möchte, kann dies durch den Kauf einer Übergangskarte tun. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Nahverkehrverbunds Schleswig-Holstein.

Deutschlandticket: Mitnahmeregeln in Thüringen

Folgende Mitnahmeregeln gelten im Verkehrsverbund Mittelthüringen:

Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT)

Auf der Website des Verkehrsverbunds Mittelthüringen (VMT) heißt es zur Mitnahmeregelung: "Es soll keine Mitnahmeregelung gelten, d. h. die Mitnahme von Personen, Fahrrädern oder Hunden ist ausgeschlossen". Wer einen Hund oder ein Fahrrad mitnehmen möchte, muss ein entsprechendes Ticket kaufen. Weitere Informationen finden Sie auf der VMT-Website.