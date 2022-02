50 Sprüche zum Geburtstag für Ihre Geburtstagskarte

Oma, Mama oder der Kollege werden mal wieder älter und Sie wollen eine Geburtstagskarte schreiben? Hier finden Sie 50 Geburtstagssprüche und Zitate.

Lustig, kurz oder nachdenklich - passende Geburtstagssprüche zu finden ist nicht einfach. Wir haben Ihnen hier 50 Filmzitate und Zitate von bekannten Persönlichkeiten zusammengetragen, die gut auf eine Geburtstagskarte passen. Falls Ihnen die Zitate zu unpersönlich sind, finden Sie am Ende des Artikels eine Anleitung, wie sie Ihre individuellen Geburtstagssprüche zusammenstellen können.

Zehn Sprüche und Zitate zum Geburtstag für Mama und Papa

"Das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen." - Augustinus Aurelius "Jeder junge Mensch macht früher oder später die verblüffende Entdeckung, dass auch Eltern gelegentlich Recht haben können." - André Malraux "Die Liebe der Eltern zu ihren Kindern ist das einzige vollkommen selbstlose Gefühl." - William Somerset Maugham "Ohana heißt Familie. Familie heißt, dass alle zusammenhalten und füreinander da sind." - Aus: "Lilo und Stitch" "Mama: Ein Name, getragen von Milliarden von Frauen, in allen Zeiten und auf allen Kontinenten Dieser Erde. Ein Wort, das Liebe ausdrückt, Zärtlichkeit, Verbundenheit, manchmal Warten, Abwesenheit. Doch wenn Sie Ihr Kind im Arm halten, sind alle Mamas gleich. Nämlich einzigartig." - Hélène Delforge "Eine Mutter ist der einzige Mensch auf der Welt, der dich schon liebt, bevor er dich kennt." - Johann Heinrich Pestalozzi "Alles was ich bin oder jemals sein werde, verdanke ich meiner lieben Mutter." - Abraham Lincoln "Wenn ich falle, fängst du mich, hab ich mal Angst, hilfst du mir, ganz einsam wär ich ohne dich - du bist der beste Vati hier!" - Susanna Duchilio "Nicht Fleisch und Blut, das Herz macht uns zu Vätern und Söhnen." - Friedrich von Schiller "Einen Gruß sende ich dir, du bist da und ich bin hier, dennoch denke ich fest an dich und ganz arg freu ich mich." - Amalia von Wendlingen

Zitate und Sprüche zum Geburtstag für Mann, Frau, Partner und Freundin

"Ein Mann mit weißen Haaren ist wie ein Haus, auf dessen Dach Schnee liegt. Das beweist aber noch lange nicht, dass im Herd kein Feuer brennt." - Maurice Chevalier "Man weiß immer, dass man jemand ganz Besonderes gefunden hat,

wenn man einfach mal für ’nen Augenblick die Schnauze halten und zusammen schweigen kann." - aus: "Pulp Fiction" "Denn wo ich Dein bin, bin ich erst ganz mein." - Michelangelo "Berge mögen von ihrer Stelle weichen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu Dir kann durch nichts erschüttert werden." - Jesaja 54, 10 "Einen Menschen lieben, heißt einwilligen, mit ihm alt zu werden." - Albert Camus "Liebe hält die Zeit an und lässt die Ewigkeit beginnen." - Chuck Spezzano "Wie buchstabiert man "Liebe", Pu? - Man buchstabiert sie nicht, man fühlt sie." - aus:"Pu der Bär" "Es ist ganz egal, ob er perfekt ist oder ob sie perfekt ist, solange sie perfekt füreinander sind." - aus: " Good Will Hunting " "Alle Zeit mit Dir wäre nicht genug, aber beginnen wir mal mit für immer." - aus: "Twilight" "Manche Menschen sind es wert, dass man für sie schmilzt." - aus: "Die Eiskönigin"

Geburtstagssprüche für Oma und Opa

"Du wirst alt, wenn die Kerzen mehr kosten, als der Geburtstagskuchen." - Bob Hope "Je mehr Kerzen Deine Geburtstagstorte hat, desto weniger Atem hast Du, um sie auszublasen." - Jean Cocteau "Der Blick des Verstandes fängt an scharf zu werden, wenn der Blick der Augen an Schärfe verliert." - Platon "Man bleibt jung, so lange man noch lernen, neue Gewohnheiten annehmen und Widerspruch ertragen kann." - Marie von Ebner-Eschenbach "Was die Zeit dem Menschen an Haar entzieht, ersetzt sie ihm an Witz." - William Shakespeare "Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt werden." - Franz Kafka "Volljährig bist du schon lange! Vollmundig bist du erst heute!" -Jole von Weißenberg "Das Leben beginnt erst mit 70 Jahren, dann erst wird es wirklich schön." - Richard Wagner "Das Alter hat zwei große Vorteile: Die Zähne tun nicht mehr weh und man hört nicht mehr all das dumme Zeug, das ringsum gesagt wird." - George Bernard Shaw "In der Jugend lernt, im Alter versteht man." - Marie von Ebner-Eschenbach

20 Sprüche zum Geburtstag für Kollege und Kollegin: Filmzitate und Zitate von bekannten Persönlichkeiten

"Alles wiederholt sich nur im Leben. Ewig jung ist nur die Phantasie; Was sich nie und nirgends hat begeben, das veraltet nie!" - Friedrich Schiller "Wer hinten nullt, hat vorne alles richtig gemacht!" - Frank von Schillerberg Grosheim "Ich hab das Zählen aufgegeben, bin hier auch nur deinetwegen!" - Jole von Weißenberg "Es ist gut, wenn uns die verrinnende Zeit nicht als etwas erscheint, das uns verbraucht oder zerstört, sondern als etwas, das uns vollendet." - Antoine de Saint-Exupéry "Das Geheimnis des Glücks ist, statt der Geburtstage die Höhepunkte des Lebens zu zählen." - Mark Twain "Nicht der Mensch hat am meisten gelebt, welcher die höchsten Jahre zählt, sondern der, welcher sein Leben am meisten empfunden hat." - Jean-Jacques Rousseau "Unser ganzes Leben ist ein nie wiederkehrender Geburtstag , den wir darum heiliger und freudiger begehen sollen." - Jean Paul "Wir haben nur zu entscheiden, was wir mit der Zeit anfangen wollen die uns gegeben ist." - aus: "Der Herr der Ringe " "Kummer, sei lahm! Sorge, sei blind! Es lebe das Geburtstagskind!" - Theodor Fontane "Jünger werden wir alle nicht, Falten zieren das Gesicht. Doch das Alter macht auch weise: Sie geht weiter, deine Reise!" - Wolf Dietrich " Geburtstage sind nicht dazu da, um wehmütig zurückzublicken, sondern um hoffnungsvoll vorauszuschauen!" - Frank von Schillberg Grosheim "Nun darfst du deiner Lebensgeschichte endlich ein neues Kapitel hinzufügen!" - Frank von Schillberg Grosheim "Obwohl Deine Jahre ziehen ins Land, feiern wir Dich noch immer bei bestem Verstand." - Jole von Weißenberg "Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehn. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn." - Rainer Maria Rilke "Es gibt immer etwas in uns, das nicht mit den Jahren altert." - Jacques Benigne Bossuet "Und wieder mal wirst du nur so alt, wie du dich fühlst!" - Jole von Weißenstein "Liebe Grüße aus der Ferne, heute denke ich an dich besonders gerne, ist es doch dein spezieller Ehrentag , an dem ich dich ganz lieb grüßen mag!" - Jole von Weißenstein "Jung sein ist schön; alt sein ist bequem." - Marie von Ebner-Eschenbach "Du hast all die Kraft, die du brauchst, wenn du nur wagst, sie zu finden!" - aus: "Das letzte Einhorn" "Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie was man bekommt." - aus: " Forrest Gump "

Individuelle Sprüche zum Geburtstag: So schreiben Sie eine lustige Geburtstagskarte

"Happy Birthday to You - Ich kopiere einen Spruch im Nu" - ja, dieser Spruch stammt aus eigener Feder und soll verdeutlichen: Sprüche zum Geburtstag gibt es im Internet wie Sand am Meer. Wir geben Ihnen hier eine Anleitung, wie Sie Ihren eigenen Spruch für Ihren Partner, Ihre Freunde und Ihre Familie zusammenstellen können.

Denken Sie an die Person, für die Sie einen Geburtstagsspruch schreiben wollen und stellen Sie sich folgende Fragen:

Was hat das Geburtstagskind für Hobbies?

Was sind seine Lieblingsgerichte?

Welche Serien oder Filme schaut das Geburtstagskind gerne?

Gibt es bestimmte Redewendungen oder Wörter, die das Geburtstagskind häufig benutzt?

Hat das Geburtstagskind witzige Macken, über die es lachen kann?

Wie alt wird das Geburtstagskind?

Was schenken Sie dem Geburtstagskind?

Anschließend können Sie sich die Wörter, an die Sie gedacht haben, aufschreiben und sortieren. Falls Sie keinen gereimten Vers schreiben möchten, reicht es, ein paar Zeilen von Herzen zu verfassen.

Wenn Sie den Dichter in sich zum Leben erwecken wollen und den Gruß auf das Geburtstagskind anpassen möchten, dann können Sie für Ihre Sprüche zum Geburtstag Seiten wie unter anderem reimsuche.de, was-reimt-sich-auf.de oder reimemaschine.de nutzen. Diese Seiten bieten Ihnen Reim-Vorschläge für ein eingegebenes Wort an. Für einen Reim mit dem Wort "Geburtstag" würden sich beispielsweise folgende Wörter anbieten: frag, mag, sag, lag, wag.

Nehmen wir an, das Geburtstagskind wird 50 und liebt Gartenarbeit. Ein Spruch zum Geburtstag könnte dann folgendermaßen aussehen:

"Lieber/Liebe "Name", ich schreibe dir zum 50. Geburtstag : Du bist ein Mensch, den ich sehr mag. Mit der Harke machst du eine gute Figur, behalte dir deine fröhliche Natur"

Auch wenn ein persönlicher Spruch für Außenstehende komisch erscheint - das Geburtstagskind freut sich sicherlich über die individuellen Sprüche zum Geburtstag.