Heizungstausch: Was die 65 Prozent erneuerbaren Energien für Immobilienbesitzer bedeuten

Plus Ab 2024 sollen neue Heizungen überwiegend mit erneuerbaren Energien laufen. Nun hat das Kabinett den Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht. Was Eigentümer wissen sollten.

Nach langwierigen Streitereien hat sich die Ampel-Koalition auf einen Gesetzesentwurf für klimafreundliche Heizungen geeinigt. Am Mittwoch hat das Kabinett das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) beschlossen. Es beinhaltet zahlreiche Ausnahmen. Aber es bleibt dabei, dass ab dem 1. Januar 2024 jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit regenerativen Energien betrieben werden muss. Das bedeutet, Eigentümerinnen und Eigentümer dürfen keine reinen Öl- und Gasheizungen mehr einbauen.

Schätzungsweise mehr als neun Milliarden Euro pro Jahr müssen private Haushalte laut Wirtschaftsministerium bis 2028 bezahlen, um klimafreundliche Heizungen einzubauen. Dieser Summe steht das Einsparpotenzial von etwa elf Milliarden Euro über 18 Jahre hinweg gegenüber, das die neuen Heizungen bieten sollen.