09:13 Uhr

Aldi: Rückruf für Fritteuse wegen Brandgefahr Geld & Leben

Aldi Süd ruft die Ambiano Mini-Fritteuse zurück. In einzelnen Fällen besteht offenbar Brandgefahr.

Aldi ruft eine seiner Fritteusen zurück. Aufgrund eines technischen Fehlers bestehe teils Brandgefahr, so das Unternehmen.

Aldi ruft die Ambiano Mini-Fritteuse zurück. Die Fritteuse wurde von Aldi Süd vertrieben und stammt vom Lieferanten Petermann GmbH & Co. KG. Auch der österreichische Discounter Hofer sowie Aldi-Schweiz haben den Rückruf geteilt.

Aus Gründen des "vorsorglichen Verbraucherschutzes" werde die Fritteuse zurückgerufen, so das Unternehmen auf seiner Website. In einzelnen Fällen besteht offenbar die Gefahr eines elektrischen Fehlers, der einen Brand der Fitteuse verursachen könnte. Die Fritteuse war in allen Filialen der Kette Aldi Süd seit dem 15. Februar 2018 erhältlich, wird jedoch nun nicht länger verkauft.

Aldi Süd: So geben Sie die Fritteuse nach Rückruf zurück

Das Produkt könne in allen Aldi Süd-Filialen zurückgegeben werden, so das Unternehmen. Den Kaufpreis bekommen Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

Für Rückfragen wurde eine Hotline eingerichtet, die unter +49 800 7238003 erreichbar ist. (AZ)

Themen Folgen