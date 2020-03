11:17 Uhr

Anleitung: So stellen Sie Desinfektionsmittel selbst her

Wegen des Coronavirus ist Desinfektionsmittel zur Zeit knapp. Patienten und Helfer brauchen es aber dringend. Die WHO erklärt, wie man es selbst herstellen kann.

Von Daniel Weber

Händewaschen ist die wichtigste Vorsichtsmaßnahme gegen das Coronavirus, da sind sich die Experten einig. Damit Finger, Türklinken und Oberflächen garantiert virenfrei sind, nutzen viele Menschen auch Desinfektionsmittel - dabei ist das gegen das Virus gar nicht nötig, sagen Experten: "Wir reden bei dem neuen Coronavirus über Viren, die ganz leicht durch gründliches Händewaschen abgerieben werden können", sagt zum Beispiel Prof. Iris Chaberny, Direktorin des Instituts für Hygiene am Universitätsklinikum Leipzig. "Insofern ist es für die allermeisten Menschen unnötig, sich mit Desinfektionsmittel einzudecken."

Ärzte, Patienten und Pflegekräfte brauchen dringend Desinfektionsmittel

Weil das viele Menschen aber nicht wissen oder nicht glauben wollen, gibt es in Läden und Apotheken kaum noch Desinfektionsmittel. Dabei sind manche Patienten sowie Berufsgruppen wie Ärzte, Klinikpersonal, Rettungsdienste und Pflegekräfte auf die Mittel dringend angewiesen. Falls Sie zu einer dieser Gruppen gehören, können Sie sich ihr eigenes Desinfektionsmittel mit wenigen Zutaten selbst herstellen: Ein Rezept dazu hat die Welt-Gesundheitsorganisation WHO hier veröffentlicht (in englischer Sprache).

Zur Herstellung von einem Liter Desinfektionsmittel brauchen Sie

830 ml Ethanol (96-prozentig); alternativ: 750 ml Isopropylalkohol (99,8-prozentig)

40 ml Wasserstoffperoxid (dreiprozentig)

15 ml Glycerin (98-prozentig)

abgekochtes Wasser

Das Wasserperoxid dient laut WHO nur dazu, Keime in den verwendeten Gefäßen abzutöten und ist für das Desinfektionsmittel selbst nicht zwingend nötig.

So mischen Sie richtig

Füllen Sie den Alkohol in ein verschließbares Ein-Liter-Gefäß

Fügen Sie das Wasserstoffperoxid hinzu

Das klebrige Glycerin mit etwas gekochtem, abgekühltem Wasser verflüssigen und in das Gefäß geben

geben Füllen Sie das Gefäß bis zum Ein-Liter-Eichstrich mit gekochtem, abgekühltem Wasser auf (das sind 115 ml)

bis zum Ein-Liter-Eichstrich mit gekochtem, abgekühltem Wasser auf (das sind 115 ml) Verschließen Sie das Gefäß und mischen Sie den Inhalt durch moderates Schütteln

und mischen Sie den Inhalt durch moderates Schütteln Füllen Sie das fertige Desinfektionsmittel in kleinere Gefäße ab (zum Beispiel 100 ml) und verschließen Sie sie

in kleinere ab (zum Beispiel 100 ml) und verschließen Sie sie Lassen sie die Gefäße 72 Stunden verschlossen, bevor Sie das Desinfektionsmittel zum ersten Mal benutzen. Nach diesem Zeitraum sind eventuell beim Zubereiten in die Lösung gelangte Keime abgetötet.

Die WHO weist darauf hin, dass das Desinfektionsmittel nur zur äußeren Anwendung bestimmt ist. Es darf nicht in die Augen gelangen und muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Weil das Mittel entflammbar ist, darf es nicht mit Feuer und Hitze in Kontakt kommen.

