Augsburger Weihnachtsbäckerei: Gesunde Rezeptideen mit Proteinen

Weihnachten ohne Kekse ist wie Geburtstag ohne Kuchen: Doof.

Lebkuchen und Co. gehören zu Weihnachten wie Tannenbaum und Christkind. Während die einen bereits im September bei noch sommerlichen Temperaturen die Einkaufsmärkte stürmen und die anderen bis zum ersten Advent warten, sind sich in dem Punkt alle einig: Weihnachten ohne süße Leckereien macht nur halb so viel Spaß.

Proteinpulver als Lösung

Ernährungsbewusste Menschen müssen beim Naschen aber oftmals auf die Bremse drücken, während der Rest der Welt genüsslich knabbert. Die Weihnachtszeit muss aber nicht der große Feind der Ernährung sein. Mit ein paar kleinen Anpassungen können Sie nach Herzenslust naschen und tun sich dabei sogar noch etwas Gutes. Des Rätsels Lösung? Proteine!

Wer jetzt an Athleten und Spitzensportler denkt, liegt zwar nicht ganz falsch – Proteine werden im Sport durchaus zum Muskelaufbau verwendet – Proteine können aber auch noch viel mehr und sollten aus folgenden Gründen in jeden Ernährungsplan fest integriert werden!

Eiweißmangel, nein danke!

Pflanzliche Proteine, oder Eiweiße, liefern wertvolle Energie für unseren Körper. Ob es um Aufbau und Stärkung der Muskeln, die Versorgung innerer Organe mit wertvollen Aminosäuren oder das Bilden von Hormonen geht – Eiweiße sind unerlässlich. Da der Körper sie nicht speichern kann, müssen wir daher für eine permanente Zufuhr sorgen. Denn: Ein Mangel an Proteinen hat unmittelbare Folgen für unsere körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Das Ergebnis? Wir sind bereits morgens müde und schlapp, schleppen uns durch die To-Do-Liste des Tages, der Woche, des Monats. Gerade im Dezember muss das nicht sein. Wenn man je einen Schluck aus Miraculix‘ Zaubertrank benötigt hat, dann jetzt, in der stressigen Geschenke-Einkauf- und Familien-Koordinations-Weihnachtszeit!

Kann das schmecken? Wir machen den Proteinpulver Test!

So weit, so gut. Aber wie kann man nun die energiehaltigen Eiweiße in die Weihnachtsbäckerei integrieren? Man nehme hierfür einige traditionelle Weihnachtsschmankerl und einen Experten. Für das eine haben die Augsburger aus dem Nähkästchen geplaudert und uns ihre Lieblingsrezepte verraten. Für das optimale Ergebnis haben wir uns dann mit dem Apotheker und Protein-Spezialisten, dem Entwickler des innovativen Proteinpulvers my white Premium Eiweiß Eiweiß, Georg-Dieter Heldmann zusammengesetzt und einige der leckeren Rezepte ernährungsmäßig aufgewertet.

So versüßen Sie sich die Festtage mit einem echten Mehrwert für Ihre Ernährung!

Reichhaltig und doch gesund: Erdnuss-Kokos-Plätzchen mit Eiweißpulver

Für 40 Stück der leckeren und gesunden Erdnuss-Kokos-Plätzchen reichen 250g Erdnussbutter, 100g Kokosblütenzucker, 3 Eiweiß, 2TL Backpulver, 40g Proteinpulver mit Vanillegeschmack my white Premium Eiweiiß Vanille Eiweiß Vanille ,100g Schokotropfen und ggf. Milch bzw. Kokosmehl. Im ersten Schritt Erdnussbutter, Zucker und Eier vermengen. Dann Backpulver sowie Proteinpulver unterrühren. Tipp: Ist die Konsistenz zu fest bzw. weich, kann man das mit etwas Milch bzw. Kokosmehl ausgleichen. Zum Schluss die Schokotropfen unterrühren. Teig auf einem Backblech mit zwei Löffeln portionsweise verteilen. Bei 180 Grad ca. 20 Minuten lang backen.

Mehr als Spekulation: Mit Protein-Spekulatius kommt Weihnachtsstimmung auf

Wer sich Spekulatius mit Proteinpulverprobieren möchte, der nehme 200g gemahlene Mandeln, 100g Butter, 50g Zucker(-ersatz), 30g my white Premium Eiweiß Vanille und 1 Ei. Dazu kommen noch 3 Spritzer Butter-Vanille- oder Butter-Mandel-Aroma, 1 TL Spekulatiusgewürz und nach Gusto, ½ TL Zimt. Zuerst Mandeln, Zucker und Pulver vermischen, dann den Rest zugeben und als letztes die Butter untermischen. Ein bis zwei Stunden kalt stellen und danach weiter verarbeiten. Die Plätzchen dann bei 180 Grad Ober-/Unterhitze 10-12 min. backen.

So einfach und so lecker: Lebkuchen mit Proteinen

Schnell gemacht sind auch Protein-Lebkuchen. Alles, was man dafür benötigt, sind 2 Eiklar, 2 Messlöffel my white Premium Eiweiß Vanille Eiweiß Vanille, 2 TL Zimt und 1 TL Mandelbutter! Und so funktioniert‘s: Ofen auf 180 Grad vorheizen, Backblech einfetten und Ausstechformen aus Metall darauf platzieren. Alle Zutaten in einer Schüssel zu einem homogenen Teig verrühren und je einen Teelöffel in die Formen geben. Für 8 bis 10 Minuten backen und voilá!

Zum Reinlegen gut – Protein-Vanillekipferl

Vanillekipferl sind normalerweise genauso lecker wie sündhaft kalorienreich. Einen Ausweg bieten diese leckeren Protein-Vanillekipferl. Für 25 Stück braucht man 60g gemahlene Mandeln, 40g Mandelmehl, 50g my white Premium Eiweiß Vanille Premium Eiweiß Vanille ,40g fettarme Butter, 1 Ei, 1 TL Backpulver sowie eine Prise Salz. Alle Zutaten gut durchkneten und in einer Frischhaltefolie ca. 30min im Kühlschrank ruhen lassen. Dann den Ofen auf 150°C Ober-/Unterhitze vorheizen, Vanillekipferl aus dem Teig formen und anschließend etwa 15min auf der mittleren Schiene backen. Abkühlen lassen und entweder mit Vanillezucker oder für den vollen Protein-Kick mit Proteinpulver bestreuen.

So gut wie bei Oma: Christstollen mit Eiweißpulver backen

Nicht fehlen für ein traditionelles Fest darf – ganz klar – Omas Christstollen. Zwar nicht ganz so traditionell, dafür umso leckerer, ist der fitnessgerechte Protein-Stollen. Zusätzlich gibt er Ihnen den vollen Schub an Proteinen, sodass Sie über die Feiertage (Weihnachts-)Bäume ausreißen könnten! In einen Stollen kommen 300g Vollkornmehl, 250g Magerquark, 1 Packung Hefe, 3 Eier, 70g my white Premium Eiweiß Vanille, ggf. 30 ml fettarme Milch, 1 Packung Vanillinzucker, 100g Rosinen, 100g Citronat, 100g Orangeat. Salz, Muskatblüte, Zimt, Nelken- und Lebkuchengewürz können nach Belieben eingesetzt werden, wir nehmen je eine Messerspitze. Zunächst Mehl, Quark, Eier, Pulver und Zucker mischen und ordentlich durchkneten. Je nach Teigkonsistenz eventuell mit der Milch verdünnen. Die übriggebliebenen Zutaten und Gewürze unterrühren und den Teig anschließend 30min ruhen lassen. Dann Stollen formen und im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad für 30-40min backen lassen.

my white Premium Eiweiß Vanille – das beste Eiweißpulver?

Eiweiß-Spezialist Georg-Dieter Heldmann antwortet mit einem klaren Ja. Sein Eiweißpulver ist das Ergebnis langer Studien und Recherchen und liefert die optimale Aminosäuren-Zusammensetzung aus pflanzlichen und tierischen Quellen mit höchster biologischer Wertigkeit von 167. So wird die tägliche Deckung des Eiweißbedarfs garantiert und Eiweißmangel verhindert. Das Immunsystem wird nachhaltig gestärkt, sodass bei regelmäßiger Anwendung weniger Medikamente genommen werden müssen. Das Proteinpulver ist auf die Bedürfnisse, junger, wie alter Menschen, aktiver, wie inaktiver Menschen bestens zugeschnitten.

Da bleibt fast nur noch zu sagen: Auf die Plätzchen, fertig, backen! Gesunder Genuss garantiert. Dann schicken Sie uns Ihr Lieblingsrezept gerne zu!

