Bahn will künftig seltener Tickets kontrollieren

Einfach total digital aufs Smartphone starren und so kostenlos mit der Bahn durch die Gegend fahren? Schön wär's.

Von Philipp Kinne

„Noch jemand zugestiegen?“, ruft der Schaffner durch den Waggon. Und schon beginnt das kollektive Taschenkramen. Was folgt, sind altbekannte Bahnszenen. Da gibt es zum Beispiel den Planer, der dem Kontrolleur mit seinem in Klarsichtfolie verpackten Ticket schon drei Reihen zu früh zuwinkt. Es gibt den Pendler, der die Monatskarte samt Bahncard routiniert aus dem Geldbeutel heraus vorzeigt. Klar, ab und zu gibt es auch den Schwarzfahrer, der seine Taschen zur Ablenkung unnötig lange durchsucht oder spontan auf die Toilette flüchtet.

Immer häufiger findet man in der Bahn aber einen ganz anderen Typen: den Onliner. Statt eines ausgedruckten Tickets zieht er sein Smartphone aus der Jackentasche. Für den Schaffner ist das praktisch. Wer bereits ein Ticket mit dem Smartphone gekauft hat und im Zug eingecheckt hat, soll künftig überhaupt nicht mehr kontrolliert werden. Weniger Arbeit für den Kontrolleur also. Nur woher soll der denn wissen, welcher Fahrgast ein Onliner ist und wer eher ein Offliner?

Schaffnern macht niemand etwas vor

Bahnkontrolleure scheinen ja einen siebten Sinn dafür zu haben, wer ihnen etwas vormacht. Die Profis rufen jedenfalls spätestens beim zweiten Rundgang nicht mehr nach den Zugestiegenen. Sie erinnern sich an den Herren im dunklen Anzug, die Dame mit dem kleinen Hund oder das Paar mit den Zwillingen, die ihr Ticket schon beim letzten Durchgehen vorgezeigt haben.

Erkennen sie nun also auch den Studenten, der mit seinem Tablet dasitzt und ganz bestimmt schon online eingecheckt hat? Starren Schwarzfahrer künftig total digital in technische Endgeräte, um möglichst so auszusehen, als seien sie den ganzen Tag im Netz unterwegs und würden dort auch ganz selbstverständlich ihre Zugfahrkarten buchen? So einfach ist das neue Kontrollprinzip dann doch nicht. Wie es funktioniert, lesen Sie hier.

