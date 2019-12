Beziehungsfalle: Chaos in den vier Wänden – Augsburger berichten

Was sich auch angestaut hat – auxbox hat die Lösung!

Wer die Stichworte „Chaos“, „Zuhause“ und „In der Beziehung“ bei einer Suchmaschine kombiniert, dem spuckt das Internet ungefähr 2 Millionen Treffer in 0,42 Sekunden aus. Tausende Frauen am Rande der Verzweiflung, Männer zum Umfallen genervt. Oder wie uns die moderne Zeit gelehrt hat, auch mal umgekehrt. Laut Studien von Helpling & eDarling scheitert jede fünfte Beziehung an Unordnung im gemeinsamen Zuhause.

Wie die Lage in unserem schönen Augsburg aussieht und welches Licht auxbox am Ende des Tunnels geben kann – Augsburger berichten.

„Ich habe einfach das Chaospotential minimiert.“

Mein Freund ist ein Chaot. Julia, 31 Jahre jung, seufzt und lächelt. Eintauschen würde sie ihren Schatz trotzdem nicht: Er vergisst Termine, Schlüssel, den frisch aufgebrühten Kaffee in der Küche, während er im Wohnzimmer schon am Tüfteln ist. Klar kommt es da ab und an zu Streitereien, auch mal heftiger, bestätigt sie unsere Nachfrage. Was soll ich machen? Man kann den Partner schließlich nicht erziehen. Helfen würde es schon, meint sie, wenn es gar nicht so viele Sachen zum Rumliegenlassen in der Wohnung gäbe. Aber radikal wegschmeißen? Da musste es doch eine andere Lösung geben. Es gab sie. Als ich von der neuen Selfstorage-Anlage in Augsburg gehört habe, dachte ich zuerst nicht an das Potential für unsere Beziehung. Aber man kann diese Lager-“boxen“ in allen Größen mieten und sogar selbst online kalkulieren, welches Modell ausreicht. Jetzt haben wir endlich mehr Platz zuhause und definitiv einen Streitgrund weniger.

„So viel angehäufter Ballast ist endlich weg.“

Michael, 36, verdreht die Augen: Meine Freundin ist zwar sehr sauber, aber bei uns regiert darüber trotzdem das Chaos. Tausende von Deko-Artikeln und ständig werden es mehr! Wir haben keinen Keller oder Dachboden, sprich einmal gekauft, steht das dann das ganze Jahr über in der Wohnung. Egal ob Weihnachten, Sommer, Ostern oder Halloween ist. Einiges ist ja ganz schön aber in der Masse… Und wenn’s nur das wäre! Das geht ja weiter bei Klamotten und Taschen und lassen Sie mich gar nicht erst von den Schuhen anfangen. Überall! Wenn ich nach Hause komme, bekomme ich die Tür kaum auf, weil so viele davon dahinter gestapelt sind. Das ist definitiv eine Zerreißprobe für meine Nerven. Wie oft war ich schon kurz davor alles aus dem Fenster zu werfen! Bevor ich dazu kam, hat sie mir die neue auxbox-Werbung gezeigt, die passenderweise auf einen Schuhschrank anspielt. Jetzt habe ich ihr einen Lagerraum für Deko und Schuhe geschenkt und ich glaube wir beide waren noch nie so glücklich, schließt Michael mit einem Augenzwinkern.

„Endlich mehr Raum zum Atmen – Minimalismus dank Tabula Rasa Methode“

Lukas, 47 Jahre alt, lacht: Nein streiten tun wir uns eigentlich nicht mehr wegen Unordnung. Das haben wir vor Jahren aufgegeben. Aber in den letzten Jahren ist einfach immer zu wenig Platz in der Wohnung und Ordnung kaum noch denkbar. Es ist schön all den Besitz zu haben und dass es uns an nichts mangelt, aber es belastet auch. Jeder Teil der Wohnung scheint uns ständig zu ermahnen, beachtet, benutzt und aufgeräumt zu werden. Dazu überall Erinnerungen, Deko und Nippes. Das meiste passt gar nicht mehr zu unserem Lebensstil, zu unserer Persönlichkeit. Mit Ende 40 sieht man ja doch vieles anders als mit Anfang 20. In einer derartig „schreienden“ Wohnung bleibt kein Raum, sich vom Alltag zu erholen. Minimalismus schien immer verlockender und eine schnelle Lösung musste her, ein Sofort-Durchatmen-Können. Als wir von auxbox erfahren haben, haben wir sofort gehandelt. Wir haben uns dort einen Transporter geliehen wirklich alles reingeschmissen und dort ausgeräumt. Das nennt sich Tabula-Rasa-Methode. Die Wohnung war leer und wir haben Stück für Stück nur das zurückgeholt, was wir wirklich brauchen. Das fühlt sich so gut an!

auxbox – die flexible Aufbewahrungsbox

In chaotischen Verhältnissen konnten sich die vier Augsburger Paare zuhause nicht mehr entspannen, Lebensqualität und Beziehungen litten darunter. Das Zusammenleben mit den Liebsten kann manchmal ganz schön anstrengend sein, denn wo mehrere Menschen zusammenwohnen entsteht häufig Chaos. Damit der Kampf um Stauraum und Chaosbeseitigung nicht ausufert, gibt es seit August eine smarte Lösung: auxbox. Das neueste Projekt der Augsburger Möbelspedition Carl Domberger trifft den Nerv der Zeit: Die Wohnungspreise haben sich in Augsburg seit 2011 verdoppelt und dreifacht, da überlegt man sich die Wohnung mit dem zusätzlichen Zimmer oder Abstellkammer zweimal. In der auxbox im GVZ kann man sein Hab und Gut in Lagerräumen von 0,5-15,5 m einfach einlagern. Dabei wird Flexibilität genauso groß geschrieben wie Sicherheit. Preislich und größentechnisch an individuelle Bedürfnisse anpassbar, erfolgt der Zugang ins gesicherte Gebäude über einen Zutrittschip.

Offizielle Eröffnung: Geschäftsführer Carl Domberger, OB Dr. Kurt Gribl, Kundin Pauline Lajehanniere Appel, Geschäftsführer Christoph Domberger Bild: https://www.facebook.com/auxboxselfstorage

Das perfekte Weihnachtsgeschenk: auxbox

auxbox – der Extraraum, der in jeder Wohnung irgendwie nötig wäre. Warum also dieses Jahr unter den Weihnachtsbaum nicht einen Schlüssel-Chip drapieren, die dem liebsten Schatz 24/7 die Möglichkeit gibt, seine Sachen einzulagern und zu besuchen. Frei nach dem bekannten IKEA-Motto: „Kein Platz für Stress, aber für alles andere!“

Themen folgen