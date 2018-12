Böller und Raketen: Was Sie zum Kauf von Feuerwerk wissen müssen

vor 17 Min.

Am 28. Dezember startet der Verkauf von Böllern und Raketen für Silvester. Was sollte man beim Kauf beachten?

Ab dem 28. Dezember lassen sich wieder Böller und Raketen kaufen. Auf was Sie beim Kauf achten sollten und wo beim Feuerwerk Gefahren lauern.

Bald ist Startschuss für den Feuerwerksverkauf. Ab dem 28. Dezember haben deutsche Einzelhändler wieder jede Menge Böller im Sortiment. Mehr als 100 Millionen Euro Umsatz macht die Feuerwerksbranche jedes Jahr um die Silvesterzeit, allein die Hälfte davon durch den Verkauf von sogenanntem Batteriefeuerwerk. Beim Kauf der Silvesterraketen gibt es allerdings einiges zu beachten. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Verkaufsstart: Ab wann lässt sich Feuerwerk für Silvester 2018 kaufen?

Normalerweise ist der Verkauf von Böllern und Raketen vom 29. Dezember bis 31. Dezember erlaubt. Fällt der 29. Dezember allerdings wie dieses Jahr auf einen Freitag, Samstag oder Sonntag, beginnt der Verkauf bereits ab dem 28. Dezember. Am 31. Dezember haben Geschäfte in der Regel nur halbtags geöffnet.

Auf was sollte beim Kauf von Böllern und Raketen geachtet werden?

Grundsätzlich gilt: Der Verkauf an Minderjährige ist verboten! Unterschieden wird dabei allerdings zwischen den Feuerwerkskategorien F1 und F2. Feuerwerkskörper der Klasse F1 wie zum Beispiel Wunderkerzen, Knallerbsen oder Tischfeuerwerk sind bereits für Kinder ab zwölf Jahren freigegeben. Sie werden außerdem das ganze Jahr über verkauft. Böller und Raketen gehören hingegen zur Klasse 2, deren Verkauf auf die unmittelbaren Tage vor Silvester beschränkt ist.

Feuerwerk aus dem Ausland ist mit großer Vorsicht zu genießen. Oft enthalten Böller aus Polen oder Tschechien außer Schwarzpulver stark reagierende Gemische, die beim Zünden lebensgefährlich werden können. Auf Nummer sicher geht man beim Kauf geprüfter Feuerwerkskörper mit deutscher Gebrauchsanleitung.

Schwere Unfälle mit Feuerwerkskörpern 1 / 9 Zurück Vorwärts Zum Jahreswechsel sind Polizisten und Feuerwehrleute vielerorts in Deutschland im Dauereinsatz. Grund sind häufig Unfälle mit Feuerwerkskörpern. Zahlreiche Menschen werden jedes Jahr verletzt. Oft trifft es Bastler, die selbst gebautes Feuerwerk zünden. Nachfolgend eine Auswahl folgenschwerer Unfälle.

Im bayerischen Gaißach starb Silvester 2010 ein 33 Jahre alter Mann durch eine selbst gebastelte Feuerwerksvorrichtung. Der Mann hatte sich nach Angaben des Landeskriminalamtes kurz nach Mitternacht über die vermutlich mit Schwarzpulver gefüllte Vorrichtung gebeugt, nachdem eines der Rohre nicht gezündet hatte. In diesem Moment kam es zur Explosion. Der 33-Jährige wurde so schwer am Kopf verletzt, dass er noch am Unglücksort starb.

In München wurde zum Jahreswechsel 2010/2011 ein 63-Jähriger schwer verletzt, als ein selbst gebauter Feuerwerkskörper in seiner Hand explodierte. Ihm wurden mehrere Fingerglieder ab- und die Bauchdecke aufgerissen.

In Erlangen zog sich ein 70-Jähriger schwere Augenverletzungen zu, als Chemikalien verpufften, mit denen er Sprengstoff für einen Böller herstellen wollte.

Schon lange vor Silvester wurde im April 2011 ein 16-Jähriger durch einen in Deutschland nicht zugelassenen Böller verletzt. Ihm wurden mehrere Fingerglieder der linken Hand abgerissen. Der Jugendliche aus dem brandenburgischen Bestensee hatte einen sogenannten Polen-Böller gezündet und in eine Flasche gesteckt. Beim Zuschrauben der Flasche explodierte das Ganze.

Aber auch der unsachgemäße Gebrauch legaler Feuerwerkskörper führte zu schweren Unfällen.

Silvester 2009 wurde in Hamburg ein Mann lebensgefährlich verletzt, als er einen Feuerwerkskörper in eine Flasche steckte. Bei der Explosion wurde der 38-Jährige von Glasscherben am Kopf getroffen.

Silvester 2010 wurde ein 33-Jähriger aus Denkendorf in Baden-Württemberg im Gesicht schwer verletzt, als er sich nach einem vermeintlichen Blindgänger bückte, der dann doch explodierte.

In Gersthofen (Landkreis Augsburg) gibt es im Oktober 2011 eine Explosion in einer Feuerwerksfabrik. Dabei kam ein Mitarbeiter ums Leben. Der 48-Jährige aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck war in einem Arbeitsraum auf dem Werksgelände mit der Delaborierung von pyrotechnischen Gegenständen beschäftigt, als sich das Unglück ereignete.

Zu erkennen sind sie an einer Registriernummer und dem CE-Zeichen (für europäische Richtlinien). Am Anfang der Registriernummer steht außerdem die Kennnummer der Prüfstelle - derzeit gibt es davon 14 europaweit, die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung hat die Nummer 0589. Danach folgen die Feuerwerkskategorie (F1 oder F2) und eine fortlaufende Nummer.

Wie viele Feuerwerkskörper darf man kaufen?

Um Gefahren durch unabsichtliches Abbrennen von Böllern und Raketen zu vermeiden, dürfen in der Wohnung nicht mehr als ein Kilo Feuerwerk aufbewahrt werden. In einem Schuppen oder einer Garage sind hingegen 15 Kilo zulässig. Wichtig ist dabei eine kühle und trockene Lagerung.

Wann darf ein Feuerwerk gezündet werden?

Erlaubt ist das Zünden von Feuerwerk am 31. Dezember und 1. Januar. Grundsätzlich ist das am gesamten ersten Tag im neuen Jahr gestattet. Städte und Gemeinden können allerdings über die genaue zeitliche Bestimmung selbst entscheiden. Wer sein Feuerwerk außerhalb des erlaubten Zeitraums ohne eine Sondergenehmigung zündet, muss mit Bußgeldern rechnen.

Zahlt die Versicherung für Böller-Schäden am Auto?

Vorsichtshalber sollte das Auto in der Silvesternacht in einer Garage oder Tiefgarage stehen, um es vor den Böllern zu schützen. Wird das Auto durch einen Feuerwerkskörper in Brand gesetzt oder zerbricht das Glas, tritt die Teilkaskoversicherung für den Schaden ein.

Eine Vollkaskoversicherung ersetzt darüber hinaus Schäden, wenn Autos in der Silvesternacht mutwillig ramponiert werden. Und sie reguliert Beulen, Kratzer und Schmorschäden, die zum Beispiel durch herabfallende Raketen am Auto entstanden sind.

Silvester: Traditionen zum Jahreswechsel 1 / 11 Zurück Vorwärts Den Namen Silvester für den 31. Dezember gibt es in einigen europäischen Sprachen: auf Italienisch (Notte di San Silvestro), Französisch (Reveillon de la Saint-Sylvestre), Polnisch (Sylwester), Tschechisch (Silvestrovské oslavy) und Deutsch (Silvester).

Das Jahresende wurde bereits bei den Römern gefeiert, erstmals zu Beginn des Jahres 153 v. Chr. Damals wurde der Jahresanfang vom 1. März auf den 1. Januar verlegt.

Es folgten weitere Kalenderreformen. Im Jahr 1582 verlieh eine solche dem Jahresende den aus dem Italienischen stammenden Namen Silvester (deutsch: Waldmensch).

Damals wurde der letzte Tag des Jahres vom 24. Dezember auf den 31. Dezember verschoben, den Todestag von Papst Silvester I. Dieser war am 31. Dezember 335 gestorben und zum Tagheiligen ernannt worden.

Im deutschsprachigen Raum beginnt das neue Jahr oft mit Feuerwerk, Böllern und Bleigießen. Häufig wird Glücksklee verschenkt und Sekt getrunken.

Klassiker wie die Folge «Silvesterpunsch» der WDR-Serie «Ein Herz und eine Seele» oder «Dinner for One» laufen im Fernsehen.

Das Feuerwerk sollte früher im animistischen Glauben böse Geister vertreiben.

Heute drückt es die Vorfreude auf ein neues, unbeschriebenes Jahr aus.

Im Christentum war Silvester ursprünglich ein Heiligen-Gedenktag.

Vielerorts wird er heute mit Glockengeläut und nächtlichen Gottesdiensten gefeiert.

Darin werden meist Themen wie Vergänglichkeit, Neuanfang und Hoffnung behandelt.

Wo werden Feuerwerksreste entsorgt?

Böllerabfälle werden im Restmüll entsorgt. Blindgänger sollten zuvor etwa eine halbe Stunde in einem Eimer mit Wasser liegen. Dadurch wird das Schwarzpulver unschädlich gemacht, sodass sie in der schwarzen Tonne entsorgt werden können.

Wie gefährlich sind Qualm und Lautstärke einer Silvesterrakete?

Feuerwerkskörper der Kategorie 2 dürfen in einer Entfernung von acht Metern nicht lauter als 120 Dezibel sein. So weit sollte man sich mindestens von einem gezündeten Böller entfernen. Bei nur zwei Metern Abstand ist die Lautstärke gleich rund zehnmal so hoch wie bei einer Distanz von acht Metern. Bei illegalen Knallern ist die Lautstärke unkalkulierbar, weil sie nicht geprüft werden.

Rund 5000 Tonnen Feinstaub entsteht durch Feuerwerk in einer Silvesternacht - etwa 17 Prozent der jährlich im Straßenverkehr freigesetzten Feinstaubmenge. Vor allem in Städten ist die Luftbelastung an Silvester daher so hoch wie sonst im ganzen Jahr nicht.

Die Deutsche Umwelthilfe fordert deshalb eine Verlegung von Feuerwerken aus belasteten Innenstädten. "Wir möchten eine Verschiebung der Feuerwerksaktivitäten raus aus der Innenstadt", sagt der Geschäftsführer der Umwelthilfe, Jürgen Resch. "Entweder auf Flächen am Stadtrand, wo die Menschen ihre Feuerwerkskörper abfeuern können oder noch besser ein professionelles Feuerwerk außerhalb sensibler Zonen, an dem sich alle erfreuen können und welches kaum Feinstaub erzeugt."

Wie schützt man Haustiere am besten vor dem Feuerwerkslärm?

Eine Verlegung von Feuerwerken aus Innenstädten käme zwar der Feinstaubbelastung zugute, doch vor allem Wildtiere leiden unter dem Lärm. Böller in der Nähe von Waldrändern, auf Waldlichtungen oder in Parkanlagen sollten deshalb tabu sein. In den Städten litten vor allem Vögel unter dem Feuerwerk, sagt Herta Bernhard, Vorstand der Aktionsgemeinschaft der Tierversuchsgegner und Tierfreunde Augsburg.

Auch für Haustiere bedeute Silvester Stress. "Freigängerkatzen sollte man am Silvesterabend nicht mehr rauslassen", empfiehlt Bernhard. Zuhause sollten Rückzugsmöglichkeiten gewährleistet sein. Der Besitzer bleibe am besten zuhause bei seinen Tieren. Außerdem sollten die Rollläden geschlossen bleiben, um Geräusche und grelle Blitze auszusperren. (AZ, mit dpa)

