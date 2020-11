vor 18 Min.

Corona-Test auf der Couch: So funktionieren die Antikörpertests von dm

Plus Zuhause auf der Couch testen, ob man schon mal Corona hatte. Klingt bequem. Wir haben den Versuch gemacht: Was bringt ein solcher Antikörpertest?

Meine letzten Erfahrungen als Arzt habe ich im Kindergartenalter gesammelt. Mit einer übergroßen Spritze nahm ich meinen Patienten – in diesem Fall meinen Eltern – "Blut" ab. Mithilfe meines Spielzeug-Stethoskops attestierte ich ihnen anschließend eine gesunde Lunge. Gut zwei Jahrzehnte später ist nun mein ärztliches Geschick erneut gefragt: Ich muss mir in den Finger piksen, um eine Antwort auf die Frage zu erhalten, die sich in den vergangenen Monaten sehr viele Menschen gestellt haben, ich auch: "Hatte ich schon Corona?"

Klar, da war dieses Halskratzen im März, kurz nachdem meine Freundin von ihrem Auslandssemester aus einem der Corona-Epizentren Italiens zurückgekehrt war. Und da war die laufende Nase im Oktober, als es kälter wurde. Aber war das schon Corona? Eher nicht. Wissen will ich es trotzdem.

Antikörpertest bei dm: Händler spricht von "sehr hoher Genauigkeit"

Eine vergangene Infektion mit dem Coronavirus kann ein Antikörpertest nachweisen. Seit Ende Oktober bietet die Drogeriekette dm den Antikörpertest von Cerascreen an. Cerascreen hat seinen Sitz in Schwerin und bietet Gesundheitsprodukte sowie verschiedene Tests an - so auch den Corona-Antikörpertest. Kunden können ihn online bestellen und zu Hause selbst durchführen. Der Corona-Test für die Couch sozusagen. Der Händler wirbt damit, dass der Test einfach anzuwenden sei und bereits nach kurzer Zeit ein Testergebnis vorliege. "Der Test basiert auf einer verlässlichen Analyse in einem spezialisierten Fachlabor", sagt dm-Geschäftsführer Sebastian Bayer. "Er hat deswegen eine sehr hohe Genauigkeit."

Fünf Tage nach der Bestellung kam der Antikörpertest von Cerascreen, den dm seit kurzer Zeit anbietet, an. Bild: Fabian Kluge

Wie beliebt die Tests bei Kunden seien, könne er noch nicht sagen. Geschäftsführer Bayer verspricht sich vom Verkauf der Sets nicht nur, dass Kunden Gewissheit über eine mögliche Corona-Infektion erlangen könnten. Sie könnten auch einen Teil zur Bekämpfung der Pandemie beitragen: "Dem Robert-Koch-Institut helfen diese Testergebnisse und Informationen über getestete Menschen dabei, die bisherigen Fallzahlen und den Verlauf der Pandemie besser einzuschätzen", sagt er.

Preis, Lieferzeit, Anleitung: So funktioniert der Antikörpertest von dm

59,95 Euro kostet der Antikörpertest im Onlineshop des Drogeriemarkts, Lieferzeit angeblich zwei bis drei Werktage. Für Verzögerungen entschuldigt sich das Unternehmen gleich im Voraus. Aufgrund der gestiegenen Corona-Zahlen könne die Lieferung etwas länger dauern. Das tut sie letztlich auch: Fünf Werktage nach der Bestellung liegt der Antikörpertest im Briefkasten.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Antikörpertest 1 / 19 Zurück Vorwärts 1. Schritt: Öffnen Sie das Blutauffangröhrchen und stellen Sie es auf einer flachen Unterlage bereit. Achten Sie darauf, dass es nicht umfallen kann.

2. Schritt: Waschen Sie Ihre Hände mit Seife und warmem Wasser. Halten Sie die bevorzugte Hand dann 15 Sekunden unter warmes Wasser, um die Blutgefäße zu erweitern. Trocknen Sie Ihre Hand sorgfältig mit einem sauberen Tuch ab.

3. Schritt: Kreisen Sie Ihren Arm fünf bis zehn Mal mit Schwung, möglichst voll durchgestreckt, in großen Bewegungen, um die Blutzirkulation anzuregen.

4. Schritt: Entnehmen Sie das Desinfektionstuch aus der Folie und desinfizieren Sie damit die Spitze des bevorzugten Fingers. Warten Sie ab, bis der Finger wieder trocken ist.

5. Schritt: Nehmen Sie die Lanzette, drehen Sie die Schutzkappe einmal um die eigene Achse und ziehen Sie sie dann vorsichtig ab.

6. Schritt: Legen Sie Ihre Hand auf eine feste Unterlage. Setzen Sie die Lanzette schräg auf die Spitze des Fingers auf. Drücken Sie die Lanzette fest gegen den Finger, bis sie auslöst. Achtung: Die Lanzette kann nur einmal auslösen!

7. Schritt: Setzen Sie den Daumen der anderen Hand unterhalb der Einstichstelle an und ziehen Sie die Haut leicht zurück.

8. Schritt: Unterstützen Sie die Blutentnahme durch Aufstehen und halten Sie Ihre Hand unterhalb des Herzens. Massieren Sie Ihren Finger von der Handinnenfläche hin zur Fingerspitze, bis sich ein Tropfen Blut bildet.

9. Schritt: Bevor Sie mit der Blutentnahme beginnen, nehmen Sie den Tupfer und wischen den ersten Blutstropfen ab. Warten Sie, bis sich erneut ein großer Tropfen gebildet hat.

10. Schritt: Halten Sie Ihren Finger schräg an die Wandung des aufrecht stehenden Blutauffangröhrchens, damit das Blut hineinlaufen kann. Massieren Sie dabei Ihren Finger weiter, damit sich ausreichend Blut bildet. Der Vorgang kann mehrere Minuten dauern.

11. Schritt: Beenden Sie die Entnahme erst, wenn die untere Markierung erreicht ist, da die Probe ansonsten nicht auswertbar ist. Klopfen Sie das Röhrchen mehrmals leicht auf den Tisch, damit das Blut nachlaufen kann.

12. Schritt: Nach der Blutentnahme nutzen Sie den Tupfer und das Pflaster für die Wundversorgung.

13. Schritt: Verschließen Sie das Röhrchen mit dem Verschlussdeckel durch festes Aufdrücken, bis die Verschlusskappe einrastet.

14. Schritt: Ziehen Sie die beiden Code-Aufkleber von der Test-ID-Karte. Kleben Sie einen Code-Aufkleber auf das fertig gefüllte Blutauffangröhrchen, den anderen auf das Transportröhrchen.

15. Schritt: Schieben Sie das gefüllte Blutauffangröhrchen in das größere Transportröhrchen, ohne das vorhandene Saugvlies zu entfernen. Verschließen Sie das Transportröhrchen gut.

16. Schritt: Legen Sie das bestückte Transportröhrchen in den Rückumschlag. Behalten Sie die Test-ID-Karte - Sie benötigen diese zur Aktivierung des Tests. Verschließen Sie den Umschlag sorgfältig und versenden Sie ihn umgehend und kostenfrei per Post.

17. Schritt: Sind Sie Neukunde, dann erstellen Sie ein Benutzerkonto.

18. Schritt: Damit wir Ihren Ergebnisbericht erstellen können, loggen Sie sich ein. Geben Sie unter "Test aktivieren" die sechsstellige ID-Nummer gemäß Ihrer Test-ID-Karte ein und folgen Sie den Anweisungen.

19. Schritt: Entsorgen Sie die benutzten Bestandteile des Testkits im durchsichtigen Kunststoffbeutel mit dem Hausmüll.

Das Testkit beinhaltet zwei Röhrchen, zwei Lanzetten zum Piksen, ein Desinfektionstuch, einen Tupfer und sogar ein Pflaster. Dazu gibt es eine mehrseitige Anleitung, die Kunden bei den 19 Schritten unterstützt. Zunächst halte ich meine Hand unter warmes Wasser und kreise meinen Arm. Sieht zwar komisch aus, hilft aber dabei, die Blutzirkulation anzuregen. Dann kommt der entscheidende Moment. Die Wahl meines Schicksalsfingers habe ich längst getroffen: Der linke Ringfinger soll es sein. Ein wenig Kraft ist nötig, um die Lanzette so stark auf den Finger zu drücken, dass sie auslöst. Doch es klappt, gleich beim ersten Mal.

Mithilfe einer Lanzette muss man sich in den Finger piksen. Bild: Maria Weinkam

Kurz nach dem Pikser sammelt sich ein großer Blutstropfen. Vier bis fünf solcher Tropfen massiere ich mir aus dem Finger, bis die nötige Menge an Blut im Auffangröhrchen gelandet ist. Das Pflaster ist übrigens neutral gehalten – vor rund 20 Jahren, als ich meine Eltern verarztete, waren da noch Dinosaurier drauf. Meine Blutprobe bringe ich im mitgeschickten Rückumschlag umgehend zur Post. Ein Ergebnis soll ich innerhalb von zwei Tagen erhalten.

Das sagen Experten zum Antikörpertest für daheim

Doch welche Aussagekraft hat dieses Ergebnis? Was bei der Recherche auffällt: Viele Ärzte halten sich zurück, stehen nicht für Interviews bereit und verweisen darauf, keine belastbaren Daten zu haben. Und das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit möchte sich zu konkreten Herstellern und Produkten aus Neutralitätsgründen nicht äußern. Grundsätzlich gelte: "Es ist bekannt, dass nicht in jedem Fall einer SARS-CoV-2-Infektion Antikörper gebildet werden, beziehungsweise dass Antikörper auch rasch wieder abfallen können", teilt Pressesprecher Alexander Szumilas mit. Das bedeutet: Manche Infektionen lassen sich nachträglich durch einen Antikörpertest nicht nachweisen.

Und selbst wenn der Test nachweisen könne, dass das Immunsystem Antikörper gebildet hat, bringe das keine eindeutige Sicherheit: "Der alleinige Antikörpernachweis ist nicht für die Festlegung der endgültigen Covid-Diagnose ausreichend, da bisher die Qualität der Antikörpernachweise nicht ausreichend für eine labordiagnostische Bestätigung ist", sagt Szumilas. Es bedürfe weiterer Untersuchungen, um feststellen zu können, "ob bei allen Personen mit Erregernachweis Antikörper gebildet werden, in welchem Zeitraum dies passiert und ob sich verschiedene Altersgruppen dabei unterscheiden".

Sicher verpackt geht das Röhrchen ins Fachlabor. Dort wird das Blut auf mögliche Antikörper gegen das Coronavirus untersucht. Bild: Fabian Kluge

Damit ich die fünf Tropfen Blut nicht völlig umsonst aus meinem Ringfinger gequetscht habe, muss ich den Test digital aktivieren. Das funktioniert mithilfe eines Codes, der dem Testkit bei liegt. Den Test können Kunden entweder über die Homepage von Cerascreen oder via App aktivieren. Neben Geschlecht, Name und E-Mail-Adresse muss man zudem noch sein Geburtsdatum angeben. Der Test ist aktiviert, man wird via Mail informiert, wenn das Testergebnis vorliegt. Nun heißt es warten.

Medizinische Laien: Kritik an den Antikörpertests bei dm

"Auch nach einem Test bleibt die Unsicherheit", sagt Peter Grieble, Abteilungsleiter Gesundheit bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Wer ein positives Ergebnis erhalten habe, werde dies anschließend bei einem Arzt bestätigen lassen – und wer negativ getestet wurde, könne dennoch einmal infiziert gewesen sein. Was ihn stört, ist der Umstand, dass die Tests nun nicht nur von medizinischem Fachpersonal vertrieben werden, sondern auch von Drogeriemärkten. "Das muss man nicht machen", sagt er.

Problematisch sei, dass medizinische Laien nie sicher sein könnten, den Test korrekt durchgeführt zu haben. Um die Probe ans Labor schicken zu können, müssen die Probanden sich schließlich selbst Blut abnehmen. Dabei könnten durchaus Fehler passieren.

Das sehen Griebles Landsleute in Baden-Württemberg ähnlich: Das dortige Sozialministerium prüft das Angebot eines Coronavirus-Antikörpertests beim Drogeriemarkt dm. Nach Rechtsauffassung des Ministeriums ist eine Abgabe nur an Fachpersonal zulässig, wenn solche Testkits einen diagnostischen Zweck haben. Man habe Schritte eingeleitet, um den Sachverhalt zu klären, teilte das Ministerium mit.

Mein laienhaftes medizinisches Können war zumindest gut genug, dass das Labor meine Blutprobe auswerten konnte. Statt der versprochenen zwei Werktage hat es vier gedauert. Jetzt steht in der App: "Es konnten keine Antikörper in Ihrer Probe nachgewiesen werden." Ich lese den Satz zwei-, dreimal. Ich hatte also noch kein Corona - zumindest mutmaßlich. Eine Garantie gibt es nicht. Außer dafür, dass ich mein Dasein als Laienarzt nun wieder sein lasse.

