Das Mozzarella-Einmaleins: So schmeckt der italienische Käse am besten

Der italienische Käse ist extrem beliebt. Welche Sorten es gibt und worauf Verbraucher beim Kauf und Verzehr achten sollten, lesen Sie hier.

Von Heidrun Schubert

Rot – weiß – grün, die italienischen Nationalfarben begleiten uns besonders gerne in der warmen Jahreszeit. Sie zeigen sich im Caprese, dem Nationalgericht der Italiener. Aromatische Tomaten, frischer Mozzarella und Basilikum, dazu ein sehr gutes Olivenöl – was für eine geniale Kombination. Das italienische Wort "mozzare" bedeutet so viel wie abschlagen oder abziehen von der Käsemasse. Die Spezialität wird in Italien seit über 700 Jahren hergestellt.

Worauf Verbraucher beim Kauf von Mozzarella achten sollten

Es ist die leicht fasrige Struktur des "pasta filata" und das fein säuerliche Aroma, das den – eigentlich die – Mozzarella so unverkennbar macht. Der handgezogene Brühkäse entsteht, wenn Milch gerinnt und durch Zugabe von Lab und Zitronensäure ein Teig entsteht, der im heißen Wasser gezogen und letztlich zu Kugeln oder Stangen geknetet wird.

Die Bezeichnung "Mozzarella" selbst ist nicht geschützt. Wird der Käse aus Büffelmilch hergestellt, findet man ihn im Handel häufig unter der Bezeichnung "Mozzarella di bufala campana". Dieser Mozzarella darf nur in bestimmten Regionen Italiens aus 100 Prozent Büffelmilch hergestellt werden, zu erkennen an der Aufschrift: "Denominazione di origine protetta", DOP.

Die Verpackung trägt in der Regel das rot-gelbe EU Siegel der geschützten Ursprungsbezeichnung. Das EU-Gütezeichen "g. U." garantiert, dass alle Produktionsschritte von der Erzeugung, Verarbeitung bis zur Herstellung in einem bestimmten geografischen Gebiet nach einem anerkannten und festgelegten Verfahren erfolgen. Einfacher Mozzarella di bufala kann dagegen Kuhmilch enthalten. Ein Haken am Büffelmozzarella: Die rund 400.000 Wasserbüffel, die in Italien zur Erzeugung von konventionellem Büffel-Mozzarella gehalten werden, leben nicht selten unter schlechten Bedingungen wie etwa großer Hitze im Freien.

Experten-Tipp: Mozzarella nicht zu kühl essen

Guter Mozzarella aus Kuhmilch riecht und schmeckt deutlich nach frischer Milch mit leichter Sahne-note. Sensorisch einwandfreier Büffelmozzarella ist strahlend weiß, cremig, mit dem Geschmack nach sahniger Milch, aber auch leicht säuerlich-salzig.

Eine weitere Spezialität ist der Burrata. Er kommt aus der Familie der Mozzarella und wird überwiegend aus Kuhmilch hergestellt. Auffällig ist die Form eines Säckchens, ähnlich dem Mozzarella. Im Innern befindet sich ein Sahnekern. Burrata bedeutet so viel wie "gebuttert". Exportware wird durch leichte Konservierung bis zu 20 Tage haltbar gemacht. Die Burrata schmeckt frisch herrlich sahnig. Der Fettgehalt liegt bei etwa 44 Prozent Fett in der Trockenmasse.

Der Geschmack kommt – egal, um welche Mozzarella-Art es sich handelt – bei Zimmertemperatur am besten zur Geltung. Der Käse muss im Kühlschrank bedeckt mit seiner leicht salzigen Lake aufbewahrt werden, sollte zum Genuss aber rechtzeitig ins Warme. Vorsicht ist geboten, wenn sich die Packung aufbläht.

Dieser Käse wurde zu lange gelagert beziehungsweise schlecht gekühlt. Ist der Geruch untypisch und der Geschmack bitter, ist der Käse verdorben. Generell kann bei Lebensmitteln das Mindesthaltbarkeitsdatum meist um etliche Tage überschritten werden. Bei Mozzarella empfiehlt es sich allerdings, das angegebene Datum nicht allzu lange verstreichen zu lassen. Je älter der italienische Käse wird, desto mehr leidet der Geschmack.

Büffel-Mozzarella hat einen weichen bis nahezu flüssigen Kern. Ist das Innere dagegen fest oder hat es eine quarkähnliche Konsistenz und schmeckt fast "käsig", dann ist der Käse nicht mehr so frisch. Er sollte aber dennoch Verwendung finden.

