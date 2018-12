Das ändert sich 2019 für Verbraucher in Deutschland

vor 35 Min.

Neue Gesetze 2019: Im kommenden Jahr müssen sich Verbraucher auf etliche neue Gesetze und Gesetzesänderungen einstellen. Die wichtigsten Änderungen im Überblick.

2019 bringt in Deutschland etliche Änderungen, neue Gesetze und Veränderungen. Die Pflegeversicherung wird teurer, vor allem für Kinderlose. Diesel-Verbote drohen Autofahrern in etlichen weiteren Städten. Beim Einkauf im Supermarkt muss öfter Pfand bezahlt werden. Dafür bleibt mehr Zeit für die Steuererklärung. Die wichtigsten Änderungen 2019.

2019 mehr Zeit für die Steuererklärung

Für die Abgabe der Steuererklärung 2018 gelten erstmals offiziell neue Fristen. Generell haben alle im Vergleich zur bisherigen Regelung zwei Monate mehr Zeit. Wer zur Abgabe der Steuererklärung 2018 verpflichtet ist und diese selbst anfertigt, hat dafür bis Ende Juli 2019 Zeit. Bisher endete die Frist am 31. Mai. Wer abgeben muss und sich für die Erstellung professionelle Hilfe bei einem Lohnsteuerhilfeverein oder Steuerberater holt, kann sich für die Einreichung der Steuererklärung 2018 bis Ende Februar 2020 Zeit lassen, also zwei Monate länger als bisher. Das berichtet die Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V.

Nächstes Jahr weitere Diesel-Fahrverbote

Bislang gibt es Diesel-Fahrverbote nur auf zwei Straßenabschnitten in Hamburg. Doch 2019 drohen in zahlreichen weiteren Städten Fahrverbote für Selbstzünder. Betroffen sein dürften nach einer Auflistung des ADAC unter anderem Berlin, Bonn, Essen, Köln und Stuttgart.

2019 muss für mehr Getränke Pfand gezahlt werden

Am 1. Januar 2019 tritt das neue Verpackungsgesetz in Kraft tritt. Es soll das Recycling sowie die Vermeidung von Verpackungsabfällen in Deutschland fördern. Für Verbraucher bedeutet das neue Gesetz vor allem, dass künftig im Supermarkt oder am Kiosk für noch mehr Getränke Pfand gezahlt werden muss. Immerhin: Weiterhin kein Pfand wird auf Säfte und Wein fällig.

Gesetzesänderung: Kindergeld und Kinderfreibetrag steigen 2019

Zehn Euro pro Kind und Monat: Um diesen Betrag soll das Kindergeld ab Juli 2019 steigen.

Dadurch bekommen Erziehungsberechtigte ab 1. Juli 2019 für das erste und zweite Kind jeweils 204 Euro im Monat, für das dritte Kind 210 Euro je Monat und ab dem vierten Kind monatlich 235 Euro.

Für den Veranlagungszeitraum 2019 erhöht sich auch der Kinderfreibetrag - und zwar von 4.788 Euro auf 4.980 Euro für verheiratete Eltern beziehungsweise eingetragene Lebenspartner mit Kind, die sich zusammenveranlagen lassen.

Zusätzlich gibt es noch 2.640 Euro Freibetrag für Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf.

So kommt man insgesamt auf einen Freibetrag von 7.620 Euro pro Kind, der in der Steuererklärung 2019 geltend gemacht werden kann.

Pflegeversicherung wird teurer

Der Beitrag zur Pflegeversicherung steigt ab 1. Januar 2019 um 0,5 Prozentpunkte auf 3,05 Prozent und auf 3,3 Prozent für Kinderlose. Finanziert werden damit die Leistungsverbesserungen der letzten Jahre: So ist die Zahl derjenigen, die Leistungen der Pflegeversicherung erhalten, durch die Neudefinition von Pflegebedürftigkeit stark gestiegen. Im Dezember 2017 erhielten 3,41 Millionen Menschen Leistungen - 19 Prozent mehr als 2015.

Zugleich werden Arbeitnehmer und Rentner aber bei den Beiträgen zur gesetzlichen Krankenversicherung entlastet. Ab Januar zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer den Beitrag wieder zu gleichen Teilen. Auch der von den Krankenkassen festzusetzende Zusatzbeitragssatz wird paritätisch von Arbeitnehmern und Arbeitgebern beziehungsweise von Rentnern und Rentenversicherung gezahlt.

I-Tan-Listen beim Online-Banking stehen vor dem Aus

Vor dem Aus stehen im neuen Jahr nach Angaben der Verbraucherzentrale NRW die sogenannten I-Tan-Listen für das Online-Banking. Die per Post verschickten Papierlisten mit durchnummerierten TANs dürfen demzufolge ab dem 14. September 2019 nicht mehr zur Autorisierung von Überweisungsaufträgen oder anderen Bankgeschäften verwendet werden. Denn sie erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Zweiten Europäischen Zahlungsdienste-Richtlinie nicht.

2019 gibt es wieder neue Geldscheine

Ab dem 28. Mai gibt die Europäische Zentralbank (EZB) die neuen 100- und 200-Euro-Scheine heraus. Diese sind mit neuen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, die eine Fälschung erschweren sollen. Außerdem haben die neuen Scheine einen praktischen Vorteil, wie den NRW-Verbraucherschützern aufgefallen ist: "Sie sind kleiner als ihre Vorgänger - und passen somit wieder besser ins Portemonnaie." Die alten 100er und 200er Scheine bleiben aber gültig.

Telefonate ins EU-Ausland werden günstiger

Telefonate ins EU-Ausland sollen 2019 günstiger werden. Das EU-Parlament hat im November neue Regeln verabschiedet, wonach Gespräche aus dem eigenen Land in einen anderen EU-Staat nur noch maximal 19 Cent pro Minute kosten dürfen - egal, ob sie vom Handy oder Festnetz-Telefon aus geführt werden. Die Kosten pro SMS werden bei höchstens 6 Cent gedeckelt. Formal muss zwar noch der Rat der EU zustimmen, doch dies gilt als Formsache. Die neuen Preisobergrenzen könnten bereits im Mai 2019 in Kraft treten. (AZ, dpa, KNA)

