Das ändert sich im März bei Fluggepäck, Impfpflicht, und Wölfen

Im März 2020 treten mehrere Gesetzesänderungen in Kraft: Die Masern-Impfpflicht kommt, das Waffenrecht wird verschärft - der Abschuss von Wölfen erleichtert.

Im März 2020 stehen wieder mehrere Neuerungen und Gesetzesänderungen an - gerade im Gesundheitswesen ändert sich einiges. So gilt ab 1.3.2020 eine Masernimpflicht und es gibt ein sogenanntes "Wiederholungsrezept. Welche weiteren Neuerungen am 1.3.2020 in Kraft treten. lesen Sie hier in unserem Überblick.

Impflicht, Waffenrecht, Wölfe: Diese Gesetzesänderung treten am 1.3.2020 in Kraft

Impfplicht : Kinder und Erwachsene, die in Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen und Kitas oder auch Asylbewerberheimen betreut werden, müssen nun gegen Masern geimpft sein. Das gilt auch für Beschäftigte dieser Einrichtungen oder im medizinischen Bereich. Kinder ohne Masernimpfung können vom Besuch einer Kita ausgeschlossen werden. Masern gehören zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten und können tödlich enden. Allerdings gibt es Kritik an der Umsetzung des Gesetzes. Alles, was Sie zu Masern-Impfpflicht wissen müssen, lesen Sie hier.

Überblick: Ab 1.3. 2020 gilt ein verschärftes Waffengesetz - Abschuss von Wölfen erleichtert

Verschärfung des Waffenrechts : Am Sonntag traten weitere Teile des verschärften Waffenrechts in Kraft, nach dem erste wichtige Vorschriften bereits am 20. Februar wirksam wurden. Weitere Teile treten im Laufe des Jahres in Kraft. Damit soll die Nutzung von Schusswaffen für terroristische und kriminelle Zwecke erschwert werden.

So wird unter anderem das Nationale Waffenregister ausgebaut: Der vollständige Lebenszyklus von Waffen und wesentlichen Waffenteilen wird dokumentiert. Ein Verschwinden von Waffen in die Illegalität soll verhindert werden, weshalb auch neue Meldepflichten für Waffenhersteller und Waffenhändler wirksam werden. Ferner wird eine Anzeigepflicht für unbrauchbar gemachte Schusswaffen eingeführt sowie der Kreis der verbotenen Gegenstände erweitert. Die Länder können außerdem Waffen- und Messerverbotszonen an belebten Orten und in Bildungseinrichtungen einrichten.

: Wölfe können künftig leichter abgeschossen werden, wenn Schafe oder andere Nutztiere gerissen werden. Zwar muss weiterhin jeder Abschuss genehmigt werden, aber es ist nicht mehr notwendig zu wissen, welcher Wolf genau die Tiere getötet hat. Fluggepäck bei Eurowings : Die Fluggesellschaft Eurowings ändert die Regeln für Handgepäck. Ab März ist im Basic-Tarif der Airline nur noch ein Handgepäckstück mit den Maßen 55x40x23 Zentimeter kostenlos inbegriffen. Das zweite Gepäckstück kann kostenpflichtig dazu gebucht werden. Für den Basic-Tarif ist ab März auch nur noch der Online-Check-in kostenfrei, am Schalter fallen zusätzliche Gebühren an.(dpa)

