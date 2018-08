Das ändert sich im September 2018 in Deutschland

vor 43 Min.

Ab September 2018 gelten in Deutschland wieder neue Gesetze und Vorschriften. Vor allem Autofahrer sind von den Änderungen betroffen - aber auch Ikea-Kunden.

Der 1. September 2018 bringt einige neue Gesetze und andere Änderungen in Deutschland mit sich. Betroffen von den Neuregelungen sind diesmal vor allem Autokäufer. Daneben geht es der Halogenleuchte an den Kragen - EU sei Dank. Hier der Überblick über die wichtigsten Veränderungen und neuen Gesetze.

Neuer Abgastest ab September 2018 lässt Kfz-Steuer steigen

Vier Buchstaben - WLTP - krempeln derzeit die Autowelt um. Sie stehen für den neuen Abgastest, der den alten, wegen seiner unrealistischen Emissionswerte kritisierten NEFZ, ablöst. Ab September gilt der WLTP für alle Neuzulassungen. Das hat zahlreiche Konsequenzen für Autofahrer:

Wer ab September einen Neuwagen kauft, muss sich auf höhere Abgaben einstellen. Denn durch den anspruchsvolleren WLTP steigen die offiziellen Emissionswerte. Diese bilden die Grundlage für die Berechnung der Kfz-Steuer. Im Schnitt geht es um einen zweistelligen Betrag pro Jahr, den Autofahrer dann künftig mehr bezahlen müssen.

Weil einige Autobauer mit der Zertifizierung ihrer Autos nicht hinterherkommen, könnte der Markt in den kommenden Wochen mit jungen Gebrauchtwagen geflutet werden. Die Autohersteller und Händler lassen noch schnell ihre Wagen aus Lagerbeständen zu und werden sie dann vergünstigt auf den Markt bringen. Für Autokäufer entsteht durch die fehlende Zertifizierung kein Nachteil.

Für Lagerfahrzeuge können Hersteller eine Ausnahmegenehmigung beantragen.

Das Finanzministerium will die Auswirkungen des WLTP auf die Kfz-Steuer zwölf Monate lang prüfen.

EU läutet Ende der Halogenlampe ein

Nach der Glühbirne verschwindet in der EU nun auch die Halogenlampe vom Markt. Um Energie zu sparen, ist vom 1. September an in allen 28 EU-Staaten das Inverkehrbringen besonders energiehungriger Halogenlampen verboten.

Betroffen sind vor allem die meist birnen- und kerzenförmigen Leuchten der Energieklasse D mit ungebündeltem Licht. Stattdessen werden künftig hauptsächlich Energiesparlampen und LEDs in den Regalen liegen. Ausnahmen wird es etwa für platte Spotlampen, wie sie bei Deckenstrahlern genutzt werden, und für Halogenlampen in Schreibtischlampen oder Flutlichtern geben. Restbestände dürfen auch über September hinaus noch verkauft werden.

Hintergrund des schrittweisen Auslaufens der Halogenlampe ist die sogenannte Ökodesign-Richtlinie der EU. Sie legt Anforderungen an die Energieeffizienz von Produkten fest. Eigentlich hätten die Halogenlampen schon 2016 vom Markt verschwinden sollen. Damals entschieden sich die EU-Staaten jedoch für eine Fristverlängerung. Seit 2012 sind in der EU konventionelle Glühlampen verboten.

Die Halogenlampe stirbt aus: Vom 1. September an dürfen die meisten von ihnen in der EU nicht mehr produziert werden. Bild: Patrick Pleul, dpa

Neue Reihenfolge bei der Eingabe: Geldautomaten der Sparkassen werden umgestellt

Sparkassen-Kunden müssen sich umgewöhnen, wenn sie am Automaten Geld abheben wollen. Denn die Bank nimmt in diesen Wochen eine entscheidende Änderung vor. War es bislang üblich, am Geldautomaten zuerst den Pin-Code einzugeben, müssen Kunden nun zuerst auswählen, wie viel Geld sie abheben wollen. Die Umstellung soll bis Mitte September 2018 abgeschlossen sein.

Ikea verschärft ab 1. September 2018 sein Rückgaberecht

Der schwedische Möbelhändler Ikea schafft zum 1. September 2018 sein weitreichendes Rückgaberecht ab. Kunden können gekaufte Waren ab dem 1. September nur noch innerhalb eines Jahres zurückgeben, wenn diese neu und unbenutzt sind. Bislang hat der Zustand keine Rolle gespielt, was Ikea zufolge zu Missbrauch geführt hat. Das Handelsunternehmen nennt für den Schritt auch Umweltgründe, denn schließlich wandern auf diesem Weg kaum benutzte Waren auf den Müll.

Ikea verschärft ab 1. September 2018 sein Rückgaberecht. Bild: Fredrik von Erichsen

Mit dem nun auf ein Jahr eingeschränkten Rücknahmeversprechen geht Ikea allerdings noch weit über seine gesetzlichen Pflichten hinaus. „Ein Rücktritts- oder Widerrufsrecht gibt es für Kunden beim Kauf im Ladengeschäft grundsätzlich nicht“, sagt die Verbraucherzentrale Hamburg. Grundsätzlich und zur Überraschung vieler Konsumenten gelten die Regeln „Vertrag ist Vertrag“ und „gekauft ist gekauft“.

