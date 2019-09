09:56 Uhr

Das müssen Kunden von Neckermann Reisen, Condor & Co. aktuell wissen

Thomas Cook ist pleite. Hier gibt es Antworten auf die aktuellen Fragen, die Urlauber von Neckermann Reisen, Öger Tours & Co. nun haben.

Von Sandra Liermann

Der Reiseanbieter Thomas Cook ist pleite. Letzte Bemühungen um Finanzierungen waren erfolglos geblieben, nun wurde ein Insolvenzantrag gestellt. Betroffen sind auch Neckermann Reisen, Bucher Reisen, Öger Tours, Air Marin und andere. Fraglich ist auch, wie es mit Condor weitergeht - die ebenfalls zu dem britischen Konzern gehört.

Was müssen Reisende, die aktuell im Rahmen einer mit Thomas Cook gebuchten Reise im Ausland sind oder deren Reise bevorsteht, jetzt wissen? Fliegt Condor noch? Gibt es Schadensersatz für Urlauber? Wo gibt es Infos zur Pleite? Hier Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wo finden Kunden von Thomas-Cook oder Neckermann Reisen aktuell Informationen?

Für Urlauber wurde die Website thomascook.caa.co.uk geschaltet. Dort finden sowohl Kunden, die sich derzeit auf einer Reise mit Thomas Cook befinden, Informationen, als auch diejenigen, deren Reise noch bevorsteht. Die Seite ist bislang nur auf Englisch verfügbar.

Condor informiert auf seiner Webseite ebenfalls aktuell über die Entwicklungen.

Auf der Seite neckermann-reisen.de ist aktuell (Stand Montag) lediglich eine Kurzinfo mit Hinweis auf den Insolvenzantrag vorhanden - und der Bitte, auf Anrufe bei den Call-Centern zu verzichten.

Was tun, wenn ich gerade mit Thomas Cook, Neckermann Reisen oder Öger Tours auf Auslandsreise bin?

Thomas-Cook-Kunden, die gerade zum Beispiel über Neckermann Reisen im Ausland sind, finden auf dieser Seite (englischsprachig) Informationen.

Wer mit dem insolventen Reiseveranstalter in den Urlaub gestartet ist, muss jetzt möglicherweise seine Koffer packen - und zwar auch, wenn der Urlaub eigentlich noch einige Tage dauern sollte. "Die Reise ist jetzt eigentlich vorbei", erklärte Reiserechtler Paul Degott aus Hannover dem dpa-Themendienst. Der Grund: "In dem Moment, in dem der Hotelier kein Geld mehr von dem Leistungserbringer, also Thomas Cook, bekommt, wird er auch die Leute nicht mehr beherbergen und verpflegen wollen."

In jedem Fall sollten Betroffene jetzt klären, wie es für sie weitergeht. Wer im Urlaub ist, sollte sich erst einmal an seine Reiseleitung wenden. "Die gibt es ja immer noch", sagt Degott. "Da gibt es vielleicht schon Vorgaben, wie man die Reise jetzt zu Ende bringt." Nicht ratsam sei es, auf eigene Faust eine Ersatzunterkunft oder einen Rückflug zu buchen. Möglicherweise bekomme man diese Kosten nicht erstattet.

Wie komme ich jetzt wieder aus dem Urlaub zurück?

Die britische Luftfahrtbehörde CAA hatte für den Notfall bereits am Sonntag zahlreiche Flugzeuge bereitgestellt. Damit laufe die "größte Rückholaktion in Friedenszeiten" an. Mehr als 600.000 Kunden hatten bei Thomas Cook gebucht, bei rund 150.000 handelt es sich um britische Touristen, die rund um den Globus gestrandet sind und nun laut CAA von 55 Zielen weltweit kostenlos nach Hause gebracht werden müssen. "Jeder einzelne da draußen wird zu der Zeit zurück nach Hause kommen, zu der sein Urlaub endet", erklärte CAA-Chefin Deirdre Hutton am Montag.

140.000 Touristen sind aktuell mit deutschen Reiseveranstaltern von Thomas Cook im Urlaub. Allein in Griechenland sind nach der Thomas-Cook-Pleite etwa 50.000 Touristen gestrandet

Die Rückholaktion trägt nach BBC-Angaben den Codenamen "Matterhorn". In der Nacht seien bereits die ersten Flugzeuge zu verschiedenen Zielen gestartet, hieß es bei CAA. Die Rückholaktion läuft bis einschließlich Sonntag, 6. Oktober. Reisende, deren Rückreise erst nach diesem Tag ansteht, finden hier Informationen (englischsprachig).

In Großbritannien kommt der Staat für die Rückholung gestrandeter Urlauber aus dem Ausland aus. In Deutschland hingegen sind Versicherer in der Verantwortung, Pauschalurlauber im Notfall zurückzubringen. In einem solchen Fall Fall greifen die sogenannten Reisesicherungsscheine.

Reise gebucht: Was tun, wenn meine Reise mit Thomas Cook noch bevorsteht?

Auf der CAA-Informationsseite werden Reisende, deren Flüge und/oder Reise über Thomas Cook gebucht wurde und deren Abreise erst noch bevorsteht, gebeten, sich gar nicht erst zum Flughafen zu begeben. Je nachdem, ob die Flüge über ATOL (Air Travel Organisers' Licensing, Reiseschutz der britischen Luftfahrtbehörde CAA, Anm. d. Red.) abgesichert sind, können Kunden über ATOL oder andernfalls über ihren Reiseveranstalter die Rückerstattung des Kaufpreises verlangen. Kunden, die nicht wissen, ob ihre Reise über ATOL abgesichert ist, finden hier Informationen.

Auf der deutschen Thomas-Cook-Homepage gibt es bislang nur Informationen für Reisende, deren Abreisedatum der 23. oder 24. September 2019 ist. Dort heißt es: "Wir werden Gäste mit Abreisen am 23. und 24. September baldmöglichst kontaktieren. Bitte sehen Sie davon ab, selbst in unseren CallCentern anzurufen."

Alle anderen Betroffenen sollten nun auf den Veranstalter zugehen, entweder direkt oder über das Reisebüro, in dem gebucht wurde. Betroffene sollten konkret fragen, ob die Reise wie geplant stattfinden kann oder es eventuell eine Erstattung der Reisekosten gibt. "Eigentlich ist hier der Veranstalter derjenige, der erklären muss, weil er hat Geld genommen, er hat Verpflichtungen übernommen und die kann er jetzt nicht mehr erfüllen", sagte Degott. Der Veranstalter müsse sich kümmern.

Hat die Thomas-Cook-Pleite Auswirkungen auf die Fluggesellschaft Condor?

Nach der Pleite des britischen Touristikkonzerns Thomas Cook führt die deutsche Tochter Condor ihren Flugbetrieb zunächst weiter. „Condor erhält den Flugbetrieb aufrecht“, teilte die Fluggesellschaft am späten Sonntagabend auf Twitter mit.

Condor erhält den Flugbetrieb aufrecht. Wir veröffentlichen in Kürze weitere Information auf unserer Website https://t.co/hxCcAZm0Ws #wirliebenfliegen pic.twitter.com/cobbaGOskH — Condor Airlines News (@Condor) September 22, 2019

Aus rechtlichen Gründen darf die Airline Urlauber, die mit Thomas Cook, Neckermann, Öger Tours, Air Marin und Bucher Reisen gebucht haben, allerdings nicht mehr an ihr Reiseziel bringen, teilte Condor am Montag mit. Auf der Condor-Homepage heißt es: "Condor wurde von Ihrem Reiseveranstalter informiert, dass eine Gewährleistung zur Durchführung Ihrer Reise heute und morgen nicht gegeben ist. Wir dürfen Sie daher für Ihren Flug nicht annehmen, was uns außerordentlich leid tut."

Um Liquiditätsengpässe bei Condor zu verhindern, wurde ein staatlich verbürgter Überbrückungskredit beantragt. Dieser werde derzeit von der Bundesregierung geprüft, so das Unternehmen.

Thomas-Cook-Pleite: Welche Reiseveranstalter sind betroffen?

Thomas Cook weist explizit darauf hin, dass Buchungen über folgende Veranstalter nicht betroffen sind. Kunden werden gebeten, sich bei Fragen zu ihren Reisen direkt an den jeweiligen Veranstalter zu wenden.

Aldiana

Dertouristik Gruppe (Dertour/Meiers/ITS/JAHN)

FTI-Gruppe (5vor Flug/BigXTRA/FTI)

Schauinsland Reisen

TUI-Gruppe

LMX Reisen

VTOURS

AMEROPA

Alltours (inkl Byebye)

ETI Reisen

LTUR

TROPO

OLIMAR

HLX

Neckermann Reisen, Öger Tours & Co.: Wie geht es für die Firmen weiter?

Die deutschen Veranstaltertöchter, zu denen Marken wie Neckermann Reisen, Bucher Last Minute, Öger Tours, Air Marin und Thomas Cook Signature gehören, haben den Verkauf von Reisen nach eigenen Angaben komplett gestoppt. Man könne nicht gewährleisten, dass gebuchte Reisen mit Abreisedatum 23. und 24. September stattfinden, teilte Thomas Cook GmbH am Morgen in Oberursel bei Frankfurt mit. "Das Unternehmen lotet derzeit letzte Optionen aus", hieß es weiter. Sollten diese Optionen scheitern, sehe sich die Geschäftsführung gezwungen, auch für die Thomas Cook GmbH und weitere Gesellschaften Insolvenz zu beantragen.

Bekomme ich Schadensersatz, wenn meine Reise jetzt ausfällt?

Thomas-Cook-Urlaubern, die ihre Reise am heutigen Montag oder am Dienstag nicht antreten können, steht Schadenersatz wegen entgangener Urlaubsfreuden zu. Daneben bekommen sie ihren Reisepreis zurückerstattet. Das erklärte Reiserechtlerin Sabine Fischer-Volk aus Berlin dem dpa-Themendienst. Reisenden, die bereits im Urlaub sind, riet sie, Kontakt zum Reiseleiter vor Ort zu halten. (mit dpa)

Dieser Artikel wird weiterhin ergänzt.

