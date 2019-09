06:27 Uhr

Das sollten Kunden von Neckermann Reisen, Condor & Co. wissen

Thomas Cook ist pleite. Hier gibt es News und Antworten auf die Fragen, die Urlauber von Neckermann Reisen, Condor, Öger Tours, Tui & Co. nun haben.

Von Sandra Liermann

Der britische Reiseanbieter Thomas Cook ist pleite. Letzte Bemühungen um Finanzierungen waren erfolglos geblieben, nun wurde ein Insolvenzantrag gestellt. Betroffen sind auch Neckermann Reisen, Bucher Reisen, Öger Tours, Air Marin und andere, die allerdings bislang keinen Insolvenzantrag gestellt haben. Fraglich ist auch, wie es mit der Fluggesellschaft Condor weitergeht - die ebenfalls zu dem britischen Konzern gehört. Die Konsequenzen treffen auch Reisende, die einen Urlaub über Thomas-Cook-Konkurrent Tui gebucht haben - wenn Thomas Cook als Dienstleister beispielsweise beim Flug involviert war.

Was müssen Reisende, die aktuell im Rahmen einer mit Thomas Cook gebuchten Reise im Ausland sind oder deren Reise bevorsteht, wissen? Fliegt Condor noch? Gibt es Schadensersatz für Urlauber? Wo gibt es News und Infos zur Pleite? Hier Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wo finden Kunden von Thomas Cook oder Neckermann Reisen aktuell Informationen?

Für Urlauber wurde die Website thomascook.caa.co.uk geschaltet. Dort finden sowohl Kunden, die sich derzeit auf einer Reise mit Thomas Cook befinden, Informationen, als auch diejenigen, deren Reise noch bevorsteht. Die Seite ist bislang nur auf Englisch verfügbar und wendet sich vor allem an Kunden aus Großbritannien.

Condor informiert auf seiner Webseite ebenfalls aktuell über die Entwicklungen.

Auf der Seite neckermann-reisen.de ist aktuell (Stand Montagnachmittag) lediglich eine Kurzinfo mit Hinweis auf den Insolvenzantrag vorhanden - und der Bitte, auf Anrufe bei den Call-Centern zu verzichten.

Wer eine Pauschalreise gebucht hat, kann auch den sogenannten Sicherungsgeber kontaktieren. Dessen Kontaktdaten stehen auf dem Sicherungsschein, den Urlauber zu jeder Pauschalreise bekommen.

Wie ist die Lage bei den deutschen Thomas-Cook-Gesellschaften?

Die deutsche Thomas Cook lotet nach eigenen Angaben derzeit letzte Optionen aus. "Sollten diese scheitern, sieht sich die Geschäftsführung gezwungen, für die Thomas Cook GmbH, Thomas Cook Touristik GmbH, die Bucher Reisen & Öger Tours GmbH und möglicherweise auch weitere Gesellschaften Insolvenzantrag zu stellen", teilte das Unternehmen mit. Den Verkauf von Reisen haben die deutschen Thomas Cook-Töchter gestoppt.

Was tun, wenn ich gerade mit Thomas Cook, Neckermann Reisen oder Öger Tours auf Auslandsreise bin?

Wer mit dem insolventen Reiseveranstalter in den Urlaub gestartet ist, muss jetzt möglicherweise seine Koffer packen - und zwar auch, wenn der Urlaub eigentlich noch einige Tage dauern sollte. "Die Reise ist jetzt eigentlich vorbei", erklärte Reiserechtler Paul Degott aus Hannover dem dpa-Themendienst. Der Grund: "In dem Moment, in dem der Hotelier kein Geld mehr von dem Leistungserbringer, also Thomas Cook, bekommt, wird er auch die Leute nicht mehr beherbergen und verpflegen wollen."

In jedem Fall sollten Betroffene jetzt klären, wie es für sie weitergeht. Wer im Urlaub ist, sollte sich direkt an seine Reiseleitung wenden. "Die gibt es ja immer noch", sagt Degott. "Da gibt es vielleicht schon Vorgaben, wie man die Reise jetzt zu Ende bringt."

Das Auswärtige Amt hat im Zuge der Insolvenz von Thomas Cook möglicherweise im Ausland gestrandeten deutschen Urlaubern Unterstützung zugesagt. Ein Sprecher sagte am Montag in Berlin, in diesem Fall stünde das weltweite Netz von deutschen Auslandsvertretungen bereit, Urlauber zu betreuen. Das Ministerium sei auf alle Szenarien vorbereitet.

Sollte ich selbst einen Ersatz-Rückflug buchen?

Nein, es sei nicht ratsam, auf eigene Faust eine Ersatzunterkunft oder einen Rückflug zu buchen, so Reiserechtler Degott. Möglicherweise bekomme man diese Kosten nämlich nicht erstattet.

Wie läuft die Rückreise für gestrandete Thomas-Cook-Kunden jetzt ab?

Die Bundesregierung erklärte über Twitter, sie verfolge die Lage aufmerksam. Zugleich betonte sie, "Thomas Cook Deutschland und Condor operieren derzeit weiter und führen weiterhin Rückflüge durch."

Wer bereits am Flughafen ist, sollte auf die Mitarbeiter der Fluggesellschaft zugehen. Auf den Flughäfen auf Mallorca und Gran Canaria etwa informierten Mitarbeiter von Thomas Cook und den Flughafenbehörden am Montag in der Abflughalle darüber, wie es weitergeht: Zum Beispiel mit Iberia. Die spanische Fluglinie startete am Vormittag mit dem Rücktransport von britischen Reisenden.

Die britische Luftfahrtbehörde CAA hatte für den Notfall bereits am Sonntag zahlreiche Flugzeuge bereitgestellt. Damit laufe die "größte Rückholaktion in Friedenszeiten" an.

Mehr als 600.000 Kunden hatten bei Thomas Cook gebucht, bei rund 150.000 handelt es sich um britische Touristen, die rund um den Globus gestrandet sind und nun laut CAA von 55 Zielen weltweit kostenlos nach Hause gebracht werden müssen. "Jeder einzelne da draußen wird zu der Zeit zurück nach Hause kommen, zu der sein Urlaub endet", erklärte CAA-Chefin Deirdre Hutton am Montag.

Allein in Griechenland sind nach der Thomas-Cook-Pleite etwa 50.000 Touristen gestrandet. Die ersten 15 Flugzeuge für sie seien organisiert, teilte am Montag das griechische Tourismusministerium mit. In den kommenden drei Tagen sollen demnach rund 22.000 Touristen zurückgeholt werden.

Die Rückholaktion trägt nach BBC-Angaben den Codenamen "Matterhorn". In der Nacht waren bereits die ersten Flugzeuge zu verschiedenen Zielen gestartet, hieß es bei CAA. Die Rückholaktion läuft bis einschließlich Sonntag, 6. Oktober. Reisende, deren Rückreise erst nach diesem Tag ansteht, finden hier Informationen (englischsprachig).

In Großbritannien kommt der Staat für die Rückholung gestrandeter Urlauber aus dem Ausland aus. In Deutschland hingegen sind Versicherer in der Verantwortung, Pauschalurlauber im Notfall zurückzubringen. In einem solchen Fall Fall greifen die sogenannten Reisesicherungsscheine.

Reise gebucht: Was tun, wenn meine Reise mit Thomas Cook bevorsteht?

Auf der CAA-Informationsseite werden Reisende, deren Flüge und/oder Reise über Thomas Cook gebucht wurde und deren Abreise erst noch bevorsteht, gebeten, sich gar nicht erst zum Flughafen zu begeben. Je nachdem, ob die Flüge über ATOL (Air Travel Organisers' Licensing, Reiseschutz der britischen Luftfahrtbehörde CAA, Anm. d. Red.) abgesichert sind, können Kunden über ATOL oder andernfalls über ihren Reiseveranstalter die Rückerstattung des Kaufpreises verlangen. Kunden, die nicht wissen, ob ihre Reise über ATOL abgesichert ist, finden hier Informationen.

Auf der deutschen Thomas-Cook-Homepage gibt es bislang nur Informationen für Reisende, deren Abreisedatum der 23. oder 24. September 2019 ist. Dort heißt es: "Wir werden Gäste mit Abreisen am 23. und 24. September baldmöglichst kontaktieren. Bitte sehen Sie davon ab, selbst in unseren CallCentern anzurufen."

Alle anderen Betroffenen sollten nun auf den Veranstalter zugehen, entweder direkt oder über das Reisebüro, in dem gebucht wurde. Betroffene sollten konkret fragen, ob die Reise wie geplant stattfinden kann oder es eventuell eine Erstattung der Reisekosten gibt. "Eigentlich ist hier der Veranstalter derjenige, der erklären muss, weil er hat Geld genommen, er hat Verpflichtungen übernommen und die kann er jetzt nicht mehr erfüllen", sagte Degott. Der Veranstalter müsse sich kümmern.

Julia Zeller, Referentin für Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Bayern, empfiehlt, im Falle einer Pauschalreise den sogenannten Sicherungsgeber zu kontaktieren. Dessen Kontaktdaten stehen auf dem Sicherungsschein, den Urlauber zu jeder Pauschalreise bekommen. "An den Sicherungsgeber können sich Kunden für Informationen wenden, wie es für sie nun weitergeht und ob sie ihr Geld zurückbekommen."

Thomas-Cook-Pleite: Sind auch Tui-Kunden betroffen?

Ja, in Großbritannien. Dort trifft die Pleite von Thomas Cook auch Kunden des Hauptkonkurrenten Tui. Wie ein Tui-Sprecher am Dienstag in Hannover erklärte, können Tui-Urlauber aus Großbritannien, die bis 31. Oktober auf Flüge mit Thomas Cook Airlines gebucht waren, ihre Reise nicht antreten. Urlauber, die bereits verreist sind und deren Flüge nun wegen der Insolvenz ausfallen, bekommen Ersatzflüge angeboten.

Ein wichtiger Hinweis: Tui-Kunden könnten auch weiterhin mit der Thomas-Cook-Tochterairline Condor fliegen, sagte der Sprecher.

Hat die Thomas-Cook-Pleite Auswirkungen auf die Fluggesellschaft Condor?

Nach der Pleite führt die deutsche Tochter Condor ihren Flugbetrieb zunächst weiter. „Condor erhält den Flugbetrieb aufrecht“, teilte die Fluggesellschaft auf Twitter mit. Alle Condor-Flüge finden nach Angaben der Airline wie geplant statt. Einen Condor-Flug erkennen Reisende nach Angaben der Airline an der DE-Flugnummer.

Condor erhält den Flugbetrieb aufrecht. Wir veröffentlichen in Kürze weitere Information auf unserer Website https://t.co/hxCcAZm0Ws #wirliebenfliegen pic.twitter.com/cobbaGOskH — Condor Airlines News (@Condor) September 22, 2019

Aus rechtlichen Gründen dürfe die Airline Urlauber, die mit Thomas Cook, Neckermann, Öger Tours, Air Marin und Bucher Reisen gebucht haben, allerdings nicht mehr an ihr Reiseziel bringen. Auf der Condor-Homepage heißt es: "Condor wurde von Ihrem Reiseveranstalter informiert, dass eine Gewährleistung zur Durchführung Ihrer Reise heute und morgen nicht gegeben ist. Wir dürfen Sie daher für Ihren Flug nicht annehmen, was uns außerordentlich leid tut." Rückflüge können Pauschalreisegäste von Thomas Cook aber wie geplant antreten. Tui-Kunden sind davon nicht betroffen.

Um Liquiditätsengpässe bei Condor zu verhindern, wurde ein staatlich verbürgter Überbrückungskredit beantragt. Wie es hieß, geht es um 200 Millionen Euro. Wirtschaftsminister Peter Altmaier kündigte am Dienstag an, eine Entscheidung der Bundesregierung über einen solchen Überbrückungskredit falle "in den nächsten Tagen".

Die Anträge auf Überbrückungskredite würden in Übereinstimmung mit der Bundeshaushaltsordnung geprüft. Das Wirtschaftsministerium stehe in engem Kontakt mit dem Finanz- sowie Verkehrsministerium.

Wie ist die Lage bei anderen Thomas-Cook-Tochtergesellschaften?

Die Tochtergesellschaft Thomas Cook Airlines Scandinavia hat am Montagabend in Schweden und Norwegen bekannt gegeben, Flüge an diesem Dienstag wieder aufzunehmen. Weiter hieß es, dass auch weitere skandinavische Töchter, darunter Tjaereborg, Globetrotter und Spies, den Betrieb fortsetzen würden.

Da sie profitable und unabhängige Teile der Thomas-Cook-Gruppe seien, könnten sie "mit Hilfe unserer Banken, Gläubiger und Bürgen den Betrieb fortsetzen", sagte der Geschäftsführer von Thomas Cook Nordeuropa, Magnus Wikner. Kunden in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden können also erwartugnsgemäß wieder zu und von ihren Urlaubszielen fliegen.

Thomas-Cook-Pleite: Welche Reiseveranstalter sind nicht betroffen?

Thomas Cook weist explizit darauf hin, dass Buchungen über folgende Veranstalter nicht betroffen sind. Kunden werden gebeten, sich bei Fragen zu ihren Reisen direkt an den jeweiligen Veranstalter zu wenden.

Aldiana

DER Touristik Gruppe (Dertour/Meiers/ITS/JAHN/Travelix/ADAC Reisen)

FTI-Gruppe (5vor Flug/BigXTRA/FTI)

Schauinsland Reisen

TUI-Gruppe

LMX Reisen

VTOURS

AMEROPA

Alltours (inkl Byebye)

ETI Reisen

LTUR

Tour Vital

TROPO

OLIMAR

HLX

Bekomme ich Schadensersatz, wenn meine Reise jetzt ausfällt?

Thomas-Cook-Urlaubern, die ihre Reise am heutigen Montag oder am Dienstag nicht antreten können, steht Schadenersatz wegen entgangener Urlaubsfreuden zu. Daneben bekommen sie ihren Reisepreis zurückerstattet. Das erklärte Reiserechtlerin Sabine Fischer-Volk aus Berlin dem dpa-Themendienst. Reisenden, die bereits im Urlaub sind, riet sie, Kontakt zum Reiseleiter vor Ort zu halten.

Wie schnell Kunden ihr Geld erstattet bekommen, ist laut Julia Zeller von der Verbraucherzentrale Bayern derzeit noch nicht abzusehen. "Es heißt zwar, dass die Kosten unverzüglich erstattet werden müssen, aber im Falle der Thomas-Cook-Pleite sind das ja Dimensionen, bei denen unklar ist, wie schnell das jetzt geht."

Sind alle Thomas-Cook-Urlauber gegen finanzielle Schäden abgesichert?

Das ist noch nicht ganz klar. Verbraucherschützer zweifeln daran, dass alle Urlauber nach der Pleite des britischen Reisekonzerns Thomas Cook komplett abgesichert sind. Wie der Verbraucherzentrale Bundesverband nach Bekanntwerden der Pleite mitteilte, sei nicht klar, ob die verpflichtende Versicherung von 110 Millionen Euro pro Jahr bei der Insolvenz eines Branchenschwergewichts ausreiche.

Unter Umständen sind deshalb nicht alle Urlauber geschützt. Ein Sprecher des Justizministeriums bestätigte: "Wenn ein Schadensfall eintritt, der größer ist, ist er zumindest nicht pflichtabgesichert." Derzeit ist allerdings noch nicht klar, ob Thomas Cook über die Pflichtsumme hinaus versichert ist. Auch über die Höhe des durch die Thomas-Cook-Pleite entstandenen Schadens wird derzeit nur spekuliert. (mit dpa, bo)

