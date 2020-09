vor 31 Min.

Das steckt hinter dem neuen Gesetz für Privatinsolvenzen

Ein neues Gesetz soll helfen, künftig schneller schuldenfrei zu werden. Wie soll das gehen? Einen Fehler sollten Schuldner jetzt unbedingt vermeiden.

Von Heike Jahberg

Es ist selten, dass Schuldnerberater ihren Klienten raten abzuwarten. Denn wenn man eines über den Umgang mit Schulden weiß, so ist es, dass Nichtstun das Problem fast immer verschärft. Umso bemerkenswerter ist es, dass Wohlfahrtsverbände und Verbraucherschützer Klienten, die ihre Schulden los werden wollen, jetzt erst einmal bremsen.

Denn wenn alles gut läuft, profitieren Schuldner schon sehr bald von einer deutlichen Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens. Statt sechs Jahren soll man künftig schon nach drei Jahren schuldenfrei sein, hat die Bundesregierung beschlossen. Wichtig: Das neue Gesetz, das eine EU-Richtlinie umsetzt, soll für alle Anträge gelten, die ab dem 1. Oktober gestellt werden.

Es gibt Übergangsfristen am Dezember für Insolvenzverfahren

Für Insolvenzverfahren, die zwischen dem 17. Dezember vergangenen Jahres und dem 30. September dieses Jahres beantragt werden, sieht der Gesetzgeber – zeitlich gestaffelte – Übergangsfristen vor. Aus den ursprünglich sechs Jahren für eine Restschuldbefreiung werden etwa vier Jahre und zehn Monate, wenn man seinen Antrag am 30. September stellt.

Doch wer das einen Tag später tut, ist schon nach drei Jahren am Ziel. „Wer heute einen Antrag stellt, bekommt in 58 Monaten seine Schulden erlassen, wer das in gut zwei Wochen tut, braucht nur noch 36 Monate“, warnt Roman Schlag, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung, in der sich die Wohlfahrtsverbände, Verbraucherschützer und Schuldnerberater zusammengeschlossen haben. Kein Wunder, dass viele Berater neue Insolvenzanträge verschieben.

Bleibt es bei dem Stichtag?

Doch noch ist nicht restlos klar, ob es bei dem Stichtag 1. Oktober bleibt. Denn eigentlich sollte das Gesetz schon längst verabschiedet sein, doch das Verfahren hat sich verzögert. In der vergangenen Woche war der Entwurf erstmals im Bundestag, für den 30. September ist noch eine Expertenanhörung vorgesehen. „Ein Inkrafttreten zum 1. Oktober ist nicht mehr haltbar“, weiß Schlag.

In der Union geht man aber davon aus, dass es dennoch bei dem Stichtag bleibt – notfalls rückwirkend. „Aus unserer Sicht sollte der Stichtag 1. Oktober erhalten bleiben, so dass man mit einer rückwirkenden Inkraftsetzung arbeiten muss“, meint Heribert Hirte, der in der Union Berichterstatter für die Insolvenzreform ist.

Schuldnerberatungsstellen rechnen mit großem Ansturm

Die Schuldnerberatungsstellen rechnen auf jeden Fall mit einem enormen Ansturm. Nicht nur wegen des neuen Rechts, sondern auch wegen der Corona-Krise. Viele Menschen werden in die Überschuldung rutschen, da sind sich die Experten einig. Nachdem die Verbraucherinsolvenzen in den vergangenen Jahren stetig abgenommen haben, werden Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit die Zahl der Privatpleiten in die Höhe treiben.

Bereits jetzt gelten rund 6,8 Millionen Verbraucher in Deutschland als überschuldet, vor allem Bremen, Sachsen-Anhalt und Berlin sind betroffen, wie sich dem Schuldenatlas der Wirtschaftsauskunftei Creditreform entnehmen lässt. Die Kollegen von Crifbürgel gehen davon aus, dass es im laufenden Jahr 85.000 und im nächsten Jahr 100.000 private Insolvenzen geben wird, das ist eine deutliche Steigerung gegenüber 2019. Mit einer Beratungswelle rechnet auch Susanne Fairlie, die die Geschäftsstelle der Landesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung in Berlin leitet. „Das wird kommen.“

Ein Wunder ist das nicht. Denn wenn die Finanzplanung eng ist, macht es einen Unterschied, ob man sein volles Gehalt bekommt oder Kurzarbeitergeld. „Man muss das Auto oder die Couch abbezahlen“, gibt Roman Schlag zu bedenken. „Mit 2000 Euro im Monat ist das leichter als mit 1200 Euro.“ Probleme, glaubt Schlag, können jetzt auch Menschen bekommen, die normalerweise fest im Leben stehen. „Das kann schnell kippen“.

Stromschulden müssen jetzt nachgezahlt werden

Zum Bumerang könnte sich dabei der Versuch der Bundesregierung entwickeln, Verbraucher in der Coronakrise mit einem Schuldenmoratorium zu entlasten. Wer coronabedingt Strom, Gas, Telefon, Internet oder seinen Bankkredit nicht zahlen konnte, wurde von April bis Juni von den Zahlungen befreit.

Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Nun muss das Geld zurückgezahlt werden. Nach Auslaufens des Moratoriums sind die Energieschulden „vollständig und sofort durch den Kunden zu begleichen“, heißt es bei Vattenfall. Ab einer Forderungshöhe von 100 Euro dürfte der Versorger den Strom abstellen. Es sei denn, man einigt sich darüber, wie und wann man die Rückstände ausgleicht.

Das müssen Sie für den Schuldenerlass tun

Die geplante Reform der Privatinsolvenzen kommt daher zur rechten Zeit. Sie verkürzt die sogenannte Wohlverhaltensperiode, die Schuldner überstehen müssen, um am Ende ihre Restschulden erlassen zu bekommen. In dieser Zeit müssen sie jeden zumutbaren Job annehmen und den pfändbaren Teil ihres Einkommens zur Schuldentilgung einsetzen. Das ist heute schon so und wird auch in Zukunft so bleiben.

Auch dass Auskunfteien wie die Schufa nach Ende des Insolvenzverfahrens noch drei Jahre lang die Daten darüber speichern dürfen, wird sich nach jetzigem Stand nicht ändern. Ursprünglich sollte die Datenspeicherung nur für ein Jahr möglich sein. Und der Entwurf sieht sogar eine Verschlechterung gegenüber der heutigen Rechtslage vor: Sollte ein Verbraucher zum zweiten Mal in die Pleite rutschen, soll er eine erneute Restschuldbefreiung erst nach elf (heute zehn) Jahren beantragen können.

Die Reform ist bis Juni 2025 befristet. Bis zum 30. Juni 2024 soll die Bundesregierung einen Bericht darüber vorlegen, wie sich die Verfahrenskürzung auf das Zahlungsverhalten der Verbraucher ausgewirkt hat. Allzu große Hoffnungen sollte die Politik jedoch nicht hegen: Insolvente Haushalte zahlen bislang im Schnitt nur 1,5 Prozent ihrer Schulden zurück – selbst wenn sie für den Schuldendienst sechs Jahre lang Zeit haben.

