vor 18 Min.

Diese Lebensmittel gehören nicht in den Kühlschrank

Wenn die Tomate im Kühlschrank liegt, bleibt sie länger frisch? Nein. Hier sehen Sie Lebensmittel, die im Kühlschrank nichts zu suchen haben.

Tomaten

Die kalte Luft verhindert den Reifeprozess der Tomate. Sie wird im Kühlschrank matschig und verliert ihren Geschmack.

Basilikum

Basilikum ist empfindlich. Stellt man ihn in den Kühlschrank, fängt er an zu welken, verliert seinen Geschmack und nimmt die Essensgerüche des Kühlschranks an.

Bild: Andrea Warnecke, dpa

Brot

Brot trocknet im Kühlschrank aus und wird schneller schlecht. Besser frisches Brot in einer Brotbox lagern und nur in Scheiben schneiden, wenn diese auch gegessen werden.

Bild: Stefan Sauer, dpa

Kartoffeln

Die Stärke in Kartoffeln wandelt sich im Kühlschrank in Zucker um. Die Knollen schmecken dann nicht mehr. Gleiches gilt für die Süßkartoffel.

Bild: Ole Spata, dpa

Zwiebeln

Zwiebeln enthalten viel Wasser. Lagert man sie im Kühlschrank, macht die Feuchtigkeit die Zwiebel weich - die perfekte Grundlage für Schimmel.

Bild: Jens Kalaene

Olivenöl

Olivenöl kondensiert im Kühlschrank und bekommt eine harte, fast butterige Konsistenz.

Bild: Andrea Warnecke, dpa

Knoblauch

Der Geruch von Knoblauch verteilt sich schnell im Kühlschrank. Außerdem beginnt er dort zu sprießen und wird schnell gummiartig.

Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Honig

Honig hält ewig, wenn er fest verschlossen ist. Im Kühlschrank beginnt er zu kristallisieren.

Bild: Oliver Berg, dpa

Kaffee

Im Kühlschrank nimmt Kaffee unangenehme Gerüche auf und verliert seinen Geschmack. Kaffee sollte an einem kühlen, dunklen Ort gelagert werden, damit die Frische erhalten bleibt.

Bild: Rolf Vennenbernd, dpa

(fla)

