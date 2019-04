14:17 Uhr

Diese Rechte und Pflichten haben Azubis

Für alle Schulabgänger ist die Schulzeit bald beendet. Viele beginnen dann mit einer Lehre. Wo es noch Ausbildungs-Stellen gibt und was Lehrlinge dürfen.

Von Christina Heller

Abiturienten stecken fast schon mittendrin, Real- und Mittelschüler haben noch ein bisschen Zeit, bis ihre Abschlussprüfungen beginnen. Doch für alle, die dieses Jahr die Schule verlassen, wird es spätestens dann ernst. Und für viele stellt sich die Frage: Und jetzt? Aber welche Berufe werden momentan eigentlich noch gesucht?

In welchen Berufen sind noch Lehrstellen offen?

Im Handwerk sind das zum Beispiel Bäcker, Fleischer, Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk, Maurer, Beton- und Stahlbetonbauer, Maler, Elektroniker, Metallbauer, Anlagenmechaniker Sanitär-Heizung-Klima. Aber auch für Kaufleute im Einzelhandel, Fachkräften für Lagerlogistik, Industriekaufleute, Hotelfachleute oder Köche gibt es in der Region noch offene Lehrstellen. Und sonst? Wolfgang Haschner, der bei der Industrie- und Handelskammer Schwaben den Bereich Ausbildung betreut, berichtet, dass viele Firmen nachfragen, wie sie Lehrlinge für den Beruf Kaufmann im E-Commerce finden können. Das Berufsbild ist ganz neu. Erst im vergangenen Jahr gab es deutschlandweit zum ersten Mal die Möglichkeit, sich als Fachmann für Internethandel ausbilden zu lassen. „Wer noch nicht weiß, was er werden möchte, dem würde ich außerdem raten, nicht nur bei den Massenberufen zu gucken, sondern auch in der Nische“, sagt Haschner.

Welche Pflichten haben Auszubildende?

Wenn es losgeht mit der Ausbildung, stellt sich die Frage: Welche Pflichten haben Lehrlinge eigentlich? Azubis sind zum Beispiel verpflichtet, ein Berichtsheft zu führen. „Wir werden immer mal wieder gefragt, ob das nicht weggelassen werden kann. Aber das Heft dient als Zulassungsvoraussetzung für die Abschlussprüfung. Deshalb ist es wichtig“, sagt Haschner. Ansonsten zählen zu den Pflichten der Azubis etwa, Betriebsgeheimnisse zu wahren, verantwortungsvoll mit den Materialien und Werkzeugen umzugehen, die sie bekommen, und Anweisungen des Ausbilders zu befolgen.

Welche Rechte haben Auszubildende?

Doch wer Pflichten hat, hat auch Rechte. Zum Beispiel muss der Ausbildungsbetrieb seinen Lehrlingen Gehalt bezahlen, auch wenn sie in der Berufsschule sind oder an überbetrieblichen Lehrlingsunterweisungen teilnehmen.

Eine Gehaltserhöhung herauszuhandeln, dürfte hingegen schwierig werden. Denn wie viel Vergütung es gibt, ist im Arbeitsvertrag genau festgeschrieben. Der Ausbilder muss aber darauf achten, dass Azubis in die alltägliche Arbeit eingebunden werden und nicht mit unsinnigen Aufgaben eingedeckt werden. Auch die Überstunden, die Azubis leisten, dürfen nicht zu viele werden.

