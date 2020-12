vor 16 Min.

Diese Therapieansätze können gegen Migräne helfen

Migräne-Attacken sind bei vielen Menschen so schlimm, dass die Lebensqualität massiv eingeschränkt ist. Ein relativ neuer Ansatz sind Spritzen mit monoklonalen Antikörpern.

Von Angela Stoll

„Oft geht es damit los, dass mir Wörter nicht mehr einfallen“, berichtet Mehmet Celik. „Als Nächstes spüre ich meistens ein Stechen im Nacken.“ Wenn der 41-Jährige solche Symptome an sich beobachtet, weiß er, dass es wieder so weit ist: Die nächste Migräneattacke steht bevor. Früher folgten darauf schier unerträgliche Schmerzen. Inzwischen sind die Anfälle aber leichter und seltener geworden. „Das ist ein Stück Lebensqualität.“

Migräne: Überdosis Schmerztabletten kann neue Kopfschmerzen auslösen

Seit seiner Kindheit leidet der Vertriebsleiter an starken Kopfschmerzen, die regelmäßig wiederkehren: Als er acht, neun Jahre war, wurde bei ihm Migräne diagnostiziert. Von den Tabletten, die er einnehmen musste, bekam er schon als Teenager ein Magengeschwür. Nichts konnte ihm längerfristig helfen. „Ich habe nahezu alles ausprobiert, unter anderem Antidepressiva, Physiotherapie und Akupunktur“, erzählt er. Zuletzt kam er auf bis zu 20 Schmerztage pro Monat. Ein schwieriger Balanceakt war für ihn, sich nicht zu oft krankzumelden, aber auch nicht zu viele Schmerztabletten zu nehmen. Der Übergebrauch solcher Mittel kann nämlich zu neuen Kopfschmerzen führen. „Da kann man in einen Teufelskreis geraten.“

Wie sich Migräne äußert und was dagegen hilft 1 / 10 Zurück Vorwärts Was ist Migräne? Bei der neurologischen Erkrankung kommt es zu wiederkehrenden Kopfschmerzen, und zwar oft nur auf einer Seite.

Mindestens zehn Prozent der Erwachsenen leiden gelegentlich an den Attacken. Frauen sind dreimal so häufig betroffen.

Meist wird der Schmerz als pochend oder pulsierend beschrieben, manchmal auch als drückend. Bei manchen Menschen kommen Übelkeit, Erbrechen, Geräusch- und Lichtempfindlichkeit hinzu.

Unbehandelt dauert ein Anfall in der Regel zwischen vier Stunden und drei Tagen .

Außerdem haben etwa zehn Prozent der Betroffenen vor Ausbruch der Schmerzen eine Migräneaura mit Sehstörungen oder neurologischen Symptomen (zum Beispiel Sprach- oder Gleichgewichtsstörungen ).

Was hilft bei Migräne? Im Akutfall helfen Ruhe und Schmerzmittel, darunter auch spezifische Migränemittel wie Triptane.

Um Attacken vorzubeugen, ist es sinnvoll, auslösende Faktoren (zum Beispiel Stress, Flüssigkeitsmangel, Alkohol, Unterzuckerung ) herauszufinden und zu meiden .

Ein regelmäßiger Schlaf-Wach-Rhythmus ist für viele Betroffene wichtig. Außerdem profitieren sie oft von Ausdauersport (z.B. Joggen, Radfahren, Schwimmen) und Entspannungsmethoden wie progressiver Muskelrelaxation nach Jacobson.

Auch Akupunktur, Biofeedback und psychologische Verfahren können helfen.

Buchtipp: Gaul, Charly; Totzeck, Andreas; Guth, Anna-Lena; Diener, Hans-Christoph: Patientenratgeber Kopfschmerzen und Migräne. 4. überarbeitete und erweiterte Auflage 2020,172 Seiten. ABW Wissenschaftsverlag, Berlin. Preis: 17,95 Euro. (toll)

Einen großen Fortschritt erzielte Celik mit einer relativ neuen Therapie: Er setzt sich alle paar Wochen Spritzen mit monoklonalen Antikörpern. „Seitdem habe ich nur noch vier bis acht Schmerztage pro Monat“, berichtet er. „Das ist sensationell.“ Vielfach kann er die Anfälle noch abfangen, wenn er die ersten Vorboten bemerkt: „Oft helfen mir dann schon Entspannungsübungen.“ Diese kombiniert er mit seinem persönlichen Spezialrezept: Espresso mit frisch gepresster Zitrone, dazu reichlich Wasser. Außerdem hilft ihm regelmäßiges Joggen. Seitdem er die Migräne besser kontrollieren kann, geht es dem Familienvater auch psychisch besser. „Vorher war ich öfters mal gedämpft. Wenn man an 20 Tagen pro Monat Schmerzen hat, drückt das die Stimmung.“

Migränespritzen: Was sich hinter dem Mittel verbirgt

Sogenannte Migränespritzen sind in Deutschland seit rund zwei Jahren auf dem Markt. Es handelt sich dabei um Medikamente, die den körpereigenen Botenstoff „Calcitonin Gene-Related Peptide“ (CGRP) blockieren. Dass dieses Molekül bei der Entstehung von Migräneattacken eine wesentliche Rolle spielt, ist schon lange bekannt, wie Privatdozent Dr. Charly Gaul, Generalsekretär der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft, erklärt. Inzwischen gibt es zwei Präparate, die sich direkt gegen CGRP richten und eines, das den Rezeptor dieses Botenstoffs blockiert.

Mehmet Celik leidet seit seiner Kindheit unter Migräne. Bild: Celik

Die Mittel sind für Patienten zugelassen, die mindestens vier Migränetage pro Monat haben, und müssen regelmäßig unter die Haut gespritzt werden. „Studien zeigen, dass die Wirkung der monoklonalen Antikörper mindestens ebenso gut ist wie die der bisherigen Migräneprophylaxen“, sagt Gaul. „Im klinischen Alltag hat man den Eindruck, dass sie noch etwas besser wirken, vor allem setzt die Wirkung schneller ein.“ Rund die Hälfte der Migränebetroffenen könnten ihre Attackenzahl mindestens halbieren, einige Betroffene hätten sogar kaum noch Anfälle. Aber es gibt auch Patienten, bei denen diese Mittel überhaupt nicht wirken.

Auch für die Essener Neurologin Dr. Astrid Gendolla, die Celik behandelt, ist klar, dass die neuen Medikamente eine weitere Behandlungsoption, aber keine Allheilmittel sind. „Ob ein Patient darauf anspricht oder nicht, lässt sich nicht vorhersagen“, sagt sie. „Wenn die Mittel aber wirken, dann sind die Erfolge oft sensationell.“

Dr. Gaul zufolge können die Spritzen Patienten helfen, die – wie Mehmet Celik – erfolglos andere Mittel zur Migräneprophylaxe ausprobiert haben. „Diese Medikamente sind gerade für Schwerbetroffene mit frustrierenden Behandlungserfahrungen nochmals eine gute Chance, ihre Migräne zu verbessern.“ Ein Vorteil gegenüber anderen Prophylaxe-Mitteln ist ihre gute Verträglichkeit: „Nur wenige Patienten beenden die Therapie wegen Nebenwirkungen“, sagt der Kopfschmerz-Experte.

Migränespritzen-Therapie kostet mehrere tausend Euro pro Jahr

Auch nach Dr. Gendollas Einschätzung haben die neuen Medikamente vergleichsweise wenig unangenehme Wirkungen. „Es kann zum Beispiel zu allergischen Reaktionen an der Einstichstelle und zu Verstopfung kommen“, sagt sie. Mehmet Celik hat die Spritzen ebenfalls gut vertragen: „Anfangs habe ich unter Schlafproblemen gelitten, aber das hat sich bald gelegt.“ Sich die Injektionen zu setzen, war für ihn kein Problem.

10 Bilder Hätten Sie es gewusst? Diese Lebensmittel haben heilende Kräfte Bild: dpa/tmn

Ein Nachteil der Therapie ist ihr Preis: Sie kostet mehrere tausend Euro pro Jahr. Die Spritzen können auch nur dann zulasten der Krankenkassen verschrieben werden, wenn andere Medikamente zur Migräneprophylaxe wirkungslos waren oder nicht vertragen wurden. Es gibt nämlich einige andere bewährte Mittel, die Migräneanfällen ebenfalls vorbeugen können. Dazu gehören Präparate, die eigentlich gegen Bluthochdruck, Depressionen, epileptische Anfälle und Schwindel entwickelt wurden. Außerdem kommt für Patienten, die an mindestens 15 Tagen pro Monat Schmerzen haben, Botulinumtoxin A („Botox“) in Frage. Der hochgiftige Stoff, der auch zur Faltenglättung unter die Haut gespritzt wird, blockiert die Übertragung von Nervensignalen in den Muskeln. Bei einigen Patienten senken die Injektionen die Zahl der Schmerztage deutlich – warum, weiß man nicht genau. Anderen helfen sie dagegen wenig oder gar nicht.

Therapieansätze: So kann man schwere Migräne lindern

Neben Medikamenten gibt es viele andere Ansätze, schwere Migräne zu lindern: Sie reichen von Ausdauertraining, Entspannungsverfahren, Schmerzbewältigungstraining, Biofeedback, Akupunktur bis hin zu Physiotherapie. In der Regel ist es nicht ein Medikament oder ein bestimmtes Verfahren allein, das schwerbetroffenen Patienten hilft, sondern eine Kombination aus verschiedenen Ansätzen: Ein „multimodaler Therapieansatz“, den Ärzte, Psychologen und Physiotherapeuten gemeinsam ausarbeiten, zeige gute Effekte, erklärt Gaul. „Durch die neuen Medikamente ändert sich an diesem Ansatz nichts“, sagt er. „Die Antikörper ergänzen die multimodale Therapie um einen weiteren Baustein.“

Kopfschmerzen und Migräne: Zahlen und Fakten 1 / 8 Zurück Vorwärts 38 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland hat gelegentlich Spannungskopfschmerzen Quelle: Stiftung Kopfschmerz

3 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland leidet an chronischen Spannungskopfschmerzen Quelle: Stiftung Kopfschmerz

67,4 Prozent der deutschen Frauen litten innerhalb eines Jahres unter Spannungskopfschmerzen Quelle: Stiftung Kopfschmerz

51,9 Prozent der deutschen Männer litten innerhalb eines Jahres unter Spannungskopfschmerzen Quelle: Stiftung Kopfschmerz

10 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland ist von Migräne betroffen Quelle: Stiftung Kopfschmerz

12 bis 14 Prozent aller Frauen in Deutschland haben Migräne Quelle: Stiftung Kopfschmerz

8 Prozent aller Männer in Deutschland haben Migräne Quelle: Stiftung Kopfschmerz

Die Migräne Attacken beginnen meist im Alter zwischen 10 und 20 Jahren. Am häufigsten kommt Migräne im Alter von 40 bis 49 vor. Quelle: Stiftung Kopfschmerz

Auch Mehmet Celik weiß, dass jeder Migräniker andere Erfahrungen macht. „Dem einen hilft die Spritze nicht, dafür aber Akupunktur. Beim nächsten wirkt wieder etwas anderes. Das ist völlig unterschiedlich.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen