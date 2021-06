Das müssen Sie zur Einführung des digitalen Impfpasses wissen

Jetzt wird der digitale Impfpass nach und nach über Apotheken, Arztpraxen und Impfzentren eingeführt. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Seit Monaten wird über den digitalen Impfpass gesprochen. Am Donnerstag hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) in einer Pressekonferenz nun den Start verkündet. Bis jetzt mussten Geimpfte mit dem gelben Impfpass oder Bescheinigungen auf Papier ihre Impfung nachweisen. Der digitale Impfpass soll das vereinfachen. Dieser Nachweis soll in der gesamten Europäischen Union verwendet werden können. "Damit setzen wir als Europäische Union ein Standard für den internationalen Reiseverkehr", sagte Spahn.

Digitaler Impfpass: Wozu ist er da?

Mit dem digitalen Impfpass kann die Corona-Impfung nachgewiesen werden. Geimpfte sollen dann beispielsweise auf Reisen oder beim Eintritt von Veranstaltungen mit ihrem Smartphone einen QR-Code vorzeigen können, auf dem ihre Impfung dokumentiert ist. Das Impfzertifikat enthält laut Bundesgesundheitsministerium nur Informationen zum Impfstatus, den Namen des Geimpften und das Geburtsdatum. Für Dienstleister, die den Impfstatus überprüfen möchten, wird es eine eigene App geben ("CovPass Check"). Damit kann der Impfstatus ähnlich wie ein Barcode eines Flug- oder Bahntickets gescannt werden.

Ist der digitale Impfpass Pflicht?

Nein. Als Impfnachweis gilt auch weiterhin der gewöhnliche gelbe Impfpass oder ein anderer Impfnachweis auf Papier. Der digitale Impfpass soll den Nachweis lediglich vereinfachen. Außerdem ist durch eine allgemeine digitale Lösung das Reisen innerhalb der EU einfacher.

Digitaler Corona-Impfpass auch in Apotheken: Wo gibt es ihn überall?

Hausärzte und Impfzentren sollen den Impfpass direkt nach der vollständigen Impfung ausstellen. Auch Apotheken können digitale Impfpässe ausstellen.

Start für die App "CovPass": Wann geht es los?

Direkt am Donnerstag konnten die ersten Impfzentren und Arztpraxen digitale Impfpässe ausgeben. Spahn betonte, dass erst nach und nach weitere folgen sollen. "Es werden nicht gleich sofort alle sein können", erklärte er. Bis Ende Juni sollen alle Impfzentren und Arztpraxen die Möglichkeit haben, die Impfpässe auszustellen. Gleichzeitig soll die App "CovPass" im Laufe der nächsten Tage in den Appstores verfügbar sein.

Die Impfzentren in Bayern erfüllen nach Auskunft eines Sprechers des bayerischen Gesundheitsministeriums alle technischen Voraussetzungen und können mit dem Startschuss digitale Impfpässe für frisch Geimpfte ausstellen.

Der Verband bayerischer Hausärzte kann noch nicht genau sagen, wann die Praxen damit anfangen können. "Es gibt keinen genauen Starttermin", erklärt ein Sprecher auf Nachfrage. Je nach Software könne es sein, dass manche Praxen früher mit dem digitalen Impfnachweis beginnen könnten als andere. Im Laufe der kommenden Wochen sollte es aber soweit sein.

Was ist, wenn ich bereits vollständig geimpft bin?

Wer bereits vollständig geimpft ist, kann ab Montag, den 14. Juni, bei verschiedenen Apotheken kostenlos einen digitalen Impfnachweis erstellen lassen. Dafür benötigt wird nur ein analoger Impfpass beziehungsweise die Impfbestätigung und ein Lichtbildausweis. Auf dem Portal www.mein-apothekenmanager.de können Verbraucherinnen und Verbraucher dann Apotheken in ihrer Nähe finden, die diese Impfnachweise ausstellen.

„In den ersten Tagen wird die Zahl der Apotheken, die das Angebot machen, wahrscheinlich noch begrenzt sein. Wir gehen aber davon aus, dass die Zahl der Apotheken sehr schnell im vierstelligen Bereich liegt“, sagt Thomas Dittrich, Vorsitzender des Deutschen Apothekerverbandes (DAV). Auch Hausärzte können, sobald sie die passende Software haben, nachträglich digitale Impfpässe erstellen.

Die Bundesländer werden teilweise ebenfalls per Brief nachträglich digitale Impfnachweise von Impfungen in Impfzentren verschicken. Das könnte laut dem bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek aber etwas dauern. "Die technischen Lösungen, um nachträglich digitale Impfnachweise zu erstellen, werden aktuell finalisiert, benötigen aber noch etwas Zeit", sagte Holetschek. Wer im Impfzentrum geimpft wurde und schnell einen digitalen Impfpass will, sollte also eher zu einer der teilnehmenden Apotheken gehen.

Wie genau funktioniert der digitale Impfpass?

Der digitale Impfnachweis wird in der Arztpraxis oder in einem Impfzentrum generiert. Nach der zweiten Impfung wird dort ein Barcode erstellt, den der Patient direkt mit einer dafür vorgesehenen App auf dem Smartphone scannen kann. Alternativ bekommt er einen Papierausdruck, der sich später scannen lässt.

Digitaler Imfpass: Welche Apps benötige ich dafür?

Die offizielle Corona-Warn-App hat am Mittwoch ein Update erhalten (Version 2.3.2), durch das auch der Impfnachweis in der App angezeigt werden kann. Es kann jedoch etwas dauern, bis das Update für alle Anwenderinnen und Anwender sichtbar ist.

Wer keine App mit Kontaktverfolgungsfunktionen für den digitalen Impfnachweis verwenden möchte, kann auf die App "CovPass" ausweichen. Der "CovPass" soll zudem, wie auch die Corona-Warn-App, negative Testergebnisse und überstandene Infektionen dokumentieren.

Wo werden meine Daten gespeichert?

Laut Bundesgesundheitsministerium werden die Daten ausschließlich dezentral auf dem Smartphone gespeichert.

Welche Kritik gibt es am digitalen Impfpass?

Der bayerische Hausärzte-Verband sieht die Ausgabe von digitalen Nachweisen an die Patienten, die in der Praxis geimpft wurden, als machbar. Hingegen werden bei der nachträglichen Erfassung von extern Geimpften laut dem Vorsitzenden des Bayerischen Hausärzteverbandes, Dr. Markus Beier, "mehrere Grenzen überschritten". Beier befürchtet, dass vor den Sommerferien mit einem Ansturm zu rechnen sei, "der endgültig jeden geregelten Praxisablauf zur Versorgung Kranker über den Haufen wirft". Außerdem werde dadurch die Prüfung möglicher Fälschungen von Impfausweisen Ärzten und Apothekern aufgebürdet.

