vor 37 Min.

Edeka ruft Kürbiskernbrot zurück - auch die Region ist betroffen

Edeka ruft Kürbiskernbrot zurück. Verbraucher, die dieses aus Backstationen gekauft haben, sollten vorsichtig sein. Vom Rückruf ist auch die Region betroffen.

Kürbiskernbrot, das in Backstationen in einigen Edeka-Supermärkten verkauft worden ist, ist vom Hersteller Aryzta Food Solutions zurückgerufen worden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich Metall- oder Kunststoffteile in einzelnen Broten befänden, teilte die Firma mit Sitz in Freiburg (Baden-Württemberg) mit. Betroffen sei Ware, die ab dem 12. März 2019 in Backstationen verkauft wurde.

Rückruf von Kürbiskernbrot: Diese Edeka-Standorte sind betroffen

Verkauft worden seien die Brote in den Großräumen München, Ingolstadt, Augsburg und Regensburg und in der Stadt Scheidegg (alle Bayern), in Stadtallendorf und Homberg (beide Hessen), Chemnitz (Sachsen) und Vlotho (Nordrhein-Westfalen). Verbraucher, die das Brot gekauft haben, erhalten auch ohne Vorlage des Kassenbons ihr Geld zurück. (dpa)

