Fahrerlaubnis erneuern: So läuft der Führerschein-Umtausch ab

Bis 2033 sollen alle Führerscheine gegen eine neue EU-Fahrerlaubnis eingetauscht werden. Wann, wie und wo Sie Ihren Führerschein tauschen müssen, erfahren Sie hier.

Sandra Liermann

Ob großes, graues Dokument mit festgestanztem Foto, rosa Papierlappen oder handliche Plastikkarte: Den Führerschein gibt es in Deutschland in unterschiedlichen Formaten. Ähnlich sieht es in anderen europäischen Ländern aus - und das führt zu Transparenzproblemen für Bürger, Ordnungskräfte und Behörden. Mehr als 110 verschiedenen Führerscheinmuster existieren aktuell in den Mitgliedstaaten der EU, manche aus Papier, andere aus Plastik, manche mit, andere ohne Ablaufdatum. Gegen dieses Fahrerlaubnis-Wirrwarr will die Europäische Union nun vorgehen und deshalb ein fälschungssicheres und einheitliches europäisches Führerscheinmuster einführen. Geregelt ist das in der sogenannten Dritten EU-Führerscheinrichtlinie.

Um zu verhindern, dass das einheitliche europäische Führerscheinmuster noch zu den bereits in Umlauf befindlichen 110 Mustern hinzukommt, sollen die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass alle Bürger den neuen Führerschein erhalten. Der Bundesrat hat deshalb in seiner Sitzung am 15. Februar 2019 einen zeitlich gestaffelten Umtausch aller Führerscheine beschlossen, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden.

Warum muss ich meinen Führerschein umtauschen? Gibt es Unterschiede zwischen meinem alten und dem neuen europäischen Führerschein?

Beim Umtausch handelt es sich um einen "rein verwaltungstechnischen Umtausch", schreibt das Bundesverkehrsministerium. Die Fahrerlaubnis bleibt unverändert bestehen. Zusätzliche regelmäßige ärztliche Untersuchungen oder sonstige Prüfungen sind damit nicht verbunden. Sie bestehen auch weiterhin lediglich für bestimmte Berufsgruppen mit besonderer Verantwortung.

Einen Unterschied gibt es aber: Der neu ausgestellte EU-Führerschein wird auf 15 Jahre befristet. Die Einführung einer Gültigkeitsdauer soll es vor allem ermöglichen, Name und Foto zu aktualisieren. Außerdem sollen so regelmäßig die neuesten Maßnahmen zum Schutz gegen Fälschungen Anwendung finden. Durch die Gültigkeitsdauer wird zudem sichergestellt, dass ärztliche Untersuchungen oder andere von den Mitgliedstaaten vorgeschriebene Maßnahmen durchgeführt werden.

Bis wann muss ich meinen Führerschein umtauschen?

In Deutschland ist der Umtausch der Führerscheine zeitlich gestaffelt, um einen Ansturm auf die Behörden zu verhindern. Bis 2028 sollen die meisten Führerscheine umgetauscht sein. Denn danach laufen auch schon die ersten Führerscheine wieder ab, die nach 2013 ausgestellt wurden.

Bis wann Sie Ihren Führerschein umtauschen müssen, können Sie den untenstehenden Tabellen entnehmen.

Führerscheine, die bis einschließlich 31.12.1998 ausgestellt wurden

Geburtsjahr des Fahrerlaubnisinhabers Tag, bis zu dem der Führerschein umgetauscht sein muss vor 1953 19.01.2033 1953-1958 19.01.2022 1959-1964 19.01.2023 1965-1970 19.01.2024 1971 oder später 19.01.2025

Führerscheine, die ab 1. Januar 1999 ausgestellt wurden*

Ausstellungsjahr Tag, bis zu dem der Führerschein umgetauscht sein muss 1999-2001 19.01.2026 2002-2004 19.01.2027 2005-2007 19.01.2028 2008 19.01.2029 2009 19.01.2030 2010 19.01.2031 2011 19.01.2032 2012-18.01.2013 19.01.2033

*Fahrerlaubnisinhaber, deren Geburtsjahr vor 1953 liegt, müssen den Führerschein bis zum 19. Januar 2033 umtauschen, unabhängig vom Ausstellungsjahr des Führerscheins.

Kann ich meinen Führerschein auch jetzt schon umtauschen?

Ja. Ein freiwilliger Umtausch ist jederzeit möglich, also auch vor dem in obenstehender Tabelle festgelegten Datum.

Wo muss ich meinen Führerschein umtauschen?

Für den Umtausch ist die Führerscheinbehörde des aktuellen Wohnsitzes zuständig.

Was brauche ich für den Umtausch meines Führerscheins?

Personalausweis oder Reisepass, ein biometrisches Passfoto und den aktuellen Führerschein. Der ADAC erklärt: "Wurde Ihr alter (rosa oder grauer) Papier-Führerschein nicht von der Behörde Ihres aktuellen Wohnsitzes ausgestellt, dann benötigen Sie außerdem eine sogenannte Karteikartenabschrift der Behörde, die den Führerschein ursprünglich ausgestellt hat. Diese lässt sich per Post, telefonisch oder häufig auch online beantragen und wird direkt an die neue Führerscheinstelle geschickt."

Wie viel kostet der Umtausch meines Führerscheins?

Die Kosten für den Führerschein-Umtausch betragen laut ADAC rund 25 Euro.

Was passiert, wenn ich meinen Führerschein nicht umtausche?

Nach Ablauf der Umtausch-Frist wird Ihr alter Führerschein laut Bundesverkehrsministerium ungültig. Wer die Frist verstreichen lässt und weiter mit seinem alten Führerschein fährt, riskiert ein Verwarnungsgeld in Höhe von 10 Euro. Bei Lkw- und Busfahrern wird ein unterlassener Umtausch laut ADAC als Straftat gewertet. Wer mit einem abgelaufenen Führerschein im Ausland unterwegs ist, muss je nach Reiseland mit erheblichen Problemen rechnen, so der ADAC.

