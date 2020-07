23.07.2020

Fahrrad, ÖPNV, Auto Abo: Alternativen zum eigenen Auto

Es muss nicht immer ein eigenes Auto sein, um von A nach B zu kommen. Mittlerweile gibt es in Deutschland diverse alternative Möglichkeiten, um sich auch ohne ein eigenes Auto fortzubewegen. Beste Beispiele sind wohl das Fahrrad oder der öffentliche Nahverkehr, die mit einer positiven CO2-Bilanz zu Buche schlagen.

Wer aber nicht auf ein Auto verzichten kann, für den gibt es ebenfalls einige Möglichkeiten ganz ohne eigenes Fahrzeug auszukommen. Generell kann mit allen Möglichkeiten zudem ein wenig Geld sparen und etwas Gutes für die Umwelt tun.

Wachstum von alternativen Fortbewegungsmitteln

Es zeichnet sich ein regelrechter Trend in Deutschland ab. Die Alternativen zum eigenen Auto werden immer vielfältiger. Das ist nicht zuletzt dem wachsenden Verständnis des Klimawandels zuzuschreiben. Spätestens seit der Protestaktion „ Fridays for Future“ haben viele Deutsche ihr eigenes Verhältnis zu Mobilität, aber auch zur Energienutzung und Ernährung überdacht.

Es braucht meist nicht viel Veränderung im Alltag, um einen Beitrag für die Umwelt zu leisten und seinen eigenen CO2-Fußabdruck zu verkleinern. Es ist definitiv abzusehen, dass sich dieser Trend in naher Zukunft weiter fortsetzen wird.

Das lässt sich daran erkennen, dass es gefühlt jährlich Fortschritte in der Verkehrspolitik und Mobilitätskonzepten gibt, die vor allem auf nachhaltige und weniger umweltschädliche Transportmittel setzen.

Auto Abos

Wenn man nicht komplett auf das Auto verzichten kann, aus welchen Gründen auch immer, muss man sich nicht unbedingt direkt eines kaufen. Sogenannte Auto Abos liegen voll im Trend. Vorreiter in diesem Bereich ist das deutsche Unternehmen Cluno mit ihrem Cluno Auto Abo. Man mietet ein Fahrzeug für einen längeren Zeitraum an. Dabei kann man einen Neuwagen oder junge gebrauchte Modelle ab einer Dauer von sechs Monaten mieten.

Das Besondere: Reparaturen, Inspektionen, Versicherungen und alles andere, mit denen sich Autofahrer normalerweise herumschlagen müssen, werden über die monatliche Pauschale abgedeckt. Hinzu kommen lediglich die Kosten für das verfahrene Benzin.

Nach einer bestimmten Mindestlaufzeit ist es sogar möglich, einfach zu einem anderen Fahrzeug zu wechseln. Auf diese Weise kann man immer ein aktuelles Modell fahren. Auch dieses Mobilitäts-Modell ist nachhaltiger als der herkömmliche Besitz eines Autos: Dadurch, dass man aktuelle Modelle fahren kann, ist man sparsamer unterwegs, weil sich die Autos immer weiterentwickeln. Wer es noch nachhaltiger möchte, abonniert einfach ein Elektroauto oder Hybridfahrzeug.

Fahrrad und E-Bike

Entweder legt man sich hierzu selbst ein Rad zu oder leiht sich eines aus. Mittlerweile gibt es in fast jeder größeren deutschen Stadt einen Fahrradverleihdienst. Noch besser und flexibler ist jedoch das eigene Fahrrad. Vor allem dann, wenn man nur kürzere Strecken zur Arbeit zurücklegen muss, kann sich ein Drahtesel lohnen. Bis zu zehn Kilometer zur Arbeit sind definitiv machbar. Für längere Strecken kann man auf ein E-Bike zurückgreifen, das einen beim Treten unterstützt.

Der Vorteil beim Fahrrad: Der CO2-Fußabdruck liegt quasi bei null. Das bedeutet, dass man folglich fast keine Treibhausgase in die Luft abstößt, da man ohne Verbrennungsmotor unterwegs ist. Gleichzeitig tut man mit der Bewegung etwas für seine Gesundheit.

Der Nachteil beim Fahrrad ist allerdings, dass man Wechselkleidung dabeihaben sollte, um nicht verschwitzt den ganzen Tag auf der Arbeit zu sitzen. Außerdem kann man keine größeren Einkäufe auf dem Heimweg erledigen, da der Stauraum doch begrenzt ist.

ÖPNV

Die öffentlichen Verkehrsmittel sind ebenfalls sinnvoll, um günstig und umweltschonend von A nach B zu kommen. Vor allem, wenn andere Möglichkeiten, wie etwas das Fahrradfahren für das Ziel keine Option sind, aus welchen Gründen auch immer, empfiehlt es sich mit Bus und Bahn zu fahren.

Der Ausstoß von CO2 liegt bei Linienbussen und der Bahn bei 75 bzw. 63 Gramm CO2 pro Person pro Kilometer. Das Auto liegt im Vergleich etwas beim doppelten Wert. Der Nachteil beim ÖPNV ist allerdings, dass man sich an vorgegebene Zeiten halten muss, was die Flexibilität leider doch etwas einschränkt.

Mitfahrgelegenheiten

Bequem längere Strecken zurücklegen - das geht mit Mitfahrgelegenheiten. Im Vergleich zu den teils horrenden Preisen der deutschen Bahn, bieten Mitfahrgelegenheiten eine günstige Alternative zum eigenen Auto. Über diverse Portale im Internet kann man sich als Nicht-Fahrer mit Autofahrern kurzschließen, die in die gleiche Richtung fahren wollen.

Dann wird ein Treffpunkt vereinbart, wo und wann man aufgesammelt wird. Nach der Fahrt bezahlt man einen vorher ausgehandelten Betrag, der normalerweise einen Bruchteil der Kosten einer Bahnfahrt beträgt.

Der Nachhaltigkeitsaspekt: je mehr Menschen in einem Auto unterwegs sind, desto nachhaltiger ist die Fahrt. Zwar verbraucht man mit mehreren Fahrgästen mehr Sprit, allerdings rechnet sich die Mitfahrgelegenheit dennoch.

Der Nachteil ist allerdings, dass man hier am wenigsten flexibel ist. Man muss nämlich gerade zu dem Reisezeitpunkt auch jemanden finden, der in die gleiche Richtung fahren will. Vor allem, wenn man zu bestimmten kleineren Ortschaften kommen will, wird das schwierig.

Ein ähnliches Konzept bieten sogenannte Mitfahrbänke für den öffentlichen Nahverkehr. Dabei setzt man sich auf eine Bank und kann von einem Autofahrer mitgenommen werden. Eine Kombination also aus ÖPNV und Mitfahrgelegenheit.

