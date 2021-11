Auf zum Steuer-Endspurt: Was Sie dieses Jahr noch rausholen können

Plus Wenig Aufwand, viel Effekt: Mit dem Dreh an den richtigen Stellschrauben lassen sich dem Finanzamt noch viele hundert Euro abluchsen. Legal, versteht sich. Wer wie profitieren kann.

Höchste Zeit für den Schlussspurt in Sachen Steuern: Millionen Bürgerinnen und Bürger haben die Chance, dem Finanzamt bis Silvester noch ordentlich Geld abzuluchsen. Legal, versteht sich. Bestenfalls sind einige hundert Euro Ersparnis drin, sind Steuerexperten überzeugt. Ganz gleich, ob Arbeitnehmer, Rentner, Alleinerziehende: Der Trick ist vor allem, bestimmte Ausgaben vorzuziehen oder besser auf nächstes Jahr zu verschieben, wie die Lohnsteuerhilfe Bayern (Lohi) erläutert. Wer zum richtigen Zeitpunkt etwa die Steuerklasse wechselt, Freibeträge aktualisiert, sein Geld ausgibt oder auch nicht, wird dafür belohnt. Der Zeitaufwand ist klein, der Booster-Effekt fürs Konto groß. So gehen die besten Steuerkniffe für 2021: