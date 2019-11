vor 19 Min.

Führerschein umtauschen: Fristen, Kosten und mehr Infos

Bis 2033 müssen 43 Millionen Deutsche ihren Führerschein umtauschen. Was Sie rund um Umtausch, Fristen und Kosten wissen sollten.

Von Daniela Fischer

In den kommenden Jahren müssen 43 Millionen Deutsche einen neuen Führerschein beantragen, weil ihre Dokumente ungültig werden. Der Hintergrund: Eine EU-Richtlinie gibt vor, dass alle EU-Bürger europaweit einen einheitlichen Führerschein besitzen müssen, der fälschungssicher ist. Um zukünftigen Missbrauch auszuschließen, sollen außerdem alle Führerscheine in einer Datenbank erfasst werden, so der ADAC.

Der Bundesrat hat am Freitag einen detaillierten Stufenplan für den Umtausch beschlossen, der bestimmte Fristen und einen rechtzeitigen Start vorsieht.

Wer muss seinen Führerschein umtauschen?

Von dem Umtausch sind einerseits diejenigen betroffen, die noch eine Fahrlizenz aus Papier besitzen. Dazu zählen alle Führerscheine, die bis 1998 ausgestellt wurden - laut ADAC sind das rund 15 Millionen Fahrerlaubnisse in Deutschland. Hinzu kommen die 28 Millionen Führerscheine, die zwischen 1999 und 2013 im Scheckkartenformat ausgegeben wurden. Auch diese müssen umgetauscht werden.

Fristen: Bis wann muss ich meinen Führerschein umtauschen?

Bis 2033. Wegen der Anträge, die nur persönlich gestellt werden können, drohen jedoch Warteschlangen in den Ämtern und viel Bürokratie. Daher hat der Bundesrat am Freitag einen Vorschlag des Verkehrsausschusses beschlossen, wonach ein Stufenmodell eingeführt werden soll, um den Umtausch zu entzerren. Dieser Stufenplan sieht Umtauschdaten nach Geburts- und Ausstellungsjahren vor.

Mit der vorgeschlagenen Stufentabelle müssten diejenigen, die zwischen 1953 und 1958 geboren wurden und noch einen Papierführerschein besitzen, ihre Fahrerlaubnis bereits bis zum 19. Januar 2022 umgetauscht haben. Am längsten haben diejenigen Zeit, deren Führerschein bereits im Scheckkartenformat zwischen 2012 und 2013 ausgestellt wurde. Sie müssten den Führerschein erst bis zum 19. Januar 2033 umtauschen.

Was sind die Kosten für den Führerschein-Umtausch?

Die Kosten belaufen sich auf rund 25 Euro.

Wo und wie oft muss umgetauscht werden?

Für den Umtausch ist die Führerscheinbehörde des Wohnsitzes zuständig. Die Bearbeitungsdauer soll zwischen drei und vier Wochen liegen. Die Pkw- und Motorradklassen werden im neuen Führerscheindokument auf 15 Jahre befristet.

Was droht, wenn ich meinen Führerschein nicht umtausche?

Es drohen 10 Euro Verwarnungsgeld. Bei Lkw- und Busfahrern wird ein unterlassener Umtausch laut ADAC als Straftat gewertet.

Darf ich mit meinen abgelaufenen Pkw- oder Motorrad-Führerscheinen im Ausland fahren?

Das hängt vom jeweiligen Reiseland ab. Es könne im Einzelfall zu erheblichen Problemen kommen, so der ADAC.

