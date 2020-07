vor 35 Min.

Glas im Reis: Hersteller ruft "Uncle Ben's"-Produkt zurück

In Reis-Produkten der Marke "Uncle Ben's" könnte Glas sein.

In einer Produktreihe der Marke "Uncle Ben's" könnte womöglich Glas in den Reis gekommen sein. Verbraucher sollen sich an den Kundenservice wenden.

Weil womöglich Glas ins Produkt geraten ist, hat der Hersteller ausgewählte Chargen "Uncle Ben's Express Natur-Reis Basmati" zurückgerufen. Wie Mars Food mit Sitz in Verden am Montag mitteilte, sind 220-Gramm-Packungen mit bestimmten Mindesthaltbarkeitsdaten betroffen:

17.11.2020

18.11.2020

8.12.2020

8.1.2021

19.1.2021

1.2.2021

2.2.2021

2.3.2021

3.3.2021

16.3.2021

3.5.2021

24.5.2021

25.5.2021

15.6.2021

16.6.2021

19.7.2021

Verbraucher, die Packungen mit einem dieser Daten gekauft haben, werden gebeten, sich an den Kundenservice zu wenden. (dpa)

Mehr zum Thema:

