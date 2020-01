vor 36 Min.

Goji-Beeren sind gesund - aber wirklich ein "Wundermittel"?

Goji-Beeren enthalten Vitamin C und andere wichtige Nährstoffe.

Goji-Beeren gelten als sogenanntes Superfood. Tatsächlich enthalten sie viele wichtige Nährstoffe. Doch wie gesund sind sie wirklich?

Goji-Beeren sind gut für die Gesundheit, heißt es vom Verbraucherinformationsdienst aid. Das sogenannte Superfood enthält unter anderem viel Vitamin C - und dazu noch viele weitere wichtige Nährstoffe wie Magnesium, Kalium oder Zink.

Dazu kommt noch ein weiterer Effekt: Goji-Beeren sollen die Zellen des Körpers vor freien Radikalen schützen. Doch aid betont auch: Von dem "Superfood" sollte nicht zu viel erwartet werden.

Goji-Beeren sind gesund, aber...

Goji-Beeren werden vor allem in Reformhäusern und Bioläden verkauft. Anders als zum Beispiel in China sind sie in Deutschland nicht besonders verbreitet - und damit meistens sehr teuer.

Ob sich der hohe Preis für die Gesundheit lohnt, ist nicht klar. Denn der Verbraucherinformationsdienst weist darauf hin, dass die gesundheitlichen Effekte wissenschaftlich nicht genau belegt sind.

Daher sollten sich Verbraucher überlegen, ob sie nicht doch lieber zu heimischen Obst greifen möchten. Eine gute Alternative zu Goji-Beeren seien Johannisbeeren. Die bieten nicht nur mehr Vitamin C, sondern enthalten auch weniger Kalorien.

Goji-Beeren und Blutverdünner offenbar schlechte Mischung

Wer Blutverdünner nimmt, soll laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung ganz auf Goji-Beeren verzichten. Die Beeren stehen demnach im Verdacht, den Abbau von blutverdünnenden Stoffen zu hemmen.

Abseits von diesen möglichen Effekten sind keine Gefahren durch Goji-Beeren bekannt. In China gelten sie sogar als Medizin und sollen unter anderem gut für Herz, Immunsystem und Augen sein. In Europa werden sie daher auch verarbeitet in Tabletten oder Tees angeboten. (AZ)

Mehr Informationen gibt es hier:

Superfood Goji-Beeren und Blutverdünner sind gefährliche Mischung

Themen folgen