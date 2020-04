vor 49 Min.

Handpflege in Corona-Zeiten: So bleibt die Haut geschmeidig

Häufiges Händewaschen ist derzeit unverzichtbar. Doch Desinfektionsmittel und Seife sorgen für trockene und rissige Haut. Eine Dermatologin gibt hilfreiche Tipps.

Von Tanja Ferrari

"Hände bitte waschen!" Zum Schutz vor dem neuartigen Coronavirus taucht die Anweisung im Alltag immer wieder auf. Die Deutschen achten inzwischen sorgfältig auf ihre Handhygiene. Und das bei jeder Gelegenheit. Wer nach Hause kommt, den führt der erste Gang zum Waschbecken. Waschen, waschen, waschen, so lautet die Devise. 20 bis 30 Sekunden und mit viel Seife. Doch was gegen die unerwünschten Atemwegsviren hilft, schadet der Haut. Das Resultat: Häufiges Händewaschen, mit hohen Wassertemperaturen und aggressiven Reinigungsmittel, sorgt in diesen Tagen für strapazierte Hände.

Warum eine gesunde und intakte Haut wichtig ist

Mit der richtigen Pflege muss das nicht sein, weiß Julia Welzel, Direktorin der Klinik für Dermatologie und Allergologie am Universitätsklinikum Augsburg. Eine gesunde Haut ist durch einen Fett-, Feuchtigkeits- und Säuremantel geschützt. Die Expertin erklärt: "Durch diese Schutzfunktion hält unsere Haut Erreger erfolgreich ab." Durch eine intakte Hornschicht und das gesunde Mikrobiom der Haut, darunter versteht man die Gesamtheit aller Mikroorganismen der Haut, habe die Haut eine Art Schutzmantel, der Umwelteinflüsse abmindert. Doch intensives und häufiges Händewaschen kann diesen Mantel beschädigen. Um aggressive Reinigungsmittel gilt es gerade deshalb einen großen Bogen zu machen.

Welche Seife auch für sensible Haut die beste Wahl ist

Trotz unangenehmer Nebeneffekte steht Hygiene in diesen Zeiten an erster Stelle. Wasser allein - auch dann nicht, wenn es besonders heiß ist - kann keine Viren abtöten, teilt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit. Dazu wird Seife benötigt. Um die Hände beim Waschen nicht zu sehr zu beanspruchen, rät Welzel eine milde, pH-neutrale Seife zu verwenden. Auf klassische Seife, die einen hohen pH-Wert hat, sollte dagegen verzichtet werden. Warum? "Sie neutralisiert den wichtigen Säureschutzmantel der Haut, was trockene und rissige Hände zu Folge haben kann." Stattdessen rät die Ärztin zu einem Syndet, einer synthetischen Flüssigseife mit einem neutralen pH-Wert um die 5,5. "Damit wird die Haut nicht so stark ausgetrocknet", erklärt sie.

Wird die Haut an den Händen durch das viele Waschen dennoch rissig und rau, kann das schnell gefährlich werden - besonders in Corona-Zeiten. Durch die feinen Verletzungen der Haut, weiß Welzel, könnten Keime ungehindert eindringen. Deshalb rät sie in dieser Zeit zu den passenden Pflegemaßnahmen: "Risse können mit einem Rhagadenkleber zugeklebt und viel eingecremt werden." Bei einem solchen Kleber, speziell für die Haut, handelt es sich um eine Art flüssiges Pflaster.

Was Betroffene bei Handcreme und Desinfektionsmitteln beachten sollten

Da der strapazierten Haut vor allem Feuchtigkeit und Fett fehle, rät sie zu Handcremes mit Glycerin oder Urea. Bei Urea, sagt sie, handelt es ich um einen Harnstoff, der die Feuchtigkeit binden und die Haut geschmeidig halten könne. Außerdem sollten Betroffene bei der Wahl er Handcreme auf einen ausreichenden Fettanteil achten, erklärt die Expertin.

Von Hausmitteln und handelsüblichen Ölen rät sie dagegen ab: "Sie sind keine gute Alternative, da sie nicht so gut einziehen - auch der Pflegeeffekt ist im Verhältnis eher gering." Eine Regel, wann und wo wir unsere Hände am Besten eincremen sollten, hat die Expertin nicht. Generell rät sie, Cremes über Nacht einwirken zu lassen und diese dicker aufzutragen. Ansonsten gilt: "Häufig eincremen; immer mal wieder zwischendurch."

Bei beanspruchten Händen muss in diesen Tagen aber nicht automatisch auf die zusätzliche Nutzung von Desinfektionsmittel verzichtet werden. Es gibt auch hautfreundliche Desinfektionsmittel, die sogar rückfettende Eigenschaften haben, weiß Welzel. Solche Mittel könnten sogar wirkungsvoller als traditionelle Seifen und das Händewaschen sein. Die Expertin rät: "Lieber weniger waschen und dafür häufiger desinfizieren." Mit Produkten aus reinem Alkohol sollte nicht desinfiziert werden, denn das reize die angegriffene Haut noch einmal zusätzlich.

Lesen Sie dazu auch:

Über alle Entwicklungen rund um das Coronavirus informieren wir Sie in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen