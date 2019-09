08:41 Uhr

Hohe UV-Strahlung: Sonnenbrandgefahr am Wochenende

Wer am Wochenende noch einen Ausflug macht, sollte dringend auf ausreichend Sonnenschutz achten. Unabhängig von der Temperatur sind die UV-Werte hoch - gerade in den Bergen!

Wer einen Ausflug macht, sollte am Wochenende an Sonnenschutz denken: Die UV-Strahlung ist hoch genug, um einen Sonnenbrand zu verursachen. Was wichtig ist.

Das Wetter am Wochenende wird noch einmal sonnig und warm. Viele Menschen aus der Region werden das nutzen - und machen sich auf den Weg zu Ausflügen. Was sie dabei auf keinen Fall vergessen sollten: Auf den richtigen Sonnenschutz muss man auch im Herbst noch achten.

Hohe UV-Strahlung: Sonnenbrandgefahr am Wochenende - unabhängig von Temperaturen

"UV-Strahlung hat nichts mit der Temperatur zu tun. Auch wenn die Hitze nachlässt, kann der UV-Index an sonnigen Tagen immer noch hoch sein. Deshalb besteht auch bei kühleren Temperaturen ein Sonnenbrandrisiko", sagte BfS-Präsidentin Inge Paulini der Deutschen Presse-Agentur.

Am Wochenende ist den Prognosen zufolge in fast allen Teilen Deutschlands Sonnenschutz erforderlich. In Mittel- und Süddeutschland werden Werte von vier bis fünf auf dem international einheitlichen UV-Index erreicht. In den Alpen klettert der Wert am Wochenende auf sieben von maximal 11 Punkten.

Je höher der von der Weltgesundheitsorganisation definierte UV-Index, desto schneller kann man sich einen Sonnenbrand holen. Ab Werten von drei soll Sonnencreme getragen werden. (dpa)

Themen Folgen