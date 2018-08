Hotel Mama oder ausziehen? Wo es sich im Studium am besten lebt

Berlin

Studentisches Wohnen und Leben in der Hauptstadt

„Ich will nicht nach Berlin“ bekannten die Jungs von Kraftclub vor ein paar Jahren mit Nachdruck. Offensichtlich wollten sie nicht, was inzwischen knapp 200.000 Studierende sehr wohl wollen – nämlich in die Hauptstadt, wenigstens für die Dauer des Studiums.