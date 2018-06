Iglo ruft Petersilie wegen Verdachts auf gefährliche Bakterien zurück

Leben

Schlafen im Sommer - was tun bei hohen Temperaturen?

Tagsüber ist schönes Sommerwetter ein Segen. Leider sieht es nachts oft anders aus. Denn dann sorgen die hohen Temperaturen schnell dafür, dass die Bettwäsche am Körper klebt und man sich stundenlang schlaflos im Bett herumwälzt. Klingelt am Morgen der Wecker, fühlen sich Körper und Geist vollkommen erschöpft an.