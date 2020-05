11.05.2020

Immobilienbüros in Zeiten von Corona: Was ist erlaubt?

Die Corona-Pandemie stellt auch die Immobilienbranche vor Herausforderungen: Wie Makler trotzdem Besichtigungen & Hausverkäufe meistern, lesen Sie hier.

Die weltweite Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Beschränkungen zeigen Ihre Auswirkungen auch auf dem Immobilienmarkt. Die Ausgangsbeschränkungen wurden gelockert. Die Kontaktbeschränkungen nicht. Was bedeutet das für Immobilienmakler und deren Klienten? Darf aktuell umgezogen werden? Sind Besichtigungstermine erlaubt? Wir haben für Sie zusammengefasst, was erlaubt ist und welche Möglichkeiten Immobilienmakler und Interessenten haben.

Keine Lockerung für Makler: Wie funktioniert der Hausverkauf oder Kauf?

Auch wenn die Maßnahmen schrittweise wieder gelockert werden, müssen Dienstleister wie Immobilienmakler weiterhin mit strikten Einschränkungen leben. Generell sollen Maklerbüros trotz der Corona-Pandemie weitergeführt werden und Ihren täglichen Tätigkeiten nachkommen können. Dazu gehören auch Besichtigungstermine. Natürlich verlangt die aktuelle Situationen Anpassungen, um kein Infektionsrisiko einzugehen. Neben den Arbeitsschutzempfehlungen erschwert insbesondere die Kontakteinschränkung die täglichen Tätigkeiten von Immobilienbüros. Wohnungsbesichtigung mit Klienten werden zu einer Herausforderung und auch der Weg zum Immobilienkauf ist steiniger. Wie gehen Immobilienmakler in der Region mit diesen erschwerten Bedingungen um?

Kontaktbeschränkungen gelten auch für Besichtigungstermine

Ein Großteil des operativen Maklergeschäfts kann problemlos digital abgehandelt werden: Objektbewertungen, Kaufpreiseinschätzungen oder auch Beratungsgespräche mit Neuklienten. Objektbesichtigungen stellen eine größere Herausforderung dar.

Grundsätzlich sind persönliche Besichtigungstermine genauso wie alle anderen Kontakte zu bewerten und entsprechend eingeschränkt durchzuführen. Im Vordergrund steht ganz klar die Gesundheit der Klienten und auch der Makler. Das Tragen von Schutzmasken und das Einhalten eines Sicherheitsabstands von mindestens 1,5 Meter während der gesamten Besichtigung sind unbedingt notwendig und vom Bund gefordert. Der Austausch von Dokumenten sollte lediglich auf digitalem Weg stattfinden. Auch das Einhalten von allen Hygienestandards hat eine übergeordnete Rolle für die Besichtigungstermine. Alle Kontaktflächen müssen nach jeder Besichtigung gründlich desinfiziert werden. Empfohlen wird auch, die Räumlichkeiten regelmäßig zu lüften und Türen zwischen Räumen offen stehen zu lassen.

Variierende Regelungen je nach Bundesland

Bundesweit gilt ab dem 27.04.2020 die Maskenpflicht und Massenbesichtigung sind für alle Bundesländer untersagt. Andere Regelungen und Einschränkungen unterscheiden sich je nach Bundesland. In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen werden Umzüge durch strikte Maßnahmen geregelt. Helfende Hände für private Umzüge sind limitiert auf zwei Personen, teilweise sogar auf Verwandte oder Personen auf dem eigenen Haushalt. Auch bei den Besichtigungen variieren die Regelungen im Bund. Während in Baden-Württemberg und Berlin physische Wohnungsbesichtigungen unter Einhaltung der Abstands- und allen weiteren Regelungen erlaubt sind, müssen sich Immobilienmakler in Bayern an striktere Regelungen halten: Abgesehen von Ausnahmefällen sind Besichtigungen untersagt. Wer aktuell auf der Suche nach einer neuen Wohnung oder einem Haus ist, muss meist trotzdem nicht auf eine Besichtigung verzichten. Digitale Technologie wurde bereits vor der Krise eingesetzt, um Kaufinteressierten Immobilien virtuell vorzuführen.

360-Grad-Rundgang ersetzt Immobilienbesichtigung

Wenn physische Besichtigungen nicht möglich sind, sind kreative Lösungsalternativen gefragt. Viele Immobilienmakler in Augsburg weichen auf die digitale Welt aus, um Miet- und Kaufobjekte vorzuführen. Virtuelle Besichtigungen sind eine beliebte Alternative bei vielen Maklern und auch Klienten. Potenzielle Mieter und Käufer haben so die Möglichkeit einen authentischen Eindruck zu bekommen und sich durch die Räumlichkeiten führen zu lassen. Die Makler können die Immobilie umfassend präsentieren und fast ohne Einschränkungen auf alle Vorzüge eingehen – und das Ganze komplett ohne Infektionsrisiko. Viele Immobilienmakler haben die virtuellen Lösungen bereits vor der Corona-Pandemie ins Portfolio mit aufgenommen: sei es als virtuelle Live-Besichtigung oder per vorab gedrehter 360-Grad-Tour. Auch wenn Online-Besichtigungen mit einem höheren finanziellen Aufwand verbunden sind – aktuell sind die digitalen Ausweichmöglichkeiten für viele Makler die einzige Alternative Immobilienverkäufe abzuwickeln.

