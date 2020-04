17:49 Uhr

In diesen Orten bekommen Eltern Zuschüsse für Stoffwindeln

In vielen Städten und Kommunen in der Region bekommen Eltern Geld für den Kauf von Stoffwindeln.

Plus Windeln machen eine ganze Menge Müll. In welchen Städten und Kommunen in der Region es deshalb einen Zuschuss für Stoffwindeln gibt.

Von Christoph Lotter

Viele Eltern bekommen mittlerweile Geld für die Nutzung von Stoffwindeln statt herkömmlicher Einwegwindeln. Zum Beispiel in Augsburg. Die Stadt unterstützt seit 1. April 2020 die Benutzung von Mehrwegwindeln bei Kindern in der ersten drei Lebensjahren finanziell. Einmalig gibt es einen Betrag von 50 Euro, wenn mit Originalrechnungen ein Betrag von mindestens 100 Euro nachgewiesen wird. Das gilt sowohl für die Anschaffung eines Windelpakets als auch die Nutzung eines Windelwaschdienstes. Der Versuch ist zunächst auf ein Jahr befristet und gilt auch bei inkontinenten Personen. Und Augsburg ist bei weitem kein Einzelfall in der Region.

Hintergrund ist stets das Bestreben, Müll zu reduzieren. Volle Windeln machen dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zufolge in manchen Gemeinden knapp zehn Prozent des Restmülls aus. Denn ein Baby macht zwischen 4000 und 6000 Windeln voll, bis es gelernt hat, die Toilette zu benutzen. Das entspricht nach Schätzungen des BUND etwa einer Tonne Müll. Stoffwindeln schonen den Geldbeutel der Eltern Hier kommt der Vorteil der Stoffwindeln zum Zug. Auch bei den Mehrwegwindeln fällt zwar etwas Müll an, allerdings deutlich weniger als bei herkömmlichen Einwegwindeln. Der Wasserverbrauch durch das Waschen ist etwas höher als der Verbrauch bei der einmaligen Herstellung. Hinsichtlich der Ökobilanz schneidet die Stoffewindel dem BUND zufolge aber besser ab als sein Wegwerf-Pendant. Immerhin ist der Großteil der Stoffwindeln rund 500-Mal benutzbar. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Auch für den Geldbeutel der Eltern sind Stoffwindeln eine lohnende Angelegenheit. Im Vergleich zu Wegwerfwindeln ließen sich mit Mehrwegwindeln über die gesamte Wickelzeit von zweieinhalb bis drei Jahren laut dem BUND mehrere hundert Euro sparen. Und oben drauf gibt es in zahlreichen Landkreisen, Städten und Gemeinden in der Region nun seit kurzem einen finanziellen Zuschuss für die Stoffwindeln. Zum Beispiel in den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg. Die lassen sich die Förderung einiges kosten. Die Stadt Augsburg etwa rechnet mit rund 200 Anträgen pro Jahr - das wären 10.000 Euro Zuschusszahlungen. Hinzu kämen wohl auch weitere 10.000 Euro an Verwaltungskosten hinzu. Wo gibt es überall Stoffwindelzuschüsse in der Region? Auf dieser Karte haben wir alle uns bekannten Städte und Landkreise in der Region aufgelistet, bei denen man Geld für Stoffwindeln beantragen kann (Stand 15. April 2020 - keine Garantie auf Vollständigkeit). Ihre Gemeinde zahlt ebenfalls einen Stoffwindelzuschuss, fehlt aber in dieser Liste? Informieren Sie uns gerne darüber per E-Mail an Online-Redaktion@augsburger-allgemeine.de. Das könnte Sie auch interessieren: Die Kartei der Not hilft in der Coronakrise

