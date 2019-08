vor 19 Min.

Kirschessigfliegen sind in Bayern auf dem Vormarsch

In Bayern gibt es in diesem Jahr deutlich mehr Kirschessigfliegen als üblich. Das Wetter kommt dem Schädling gelesen. So sehr kann er dem Obst im Garten schaden.

Wein- und Obstbauern in Bayern müssen sich dieses Jahr auf viele schädliche Kirschessigfliegen einstellen. "Es wird ein gutes Jahr für die Kirschessigfliege", sagte Beate Wende von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG).

So schadet die Kirschessigfliege dem Obst im heimischen Garten

Der Schädling aus Asien mag unbeständiges Wetter und Temperaturen zwischen 25 und 27 Grad, so die Wissenschaftlerin, die verschiedene Bekämpfungsmöglichkeiten der Kirschessigfliege testet. "Die vergangenen Tage waren ideal für die Vermehrung", sagte Wende.

Die weibliche Kirschessigfliege legt ihre Eier in reife Früchte, bevorzugt Kirschen, Brombeeren, Himbeeren und rote Trauben. Mit ihrem Legestachel schneidet sie die Schalen der Früchte auf und legt direkt darunter ihre Eier ab. Die Larven fressen das Fruchtfleisch, außerdem bieten aufgestochene Früchte eine ideale Grundlage für Pilze und Essigfäule. (dpa/lby)

