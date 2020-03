20:22 Uhr

Kneippen: Das sollte man beim Wassertreten beachten

Ein Teil des Kneippens ist das sogenannte Wassertreten. Dabei sollte man aber einige Dinge beachten. Die stellvertretende Vorsitzende des Augsburger Kneippvereins gibt Tipps.

Sabine Fernau-Schöfbeck steht in Pfersee am Mühlbach, neben ihr gehen fünf Stufen hinunter zum Wasser. Dort drin steht ein Handlauf aus Holz: Eine Kneippanlage in der Natur. Fernau-Schöfeck ist stellvertretende Vorsitzende des Augsburger Kneippvereins.

Zu diesem kam sie, als sie vor 20 Jahren ihren Übungsleiter im Bereich Wirbelsäulengymnastik und eine Ausbildung zur Gesundheitspädagogik an der Sebastian-Kneipp-Akademie in Bad Wörishofen absolviert hat. Danach wurde Fernau-Schöfbeck Mitglied und war irgendwann im Beirat, bevor sie dann stellvertretende Vorsitzende wurde. Rund 450 Mitglieder habe der Verein, man gehe zusammen wandern oder treffe sich in den Kursen, die der Kneippverein anbietet, schildert Fernau-Schöfbeck.

Wassertreten ist nur ein Teil des gesamtheitlichen Kneippens

Beim Kneippen denken viele Menschen in erster Linie an das sogenannte Wassertreten, doch das ist nur ein Bereich des ganzheitlichen Konzepts, das auf den Pfarrer Sebastian Kneipp zurückgeht. Der entwickelte im 19. Jahrhundert eine Gesundheitslehre, die auf fünf Säulen beruht: Wasser, Pflanzen, Bewegung, Ernährung und Balance.

Fernau-Schöfbeck sagt darüber: "Ich finde es eine tolle Sache, die Sebastian Kneipp damals entwickelt hat. Mit einfachen Mitteln kann man den Körper häufig wieder gesund machen."

Sie schildert, was die einzelnen Säulen bewirken sollen: Das Wasser stärke die Abwehrkräfte, Bewegung kräftige die Muskeln und steigere das Wohlbefinden, schildert Fernau-Schöfbeck den Nutzen der ersten Säulen. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung lege den Grundstein, um Krankheiten vorzubeugen, mit Pflanzenstoffen könne man dies noch unterstützen.

Kneippen: Tipps, die man beim Wassertreten beachten sollte

Bleibt noch die Balance, Fernau-Schöfbeck spricht auch von der Ordnungstherapie: "Das hat heute viel mit Entspannung zu tun. Ich kann mich gut entspannen, wenn ich in der Natur unterwegs bin und mich viel bewege."

Die stellvertretende Vorsitzende des Kneippvereins gibt noch einige Tipps, die man beim Wassertreten beachten sollte.

Man soll nur mit warmen Füßen und wenn man sich wohlfühlt in das Wasserbecken steigen, empfiehlt Fernau-Schöfbeck.

Beim Wassertreten soll der Storchengang angewendet werden, so die Expertin. Die Füße sollen so weit gehoben werden, dass sie über der Wasseroberfläche sind.

Nach dem Wassertreten soll man sich bewegen. "Laufen Sie herum, damit die Beine und Füße warm werden", sagt Fernau-Schöfbeck.

