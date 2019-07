vor 37 Min.

Kolibakterien entdeckt: Käsehersteller ruft Weichkäse zurück

Das Unternehmen Vallée Verte mit Sitz in Kehl teilte am Freitag mit, dass es zwei Produkte mit Weichkäse zurückruft. Es drohen gesundheitliche Schäden.

Ein belgischer Käsehersteller und sein deutscher Handelspartner rufen nach dem Fund von gefährlichen Kolibakterien zwei Produkte mit Weichkäse zurück. In Deutschland werden diese überwiegend in Naturkostgeschäften und Bioläden sowie über das Internet verkauft, teilte das Handelsunternehmen Vallé Verte mit Sitz in Kehl am Freitag mit.

Es handele sich um die Weichkäse "Petit Fleur Torte" und "Petit Fleur", 360 Gramm, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14. August 2019. Verbraucher sollten die Produkte vernichten oder in den Geschäften zurückgeben. Der Kaufpreis werde ihnen erstattet - auch ohne Kaufbeleg.

Rückruf: Bei Anzeichen von Infektionskrankheiten Arzt aufsuchen

Bei Verzehr drohten gesundheitliche Schäden, sagte eine Unternehmenssprecherin. Es seien eine Infektion, Durchfall und Bauchkrämpfe möglich. Gefährdet seien besonders Kinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem. Wer den Käse gegessen und Anzeichen einer Infektionskrankheit habe, sollte zu einem Arzt gehen. Entdeckt worden seien die Keime bei Routinekontrollen. (dpa)

