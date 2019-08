10:41 Uhr

Kopfhörer-Test: Diese aktuellen Modelle überzeugen

Bluetooth-Kopfhörer oder Kopfhörer mit Kabel? In Ear oder mit Bügel? Die Stiftung Warentest unterzieht verschiedene Kopfhörer-Modelle einem Test. Die Ergebnisse aus dem Vergleich gibt's hier.

Kopfhörer sind in unserem Alltag omnipräsent. Und es gibt sie in verschiedensten Ausführungen: wuchtig oder sehr klein. Mit Kabel oder kabellos. Teuer oder günstig.

Die Zeitschrift Stiftung Warentest hat in ihrer September-Ausgabe nun verschiedene Kopfhörer einem Vergleich unterzogen. Im Kopfhörer-Test geht es um Fragen wie: Welche Kopfhörer sind die besten? Welche Bluetooth-Kopfhörer können überzeugen? Und welche Modelle eignen sich für Unterhaltung während des Sports?

Beste Kopfhörer im Test

Es gibt elf Kopfhörer-Modelle, die für besonders gute Qualität stehen, so die Stiftung Warentest. Als Kriterien galten den Testern folgende: Die Kopfhörer müssen Musik besonders gut wiedergeben können - und zwar von tiefen bis zu hohen Tönen. Außerdem fließt in die Bewertung der Tragekomfort ein. In dieser Übersicht finden Sie die - laut Stiftung Warentest - besten Modelle:

Beste In-Ear-Kopfhörer im Test:

Kopfhörer Kategorie Mittlerer Preis Note Sennheiser Momentum Free In-Ear-Kopfhörer 155 Euro 1,8 Bose Soundsport Wireless In-Ear-Kopfhörer 137 Euro 1,9 Sennheiser Momentum True Wireless In-Ear-Kopfhörer 281 Euro 1,9 AKG N200 In-Ear-Kopfhörer 149 Euro 2,0 Bose Soundsport Free Wireless In-Ear-Kopfhörer 167 Euro 2,0 Libratone Track+ In-Ear-Kopfhörer 164 Euro 2,0 JBL Endurance Peak In-Ear-Kopfhörer 140 Euro 2,1 Huawei Freebuds lite In-Ear-Kopfhörer 112 Euro 2,4

(Quelle: Stiftung Warentest)

Beste Bügelkopfhörer im Test:

Kopfhörer Kategorie Mittlerer Preis Note Sony WH-1000XM3 Bügel-Kopfhörer 290 Euro 1,9 AKG N700 NC Bügel-Kopfhörer 355 Euro 2,0 Skullkcandy Venue Bügel-Kopfhörer 155 Euro 2,0

(Quelle: Stiftung Warentest)

Kabellos, kompakt, Bluetooth: Die besten Kopfhörer im Test

Diese kabellosen In-Ear-Kopfhörer haben im Vergleich von Stiftung Warentest besonders gut abgeschnitten:

Kopfhörer Kategorie Mittlerer Preis Note Sennheiser Momentum True Wireless In-Ear-Kopfhörer 281 Euro 1,9 Bang & Olufsen Beoplay E8 2.0 In-Ear-Kopfhörer 340 Euro 2,0 Bose Soundsport Free Wirless In-Ear-Kopfhörer 167 Euro 2,0 Samsung Galaxy Buds In-Ear-Kopfhörer 144 Euro 2,0 Apple Airpods (2019) In-Ear-Kopfhörer 175 Euro 2,1 Jaybird Run XT In-Ear-Kopfhörer 179 Euro 2,1 JBL Endurance Peak In-Ear-Kopfhörer 140 Euro 2,1 Jabra Elite Active 65t In-Ear-Kopfhörer 167 Euro 2,2 JBL Free X In-Ear-Kopfhörer 110 Euro 2,2 Pioneer SE-E8TW In-Ear-Kopfhörer 123 Euro 2,2 Huawei Freebuds lite In-Ear-Kopfhörer 112 Euro 2,4

(Quelle: Stiftung Warentest)

Beste "Noise Cancelling"-Kopfhörer im Test

Bei der Arbeit oder unterwegs ist es laut? Umgebungsgeräusche lenken Sie ab? Dann können sogenannte "Noise Cancelling"-Kopfhörer (Geräuschunterdrückung) helfen. Die Top-Modelle laut Stiftung Warentest:

Beste In-Ear-Kopfhörer für Geräusch-Unterdrückung

Kopfhörer Kategorie Mittlerer Preis Note JBL Everest Elite 150 NC In-Ear-Kopfhörer 199 Euro 1,9 Sony WI-C600N In-Ear-Kopfhörer 132 Euro 2,2 Plantronics Beackbeat Go 410 In-Ear-Kopfhörer 130 Euro 2,3

(Quelle: Stiftung Warentest)

Beste Bügel-Kopfhörer für Geräusch-Unterdrückung

Kopfhörer Kategorie Mittlerer Preis Note Sony WH-1000XM3 In-Ear-Kopfhörer 290 Euro 1,9 AKG N700 NC In-Ear-Kopfhörer 355 Euro 2,0 Bang & Olufsen Beoplay H8i In-Ear-Kopfhörer 310 Euro 2,0 Skullcandy Venue In-Ear-Kopfhörer 155 Euro 2,0 Sony WH-CH700N In-Ear-Kopfhörer 109 Euro 2,0 Beyerdynamik Lagoon ANC In-Ear-Kopfhörer 400 Euro 2,1 Microsoft Surface Headphones In-Ear-Kopfhörer 298 Euro 2,1 Jabra Elite 85H In-Ear-Kopfhörer 292 Euro 2,6

(Quelle: Stiftung Warentest)

Kopfhörer für den Sport: Die Besten im Test

Beim Sport müssen Kopfhörer vor allem eines: fest sitzen. Hier sieht die Stiftung Warentest klare Vorteile bei In-Ear-Kopfhörern, weil sie besser sitzen und sich kein Schweiß am Ohr sammeln kann - anders als bei Bügelkopfhörern.

Kopfhörer Kategorie Mittlerer Preis Note JBL Everest Elite 150 NC In-Ear-Kopfhörer 199 Euro 1,9 Samsung Galaxy Buds In-Ear-Kopfhörer 144 Euro 2,0 Jaybird Run XT In-Ear-Kopfhörer 179 Euro 2,1 Sony WI-C600N In-Ear-Kopfhörer 132 Euro 2,2 Teufel Move BT In-Ear-Kopfhörer 120 Euro 2,2 Beat by Dr. Dre Powerbeats3 Wireless In-Ear-Kopfhörer 127 Euro 2,3 Huawei Freebuds lite In-Ear-Kopfhörer 112 Euro 2,4

(Quelle: Stiftung Warentest)

Lange Akku-Laufzeit: Die besten Kopfhörer im Test

Lange Akku-Laufzeit kann zum Beispiel auf Reisen nützlich sein. Die Stiftung Warentest listet hier Kopfhörer-Modelle auf, deren Akku mindestens 30 Stunden lang durchhält.

Kopfhörer Kategorie Mittlerer Preis Note Bang & Olufsen Beoplay H8i Bügel-Kopfhörer 310 Euro 2,0 Sony WH-CH700N Bügel-Kopfhörer 109 Euro 2,0 Sony WH-XB700 Bügel-Kopfhörer 137 Euro 2,1 Sennheiser HD 4.40BT Bügel-Kopfhörer 86 Euro 2,3 Skullcandy Crusher Wireless Bügel-Kopfhörer 132Euro 2,3 Marshall Major III Bluetooth Bügel-Kopfhörer 98 Euro 2,4 Jabra Elite 85H Bügel-Kopfhörer 292 Euro 2,6

(Quelle: Stiftung Warentest)

Weitere Informationen zum Kopfhörer-Test gibt es hier auf der Internetseite von Stiftung Warentest.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen